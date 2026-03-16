Poza de la Sal reúne a más de 1.300 participantes en un Trail Haciendo Sed con récord solidario

La carrera volvió a desarrollarse en el entorno de Poza de la Sal y Padrones de Bureba.Diego de la Iglesia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Poza de la Sal volvió a convertirse este domingo en punto de encuentro para el deporte y la solidaridad con la celebración del V Trail Run Haciendo Sed, una cita que reunió a más de 1.300 participantes en sus distintas modalidades y que dejó como principales vencedores a Marian Torío y Víctor Illera en la prueba Experienced, de 23 kilómetros. En la distancia Trail Classic, de 14 kilómetros, se impusieron Estefanía Fernández y Aimar Larrea, mientras que en el Trail Starter, de casi 10 kilómetros, los triunfos fueron para Mateo Vicario y Marta González.

La carrera volvió a desarrollarse en el entorno de Poza de la Sal y Padrones de Bureba, en un recorrido que discurrió por algunos de los enclaves más representativos de la zona y que mantuvo la emoción especialmente en la prueba larga. En categoría masculina, tras Víctor Illera completaron el podio Joel Aubeso y David Pérez, mientras que en la clasificación femenina de la Experienced acompañaron a Marian Torío Meritxhell Nava y Sandra Sevillano.

La jornada no se limitó a la competición pura. La Asociación Deportiva Haciendo Sed logró congregar también a más de 300 senderistas en la ruta de las Salinas de Poza de la Sal y a cerca de 80 niños en el ChiquiTrail por las calles de la localidad, en un ambiente festivo que se prolongó más allá de la meta. La meteorología acompañó durante todo el día y permitió que corredores, familiares, amigos y vecinos disfrutaran también de las actividades posteriores y de una comida popular preparada para 600 comensales.

Más allá del apartado deportivo, la prueba volvió a poner el acento en su dimensión solidaria. La Asociación Haciendo Sed Burgos destacó que la recaudación superó los 6.000 euros a favor de Berbiqui, una cifra récord en las pruebas solidarias impulsadas por la entidad. Esa cantidad se logró con el apoyo de Fundación La Caixa, a través de Caixabank.

La organización subrayó además el respaldo de más de 100 voluntarios, ya convertido en una de las señas de identidad del evento, así como la implicación de Poza de la Sal y la coordinación de la propia asociación promotora. En esta edición se repartieron 1.400 euros en premios económicos, además de trofeos y obsequios para los ganadores de las distintas categorías, junto con sorteos entre el resto de participantes gracias a la colaboración de empresas y entidades vinculadas a la prueba.

Berbiqui, destinataria de la recaudación, nació durante la pandemia y mantiene desde entonces su apuesta por la amistad, el deporte y la solidaridad mediante la organización de eventos deportivos. Según recoge la nota de la organización, la asociación ha recaudado más de 34.000 euros desde 2022.