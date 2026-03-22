El Recoletas Burgos Caja Rural sigue reñido con la victoria

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El Recoletas Burgos Caja Rural sigue sin saber lo que es ganar (un empate y dos derrotas) en esta segunda fase de la División de Honor tras perder en la tercera jornada en el campo Ramón Urtubi ante el Liceo Francés por 35-21, en un partido intenso, pero los burgaleses no estuvieron afortunados en ataque, sobre todo en la segunda parte.

La primera parte comenzó con un conjunto madrileño haciendo una buena circulación de oval a la mano, obligando a replegarse a los burgaleses, que estuvieron bastante seguros en línea defensiva. Sin embargo, los madrileños siguieron con su empuje en la delantera y no tardó en convertir el primer ensayo en una gran jugada que inició Surumi. Hicieron una buena combinación a la mano y los exteriores rompieron por la banda derecha, logrando Marcos López culminar la jugada con un espectacular ensayo, que completó Adrián Arias con la transformación a los 10 minutos.

Los burgaleses no supieron reaccionar a este revés y siguieron a merced de los de Fernando Díez, que lograron un nuevo ensayo de Talemaisuva. Sin embargo, Adrián Arias falló la patada entre palos y el marcador se colocó en 12-0 a los 12 minutos. Sin embargo, los gualdinegros no tardaron en despertar y respondieron rápido en su primer ataque en campo contrario, imponiendo su potente delantera para que Vicente Boronat lograra el primer ensayo para los suyos. Su compañero, Santiago Mansilla, logró la conversión, logrando recortar distancias con el 12-7 en el minuto 15.

El partido comenzó con un ritmo alto, sin que ninguno de los dos equipos diera tregua, y los locales lograron convertir un puntapié de castigo para poner el marcador en 15-7 a los 23 minutos. En plena locura ofensiva, el Aparejadores respondió con un excelente ensayo tras una gran apertura de Casteglioni sobre Noah Canepa, que se zafó de sus defensores y logró un nuevo ensayo, que completó Mansilla con una transformación, que redujo las diferencias a 15-14 a los 25 minutos. Pero los madrileños volvieron a la carga en la línea de 22 y, en otra gran jugada a la mano, anotaron su tercer ensayo por medio de Surumi que, con la posterior transformación de Adrián Arias, dejaron el resultado en 22-14 a los 30 minutos.

El equipo local se quedó con un jugador menos en el 33 por la tarjeta amarilla que recibió Cuerda, lo que aprovechó el Recoletas Burgos para lograr un ensayo de castigo por las reiteradas infracciones de su rival en el minuto 37 y estrechar el marcador a 22-21. Además, el Liceo Francés fue sancionado con otra amarilla para Juan Lloret, aunque logró aumentar su ventaja, pese a su desventaja de dos jugadores menos, tras un golpe de castigo y ampliar su ventaja con un puntapié de castigo de Arias, que dejó al descanso el resultado en 25-21.

Tras la reanudación, el equipo burgalés no supo sacar partido de su superioridad numérica en el inicio de la segunda parte para darle la vuelta al marcador y encima encajó un puntapié de castigo anotado por Arias, que aumentó la ventaja de los madrileños (28-21, 50´). Los gualdinegros se lanzaron al ataque, pero se encontraron con una sólida defensa local. A l Recoletas Burgos se le complicó el partido al ver cómo Noah Canepa era sancionado con tarjeta amarilla a los 64 minutos, dejando a su equipo con un jugador menos.

Afortunadamente para los intereses castellanos, no acertó el Liceo Francés a anotar un golpe de castigo, ya que Adrián Arias falló la patada entre palos. Sin embargo, el bloque madrileño sí sacó provecho de su superioridad para anotar un ensayo por medio de Talemaisuva, que ganó en velocidad a la zaga visitante, para colocar el oval en zona de marcas. Arias anotó la conversión y puso el partido cuesta arriba para los de José Basso con el 35-21 a los 68 minutos. El partido tuvo momentos de tensión y se produjo un rifirrafe entre jugadores de ambos equipos, que se saldó con una tarjeta amarilla para Suanzes, por el bando local, y Adrián García, por los visitantes, en el minuto 76.

CR LICEO FRANCÉS - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 35-21

CR Liceo Francés: Juan Lloret, Nacho López, Bravo, Ceballos, Alfonso Puras, Carriere, Garcés, Bardón, Cuerda, Adrián Arias, Surumi, Ballester, Marcos López, Talemaisuva, Gabas También jugaron: Marcos Sanz, Edu Hernández, Suanzes, Marcos Fernández, Picard, Fontecha, Garcés, Duquesnoy, Bosco

Recoletas Burgos-Caja Rural: Bernardo Vázquez, Gil, Aduriz, Sacovechi, Wagenaar, Zumeta, Molina, Boronat, Alvizo, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Rascón, Noah Canepa, Casteglioni. También jugaron: Culubret, Cruz, Rocaríes, Sivori, Iñaki Mateu, Domínguez, Adrián García, Delia.

MARCADOR: 7-0 (10´) Ensayo de Marcos López y transformación de Adrián Arias. 12-0 (12´) Ensayo de Talemaisuva. 12-7 (14´-15) Ensayo de Vicente Bornota y transformación de Santiago Mansilla. 15-7 (23´) Puntapié de castigo de Adrián Arias. 15-14 (24´-25´) Ensayo de Noah Canepa y transformación de Santiago Mansilla. 22-14 (29´-30´) Ensayo de Surumi y transformación de Adriñan Arias. 22-21 (37´) Ensayo de castigo a favor del Recoletas Burgos. 25-21 (39´) Puntapié de castigo de Adrián Arias. -DESCANSO-. 28-21 (50´) Puntapié de castigo de Adrián Arias. 35-21 (67´-68´) Ensayo de Talemaisuva y transformación de Adrián Arias.

ÁRBITROS: Jon Ibisate Alday, Peio Santa Cruz Rubio y Koldo Lizarzaburu y Aperribai. (Colegio vasco).

Tarjetas: a los locales Cuerda (33´), Lloret (37´) y Suanzes (76´), y a los visitantes Noah Canepa (64´) y Adrián García (76´).

CAMPO: Ramón Urtubi.