Mike Nuga, nuevo fichaje del Grupo Ureta Tizona Burgos
El escolta nigeriano, con pasaporte canadiense, llega a Burgos para ayudar al equipo a lograr la salvación en las últimas jornadas de la Primera FEB
El Grupo Ureta Tizona ha cerrado la incorporación del escolta Mike Nuga hasta final de temporada. Nuga, nacido en Nigeria el 27 de diciembre de 1999, llega a Grupo Ureta Tizona tras su paso por el Santos Potosí de la liga mexicana, donde promedió 15,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,6 asistencias.
Pese a pasar gran parte de su carrera en la liga canadiense, siendo Edmonton Stingers su último equipo en el país norteamericano antes de volar a México, la de Burgos será la segunda etapa que Mike viva en España.
En la temporada 2023/2024 militó en las filas de Cáceres en la antigua LEB Oro (actual Primera FEB), terminando su periplo en tierras extremeñas con 9,8 puntos de media en 13 encuentros disputados.