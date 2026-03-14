El Tizona se desploma en el cuarto decisivo y deja escapar la victoria en Ourense

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Grupo Ureta Tizona Burgos acabó perdiendo en Ourense en un encuentro en el que fue siempre por delante en el marcador, al menos durante los tres primeros cuartos, pero los de Denís Pombar se apagaron en el cuarto decisivo y los locales le dieron la vuelta al partido, dejando sin premio al equipo burgalés.

Comenzaba el encuentro con mucha igualdad en el Pazo Dos deportes Paco Paz, con dos equipos muy rápidos en las transiciones. La intensidad era máxima y aunque Grupo Ureta Tizona Burgos se adelantaba una y otra vez, los gallegos no perdían comba (7-7, minuto 3). Apretaban en defensa los visitantes, que con un par de buenas acciones en la zona contraria y un rebote defensivo, conseguían abrir por primera vez una brecha de cinco puntos cuando se cumplía el minuto 4 de juego (7-13).

Defendía con todo el equipo de Denís Pombar, que dificultaba el juego interior de los locales. Vrabac aguantaba a los suyos en el partido, pero Club Ourense Baloncesto no conseguía hacerse con el control ante un Tizona que ampliaba distancias con un triple de Gerard Jofresa (12-18, minuto 6). Aguantaban los burgaleses las primeras rotaciones sin perder un ápice de intensidad en defensa y a tres minutos para el final del cuarto el técnico local tenía que pedir tiempo muerto ante la incapacidad de los suyos para sacudirse la presión defensiva del rival y encontrar huecos para buscar el aro contrario. Aguantaban los burgaleses, al menos hasta el último minuto del cuarto, cuando bajaban la guardia y permitían al rival recortar diferencias hasta llegar a igualar a 23 puntos a falta de 19 segundos.

Una igualdad que rompía Terins para poner el 23-25 al final del cuarto. Parecía que los burgaleses recuperaban el control en el inicio del segundo parcial y Parrado elevaba de inicio la renta de los suyos. Club Ourense Baloncesto intentaba meter una marcha más a su ataque, pero forzaba bien las pérdidas y los fallos en el lanzamiento del equipo gallego Grupo Ureta Tizona Burgos, que se mantenía arriba en el electrónico (25-31, minuto 12).

Club Ourense Baloncesto trataba de rehacerse y conseguía cortar el juego exterior de los burgaleses, pero Parrado, muy activo, y Terins seguían haciendo daño por dentro, permitiendo a los visitantes mantener su renta por encima de los cinco puntos. Mientras, los gallegos se iban desesperando y, aunque por momentos conseguían frenar el ataque rival, seguían mostrándose demasiado erráticos en el juego ofensivo, fallando canastas fáciles y perdiendo demasiados balones y en esas, apareció Brown para disparar la renta burgalesa hasta los 9 puntos cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (27-36).

De ahí al descanso, sin embargo, los gallegos conseguían mejorar en defensa y encontraban en el tiro exterior la solución a sus problemas para recortar diferencias y entrar en la segunda parte con "solo" cinco puntos de desventaja (40-45).

La situación empeoraba para Grupo Ureta Tizona Burgos a la vuelta de vestuarios. Los de Denís Pombar no conseguían ahora ver aro y los locales, con más velocidad en sus movimientos, seguían recortando diferencias hasta colocar el 44-45 en apenas un minuto. Parrado acudía al rescate con cinco puntos consecutivos.

Aguantaban los burgaleses pese a la presión defensiva del rival y conseguían frenar a Vrabac para llegar al minuto 25 con seis puntos de renta (49-54). Pero los orensanos no bajaban la guardia y gracias al tiro exterior conseguían mantenerse en el partido (53-55). Pero a la hora de la verdad, Tizona se mostró mucho más acertado que su rival en el rebote, consiguiendo así ventaja para volver a abrir la brecha en el electrónico y entrar en el cuarto decisivo con 7 puntos de renta (57-64).

Una vez más, sin embargo, a Grupo Ureta Tizona Burgos se le apagó la luz y en el inicio del último cuarto los de Denís Pombar sucumbieron al empuje de su rival, encajando un parcial de 7-2 que en poco más de dos minutos reducía su ventaja a solo dos puntos (64-66). A partir de ahí, el toma y daca y las alternancias en el marcador se sucedieron hasta el minuto 37, cuando tras un lanzamiento fallado por los burgaleses, McDonell se hacía con el rebote y le ponía un balón de oro a Dias, que colocaba a Club Ourense Baloncesto con cuatro puntos de renta (76-72).

Le tocaba a los burgaleses tratar de remontar el partido en la recta final y aunque Parrado acudía una vez más al rescate y apretaba el marcador, a falta de 9 segundos para el final los locales seguían por delante (79-77). Pedía tiempo muerto Denís Pombar para ordenar la última jugada de los suyos. Fallaba el triple Terins con 4 segundos aún por disputarse, 4 segundos en los que los locales supieron aguantar el balón para anotarse el triunfo