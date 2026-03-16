El Burgos Burpellet BH arranca el Tour de Taiwán con dos top-10

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El Burgos Burpellet BH ha comenzado con buenas sensaciones su cuarta participación en el Tour de Taiwán, que ha vivido sus dos primeras etapas. El pasado domingo, el burgalés Rodrigo Álvarez logró la décima posición en la llegada al sprint en el circuito de Taipéi, confirmando su progresión como velocista. Este lunes, su compañero Lorenzo Quartucci fue uno de los más fuertes en la llegada en alto a Jiaobanshan Park, donde terminó en quinta posición. El italiano se sitúa ahora octavo en la clasificación general, tras la selección ocurrida en esta segunda jornada para escaladores y puncheurs.

El domingo comenzó el Tour de Taiwán con el tradicional circuito urbano por las calles de Taipéi, capital del país insular. Los morados se lanzaron varias veces al ataque en una carrera siempre difícil de controlar, al contar cada equipo únicamente con cinco corredores. Lorenzo Quartucci entró en una de las numerosas fugas, pero la etapa concluyó, como se esperaba, con una volata masiva. Rodrigo Álvarez fue el sprinter morado, como ya hizo en febrero en Omán, y logró la décima posición.Este lunes, se vivió la primera etapa de media montaña, que ha establecido importantes diferencias en una clasificación general que suele decidirse por las bonificaciones. Tomoya Koyama colaboró al frente del pelotón para echar abajo la fuga de cuatro ciclistas antes de las tres subidas del recorrido, todas ellas bastante tendidas. Sin embargo, la última de ellas sí hizo daño en el grupo, reduciéndolo a apenas 20 ciclistas, entre los que aparecía Lorenzo Quartucci.

El italiano ya había sido cuarto el año pasado en este mismo final en Jiaobanshan Park y en esta ocasión finalizó quinto al sprint, aprovechando su velocidad y su buena colocación en las curvas finales. En un segundo grupo a 45 segundos del ganador llegaron Rodrigo Álvarez y Jambaljamts Sainbayar, ambos dentro del top-25 de la etapa. El mongol sufrió una aparatosa caída a mitad de etapa, pero pudo llegar a meta, con la espalda magullada y dolor en la rodilla. Quartucci escala de esta manera a la octava posición de la general y el Burgos Burpellet BH se sitúa cuarto en la clasificación por equipos.

Quedan por delante tres etapas con perfiles bastante variados. Este martes se vivirá una jornada de 146 kilómetros con salida en el Museo de Buda de Fo Guang Shan y llegada junto al Estado Nacional de Kaohsiung. La primera mitad es siempre ascendente, incluyendo un puerto de segunda categoría en el ecuador del recorrido. A partir de ahí, con el pelotón quizás seleccionado, los corredores se encontrarán un terreno llano favorable con dos sprints bonificados por el camino antes de llegar a la meta.