El Recoletas Salud San Pablo Burgos paga caro un mal inicio y cae ante un rival directo por la salvación

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos perdió en un duelo directo por la permanencia de la Liga ACB en el pabellón Príncipe Felipe ante el Casademont Zaragoza por 108-98, en un partido donde los burgaleses pagaron caro sus dos malos primeros cuartos. Pese a una gran reacción visitante en el tercer cuarto, el equipo maño se llevó la victoria en el último acto.

Desde el salto inicial, el conjunto local comenzó llevando la iniciativa en el marcador tras una primera canasta en juego con un triple de Dave Robinson, al que respondió con 2 puntos anotados por Gonzalo Corbalán en el primer minuto de juego. Los burgaleses tuvieron problemas en ajustar su defensa, lo que hizo que su rival hiciera mucho daño en ataque, con un Robinson que anotaba tanto dentro de la zona como en el exterior y que sumó los primeros cinco puntos de su equipo, colocando el 5-2. Meindl estuvo acertado en el aro contrario y convirtió una canasta que recortó diferencias con el 5-4 (2´). Pero la inconsistencia defensiva del bloque burgalés lo pagó caro y, en tres minutos, recibió un parcial de 10-3 en contra que le puso con una desventaja de ocho (15-7) en el ecuador del primer cuarto, sufriendo el acierto desde el perímetro de los maños, que le ´clavaron´ dos triples, uno de Spissu y otro de Yusta, que provocó el primer despegue en el marcador del Casademont Zaragoza. El San Pablo sufrió mucho en defensa y no supo cómo sujetar la superioridad, tanto en defensa como en ataque, de su rival, que llegó a ampliar su renta a once arriba, adquiriendo la máxima ventaja del partido (20-9) a los 6 minutos de juego tras otro triple convertido por Washington. El equipo burgalés quiso agarrarse al partido después de un triple anotado por Dani Díez que redujo la desventaja a siete abajo (21-14) a los 7 minutos. Eran los maños los que jugaron con mucha intensidad defensiva y en ataque estuvieron inspirados, sobre todo desde la línea de 6,75, donde convirtieron tres triples consecutivos, dos de Washington y otro de Yusta, que le dieron la máxima ventaja del partido de +18 (32-14) en el minuto 8 de juego. Dani Díez respondió con un triple para los burgaleses y reducir su desventaja a quince, pero de nuevo Washington, una pesadilla para los castellanos desde el perímetro, martilleó el aro rival con otro triple que le devolvió la ventaja a +18 (35-17, 9´). Ethan Happ anotó para los burgaleses la última canasta del primer cuarto, que se cerró con un marcador de 35-19.

Mucho debía mejorar en defensa el San Pablo Burgos si no quería que se le marchara el partido, porque 35 puntos en un periodo eran demasiados si quería tener alguna opción de victoria en la pista maña.Sin embargo, el segundo cuarto comenzó con un festival de triples, dos anotados por el bloque local, por medio de Stephens, que se quiso unir a la fiesta triplista de los suyos, y uno de Gudmundsson, que dejaron el partido en 41-22 a los 12 minutos de partido. Un nuevo triple de Miguel González para el Casademont Zaragoza le dio mayor renta de veinte arriba (47-27) a los 14 minutos. El bloque burgalés no dio con el antídoto para frenar los ataques del conjunto local y tampoco estuvo atinado en el juego ofensivo, lo que hizo que los maños llegaran al descanso con la máxima renta del encuentro con 23 arriba (58-35).

Sin embargo, la arenga que debió dar el entrenador visitante, Porfirio Fisac, a sus jugadores en el descanso fue contundente porque el equipo burgalés tuvo un cambio de actitud en el tercer cuarto. Tras un inicio espectacular, con dos mates, uno del visitante Ethan Happ y otro del local Stephens (60-37, 21´), el bloque visitante comenzó a carburar, aumentando su intensidad en defensa y mejorando sus porcentajes en ataque. Un primer parcial de salida de 3-16 a los 24 minutos le metió de lleno en el partido (63-53), gracias a la buena labor ofensiva de Ethan Happ y de Gonzalo Corbalán, que lideraron la reacción castellana. A los maños se les encogió el aro, todo lo contrario que a los burgaleses, que se les ensanchó y vieron canasta con más facilidad. Un espectacular mate de Corbalán rebajó la desventaja de los suyos por debajo de la barrera de los diez puntos, dejando el marcador en ocho abajo (68-60) a los 26 minutos. Un triple de Dani Díez mantuvo al San Pablo Burgos a una distancia de ocho (73-65) en el minuto 28, y dos tiros libres del visitante Meindl cerraron el tercer cuarto con el partido abierto y con una renta de +8 para los zaragozanos (78-70). Los de Fisac anotaron los mismos puntos en este periodo (35) que en los dos primeros cuartos juntos (35).

El último cuarto comenzó con un mate de Corbalán, que le metió el miedo en el cuerpo al Casademont Zaragoza y se puso solo a seis (78-72, 31´), pero un parcial de 8-2 le devolvió una ventaja de +12 (86-74, 32´). Los maños frenaron la remontada de los visitantes, que, sin embargo, no arrojaron la toalla y se colocaron a tan solo siete puntos tras una canasta de Samuels (95-88, 37´). Sin embargo, el equipo zaragozano consiguió despegarse con trece arriba tras hacer un parcial de 7-1 en un minuto (102-89, 38´). Fisac pidió un tiempo muerto por el bando burgalés, pero llegaron al último minuto con once abajo (106-95), Un triple de Neto para el San Pablo Burgos le puso a ocho (106-98) a 48 segundos del final. Al final, el San Pablo Burgos perdió el partido ante los zaragozanos, que estrenaron victoria con Joan Plaza en el banquillo, por 108-98.

CASADEMONT ZARAGOZA - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS, 108-98

Casademont Zaragoza: Dave Robinson (15), Spissu (7), Wright-Foreman (8), González (10), Dubljevic (9). También jugaron: Yusta (12), Washington (23), Fernández (4), Rodríguez (5), Stephens (13), Koumadje (2)

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Jermanine Samuels (12), Gonzalo Corbalán (26), Raúl Neto (5), Ethan Happ (22), Leo Meindl (6). También jugaron: Jon Axel Gudmundsson (3), Yannick Nzosa (4), Juan Rubio (0), Pablo Almazán (3), Dani Díez (14), Luke Fischer (1), Joaquín Taboada (2).

PARCIALES Primer Cuarto: 35-19 Segundo Cuarto: 23-16 (58-35) Tercer Cuarto: 20-35 (78-70) Cuarto Cuarto: 30-28 (108-98)

ÁRBITROS: Óscar Perea, Luis Miguel Castillo y Alberto Sánchez Sixto.

ELIMINADOS: Los visitantes Gudmundsson y Neto.

PABELLÓN: Príncipe Felipe. 8.127 espectadores.