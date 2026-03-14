El UBU San Pablo Burgos derrota a Alicante y se coloca tercero

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El UBU San Pablo Burgos firmó un triunfo de enorme valor en el Polideportivo Municipal El Plantío al imponerse por 27-21 al Fundación Agustinos Alicante en un duelo directo por la zona alta de la División de Honor Plata de Balonmano. El conjunto burgalés supo manejar un partido muy igualado durante muchos minutos y terminó rompiéndolo en el tramo final gracias a su solidez defensiva y a un ataque cada vez más efectivo. Con esta victoria, el equipo dirigido por Samuel Trives suma su decimoquinta victoria de la temporada y encadena el segundo triunfo consecutivo, un resultado que además le permite superar precisamente a su rival de la noche en la clasificación.

El encuentro comenzó con un ritmo muy intenso y con un conjunto alicantino que salió más acertado en los primeros minutos. Los visitantes aprovecharon varias pérdidas iniciales del cuadro burgalés para colocarse con ventaja en el marcador y dominar el primer parcial, alcanzando el 2-4 en el minuto cinco. El UBU, sin embargo, no tardó en reaccionar. Ajustó mejor su defensa, comenzó a correr con mayor claridad y consiguió darle la vuelta al marcador en el minuto diez, situando el 5-4 y demostrando que el partido iba a ser muy disputado.

A partir de ese momento, el cuadro burgalés empezó a encontrar mayor fluidez ofensiva. La circulación de balón fue más rápida y aparecieron los lanzamientos exteriores que permitieron abrir una pequeña brecha. Con ese impulso, los locales alcanzaron el 9-5 en el minuto quince, el primer momento en el que el partido pareció inclinarse claramente hacia el lado rojinegro. Sin embargo, Alicante no bajó los brazos y reaccionó con rapidez para volver a meterse en el encuentro.

El equipo visitante mejoró su eficacia en ataque, liderado por David Quiles, máximo goleador del encuentro con siete tantos, y logró recortar distancias hasta el 11-8 en el minuto veinte. El partido entró entonces en una fase de intercambio constante de goles en la que ninguna de las dos escuadras lograba imponer definitivamente su dominio. Burgos mantenía pequeñas ventajas, pero Alicante seguía resistiendo. La igualdad fue máxima en el tramo final de la primera mitad. El UBU San Pablo Burgos mantuvo la iniciativa durante varios minutos, pero el conjunto alicantino aprovechó algunas superioridades numéricas para volver a equilibrar el choque. Así, tras el 12-11 en el minuto veinticinco, el partido se marchó al descanso con un empate a 13 que reflejaba perfectamente lo visto sobre la pista: intensidad, alternancias y mucha igualdad.

El partido se caracterizó por una gran intensidad defensiva.TOMAS ALONSO

Tras el paso por vestuarios, el encuentro continuó con la misma tónica. Burgos volvió a tomar la iniciativa y logró adelantarse con el 14-13 en el minuto treinta y cinco, pero Alicante se mantuvo siempre cerca en el marcador. En esa fase del encuentro comenzó a destacar especialmente Adrián Sánchez, que terminó siendo el máximo anotador del UBU con seis goles. Sus acciones ofensivas resultaron determinantes para mantener al equipo burgalés por delante en el marcador en los momentos de mayor presión. A su alrededor, jugadores como Pedro Rodrigues, Joao Pedro Morais o Jaime Fernández aportaron también goles importantes que mantuvieron la ventaja local.

El marcador reflejaba un constante pulso entre ambos equipos. En el minuto 40 el UBU mandaba por 17-15, y cinco minutos después el electrónico señalaba 19-17. Alicante seguía resistiendo gracias a su efectividad en determinados momentos, pero comenzaba a acusar el desgaste físico provocado por la intensidad defensiva del conjunto burgalés. Ese desgaste empezó a hacerse evidente en el tramo final del encuentro. Burgos elevó aún más su nivel defensivo, cerró mejor los espacios interiores y aprovechó varias recuperaciones para correr al contraataque. Esa dinámica permitió al conjunto local abrir una ventaja más clara cuando el partido entraba en sus últimos diez minutos.

El parcial favorable llevó el marcador hasta el 22-19 en el minuto cincuenta y, poco después, el UBU terminó de romper el encuentro. Un nuevo arreón ofensivo colocó el 26-20 en el minuto cincuenta y cinco, una diferencia que prácticamente sentenciaba el duelo. Alicante ya no encontró la manera de reaccionar ante el empuje de los burgaleses.

La grada de El Plantío vivió el partido con mucha emoción.TOMAS ALONSO

En los últimos minutos, el equipo local supo gestionar la ventaja con inteligencia, controlando el ritmo del partido y evitando cualquier intento de remontada visitante. El marcador final de 27-21 confirmó una victoria trabajada, construida desde la defensa y culminada con un gran tramo final.

El triunfo tiene además una importancia especial en la clasificación. Con estos dos puntos, el UBU San Pablo Burgos alcanza los 32 puntos y se coloca en la tercera posición de la tabla, precisamente por delante del Fundación Agustinos Alicante, que cae al cuarto puesto, aunque ambos equipos quedan igualados en puntuación.