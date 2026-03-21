Demasiado líder para el Grupo Ureta Tizona Burgos

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El Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo asaltar el feudo del líder en un duelo donde la falta de regularidad terminó pesando más que el esfuerzo final. El conjunto burgalés mostró dos versiones radicalmente opuestas: una gris primera mitad dominada por el acierto gallego y una reanudación mucho más competitiva. Pese a la notable actuación individual de Zidek, autor de 22 puntos, y el prometedor debut de Mike Nuga con 10 tantos, la reacción de los hombres de Denís Pombar resultó insuficiente. El líder mantuvo el pulso sin dar tregua, castigando los errores de un Tizona que murió en la orilla tras remar a contracorriente. Los errores condenaron a un equipo que, aunque supo competir de tú a tú en el tramo final, se vuelve de vacío tras un examen de máxima exigencia.

El Grupo Ureta Tizona Burgos saltó a la pista con una determinación envidiable, rompiendo cualquier guion previo. Liderados por un triple del base sueco Terins y el acierto de Brown-Ferguson, los visitantes silenciaron el Coliseum con un esperanzador parcial de 2-5. Sin embargo, la alegría fue efímera. El líder, el Leyma Coruña, despertó en el ecuador del periodo para tomar su primera ventaja (8-7). Aunque el orgullo burgalés permitió al Tizona recuperar el mando momentáneamente (8-11), los locales empezaron a castigar desde la larga distancia. Tras el debut de Mike Nuga, el escolta Cremo tomó las riendas del partido. Un parcial demoledor, coronado por un triple de Jou, dinamitó la resistencia de los de Denís Pombar, que se vieron impotentes ante el acierto exterior coruñés. Pese a un destello final del checo Jan Zidek, dos tiros libres de Diop cerraron el primer acto con un contundente 27-15.

El segundo periodo comenzó con un amago de reacción visitante tras un triple de Jackson (27-18), pero resultó ser un simple espejismo. El Leyma Coruña impuso su ley con un parcial de 12-2 que dejó al Tizona en la lona (39-20), atravesando su peor bache de juego. La defensa castellana se veía desbordada y el aro parecía cerrarse para los ataques de los de Pombar. A falta de cinco minutos para el descanso, una canasta de Seoane maquilló un marcador que ya reflejaba un doloroso 40-23. Aunque el Tizona logró encadenar un pequeño parcial de 0-4 desde la línea de personal para reducir distancias (43-30), la inercia del líder era imparable. En los instantes finales, el equipo gallego volvió a pisar el acelerador, elevando la renta por encima de los veinte puntos (51-30). Una última canasta de Cremo mandó el partido al túnel de vestuarios con un 54-34, dejando al conjunto burgalés ante una misión casi imposible para la segunda mitad. De momento, Zidek lideraba el ránking de puntos (8) en los casi diez minutos que estuvo en pista.

Tras el paso por vestuarios, el Tizona Burgos saltó al parqué decidido a romper el partido definitivamente. Un 2+1 de Parrado inauguraba el periodo, y la respuesta de Jofresa firmó un 0-6 de salida, pero todo quedó en espejismo (57-40). Fue entonces cuando emergió la figura de Jorgensen; el escolta entró en trance anotador, dinamitando la defensa visitante y elevando la renta hasta los 22 puntos (66-44). La impotencia se apoderó de un Tizona que, pese a los constantes tiempos muertos de un desesperado Denís Pombar, no hallaba respuestas al engranaje coral de los gallegos. Zidek intentó tirar de orgullo para sostener a los suyos, pero cada canasta visitante era contestada con una ráfaga local. Un amago de reacción con un parcial de 0-4 fue rápidamente sofocado por un 5-0 letal que devolvió la máxima diferencia al luminoso (71-48). El tercer cuarto se convirtió en casi un monólogo del Leyma, que castigaba cada pérdida de balón con transiciones vertiginosas. Aunque el Tizona logró maquillar ligeramente el resultado en los instantes finales gracias a una mejora en su agresividad defensiva, el periodo se cerró con un contundente 81-59. Los últimos diez minutos se antojaban un trámite ante la superioridad mostrada por el bando coruñés.

El último cuarto en el parqué coruñés estuvo presidido por la igualdad, que transformó el tramo final en un trámite para un Tizona exhausto. La superioridad local alcanzó su cénit con un triple de Jou Coll, que elevó la renta hasta unos sonrojantes 32 puntos (91-59). Pese a la exhibición del Leyma, Zidek mantuvo el tipo por los castellanos, aunque sus canastas fueron meras gotas en el océano ante el vendaval ofensivo local. El delirio en la grada llegó cuando Cremo rompió la barrera psicológica de los tres dígitos, situando el simbólico 100-72 en el luminoso. Solo en el epílogo, con el partido ya en el bolsillo y los locales bajando las revoluciones, el conjunto burgalés logró maquillar el resultado. Un parcial de 5-12 final permitió a los visitantes salvar mínimamente el orgullo, sellando el definitivo 105-84 en un encuentro donde el Leyma Coruña no tuvo piedad.

LEYMA CORUÑA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 105-84

Leyma Coruña: Jorgensen (15), Jou (14), Braz (9), De Souza (11) y Diop (7). También jugaron Cuevas (2), Brnovic (9), Varela (0)Cremo (14), Barro (8). Thiam (4) y Díaz (12).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (9), Terins (8), Parrado (3), Brown-Ferguson (14) y Seoane (6). También jugaron Mike Nuga (10), Vila (7), Zidek (22), Alonso (0) y Jofresa (5).

PARCIALES Primer Cuarto: 27-15 Segundo Cuarto: 27-19 Tercer Cuarto: 27-25 Cuarto Cuarto: 24-25

ÁRBITROS: Báez Batista, Albacete Chamon y Garvin Domingo. Eliminado el visitante Terins.

PABELLÓN: Coliseum Coruña.