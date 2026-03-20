Mike Nuga, nuevo fichaje del Grupo Ureta Tizona Burgos

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El Grupo Ureta Tizona ha cerrado la incorporación del escolta Mike Nuga hasta final de temporada. Nuga, nacido en Nigeria el 27 de diciembre de 1999, llega a Grupo Ureta Tizona tras su paso por el Santos Potosí de la liga mexicana, donde promedió 15,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,6 asistencias.

Pese a pasar gran parte de su carrera en la liga canadiense, siendo Edmonton Stingers su último equipo en el país norteamericano antes de volar a México, la de Burgos será la segunda etapa que Mike viva en España.

En la temporada 2023/2024 militó en las filas de Cáceres en la antigua LEB Oro (actual Primera FEB), terminando su periplo en tierras extremeñas con 9,8 puntos de media en 13 encuentros disputados.