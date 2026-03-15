Recoletas Salud San Pablo Burgos vence a Baskonia y sueña con la permanencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos protagonizó la sorpresa de la jornada ante Baskonia, consiguiendo una importante victoria que bien puede valer la permanencia. Y es que con este triunfo los de Porfirio Fisac igualan a Andorra y Zaragoza en la tabla. Un Zaragoza al que precisamente se enfrentarán los burgaleses en la próxima jornada, un encuentro para el que seguro les va a venir muy bien esta dosis de moral.

Lo cierto es que los locales cuajaron un gran encuentro, arropados por su público en el Coliseum, llegando a tener hasta 30 puntos de renta en el inicio del último cuarto (94-64), aunque a partir de ahí Kosner Baskonia apretó los dientes y se encomendó al acierto de Forest y Howard para reducir diferencias, pero aguantó el tirón Recoletas Salud San Pablo Burgos, que no dejó escapar el triunfo.

Comenzó el encuentro con mucha igualdad. Baskonia trataba de imponer sus centímetros en la zona, pero los burgaleses aguantaban con una excelente defensa y obligaba a los visitantes a buscar el tiro exterior para mantenerse en el partido ante el acierto de Happ en la pintura.

Con todo, al minuto 5 se llegaba con un ajustado 10-9 en el electrónico. Las espadas estaban en todo lo alto. Los visitantes trataban de meter una marcha más, pero seguían sin sentirse cómodos en la pintura, hasta que Forrest se hizo con el mando y colocó por delante a los suyos, que llegaron a disponer de una renta de 3 puntos a falta de 1´28 para el final del primer cuarto (21-24).

No perdía los nervios Recoletas Salud San Pablo Burgos, que apretaba en defensa y aprovechaba un buen rebote defensivo para salir al contragolpe y finalizar la jugada con un triple de Gudmundsson que les colocaba de nuevo por delante (26-24). Una renta que ampliaba Rubio con otro triple para cerrar el cuarto con cinco puntos de ventaja (29-24).

Ya en el segundo cuarto, Baskonia conseguía imponer su mayor poderío físico para volver a apretar el marcador en apenas un minuto (31-30). Pero Burgos no bajaba los brazos. Los locales se hacían fuertes en defensa, con Happ y Meindl haciendo mucho daño en el rebote y permitiendo a los suyos volver a irse de cinco (35-30, minuto 13). No le servían al técnico visitante los tiempos muertos ni las rotaciones, Happ y Meindl seguían recuperando balones sin descanso y daban aire a los suyos, que metían una marcha más también en ataque para completar un parcial de 9-0 y elevar su renta hasta los 12 puntos a 4´41 para el descanso (44-32).

Volvía a parar el partido el técnico de Baskonia, que ahora si conseguía reaccionar con un parcial de 0-5, obligando a Porfirio Fisac a parar el partido (minuto 16). Le funcionó y a la vuelta Samuels y Meindl se convertían en una auténtica pesadilla para la defensa visitante, firmando 12 puntos que lanzaban a los locales hasta los 19 de renta a falta de 1´32 para el final del cuarto (56-37), una renta que Baskonia, pese a todos sus esfuerzos, apenas conseguía reducir antes del descanso (59-43).

Tras el descanso Recoletas Salud San Pablo Burgos conseguía mantener la intensidad y el control del partido ante un Baskonia perdido que se mantenía en el partido con pequeños arreones, pero que seguía lejos de alcanzar a un rival muy enchufado, con Happ liderando la defensa con mano de hierro y Samuels y Meindl haciendo añicos la del rival para colocar a los suyos con 25 puntos de renta en el ecuador del cuarto (77-52). Howard daba aire a los visitantes con 7 puntos consecutivos, pero lo cierto es que su aportación era como una gota de agua en el desierto ofensivo de un Baskonia que veía como dos triples consecutivos de Dani Díez ponían el 88-60 en el marcador a poco más de un minuto para el final del cuarto.

Paraba el partido el técnico visitante, pero Fischer y Gudmundsson cerraban el cuarto con una ventaja de 29 puntos para los burgaleses (91-62).

Puso toda la carne en el asador Baskonia en el inicio del último cuarto, con una defensa que se le atragantó a los burgaleses. Sufrían los de Porfirio Fisac y Forrest y Omoruyi firmaban un parcial de 2-11 que encendía todas las alarmas en el cuadro local (96-75). Movía fichas el técnico de los burgaleses, pero los suyos seguían desconectados y los visitantes continuaban acercándose con dos triples de Howard que colocaban a los visitantes a solo 15 puntos a 4 minutos para el final (98-83).

Lo paraba de nuevo Fisac, que esta vez sí conseguía el resultado deseado. San Pablo Burgos conseguía serenar los ánimos y recuperaba el control, con Happ y Gudmundsson liderando al equipo para sumar una victoria de oro.

LIGA ENDESA - JORNADA 22

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - KOSNER BASKONIA, 107-96 Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (15), Corbalán (11), Neto (14), Meindl (14), Happ (16). También jugaron: Nzosa (4), Gudmundson (10), Rubio (3), Almazán (0), Dani Díez (12), Fischer (5), Taboada (3).



Kosner Baskonia: Villar (6), Omoruyi (9), Forrest (19), Edwards (3), Radzevicius (9). También jugaron: Howard (26), Diakite (14), Luwawu-Cabarrot (-), Spagnolo (0), Frisch (8), Hrabar (-).



PARCIALES

Primer Cuarto: 29-24

Segundo Cuarto: 30-19 (59-43)

Tercer Cuarto: 32-19 (91-62)

Cuarto Cuarto: 16-34



ÁRBITROS: Carlos Peruga (Colegio aragonés), Carlos Merino (Colegio castellano manchego) y Guillermo Ríos (Colegio gallego).

SIN ELIMINADOS.



PABELLÓN: Coliseum Burgos. 9.344 espectadores.