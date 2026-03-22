El Mirandés logra un triunfo vital

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El CD Mirandés logró un triunfo vital en Anduva ante el Real Valladolid (2-1), en un partido donde la fe local y la aparición providencial de Carlos Fernández desde el banquillo sirvieron para remontar el gol inicial de Latasa. La victoria corta una racha de tres derrotas consecutivas para el conjunto dirigido por Antxon Muneta, permitiéndole abandonar los puestos de descenso y albergar esperanzas de permanencia. Por el contrario, el Real Valladolid, en el que supuso el primer tropiezo desde la llegada de Fran Escribá al banquillo, ofreció una imagen gris y perezosa, quedando ahora a cinco puntos de la zona de peligro tras una segunda parte para el olvido.

El encuentro comenzó con un ritmo vibrante, reflejo de la urgencia local y la ambición visitante. Avisó primero el Mirandés en el primer minuto con un remate parado a la escuadra izquierda de Salim El Jebari tras asistencia de Rafel Bauzà. Poco después, en el minuto 9, Unax del Cura tuvo el primero con un remate raso que paró bajo palos Álvaro Aceves tras un gran pase en profundidad de Javi Hernández. El Mirandés perdonaba, pero el Valladolid no iba a hacerlo en su primera llegada clara.

En el minuto 22, Chuki botó una falta lateral con precisión quirúrgica al corazón del área. Allí apareció Juanmi Latasa para conectar un cabezazo inapelable que se coló por la escuadra izquierda, estableciendo el 0-1. El gol llegó cuando peor estaba el Pucela, que hasta entonces se había mostrado permeable defensivamente y superado en la batalla por el centro del campo. El Mirandés sintió el golpe, pero no le perdió la cara al partido.

Javi Hernández lo intentó de falta directa en el minuto 31, pero su disparo salió rozando la escuadra izquierda. Salim El Jebari también buscó el empate en el 41 con un remate alto tras un rápido contraataque conducido por Fernando Medrano. El partido entró en su tramo final de la primera parte con máxima tensión.

Tras el gol, el Valladolid pareció asentarse, buscando el control ante una defensa adelantada del Mirandés. Pudo sentenciar el partido Marcos André en el minuto 43, tras una contra bien llevada por Julien Ponceau y Sergi Canós, pero el brasileño se confió en el mano a mano con Álvaro de Pablo y no logró definir. La jugada tuvo consecuencias funestas para el Pucela: en la acción siguiente, el Mirandés empató gracias a un cabezazo de Unax del Cura a la escuadra derecha tras un preciso centro de Toni Tamarit en el minuto 44. Instantes después, el ex del Valencia Marcos André, pieza clave en el esquema de Escribá, tuvo que retirarse lesionado, dejando al equipo sin su referencia ofensiva.

La segunda mitad comenzó con un cambio obligado en el Valladolid: Peter Federico entró por el lesionado Marcos André. El inicio fue preocupante para los locales, ya que Unax del Cura, autor del gol, también tuvo que retirarse lesionado en el minuto 48, entrando en su lugar Carlos Fernández. El partido entró en una fase de dominio local ante un Valladolid perezoso e incapaz de generar peligro claro.

El Mirandés, oliendo la sangre ante la falta de intensidad blanquivioleta, empezó a apretar. Javi Hernández remató de falta directa en el minuto 51, pero su disparo fue rechazado por la defensa. Poco después, Chuki respondió con un disparo lejano que paró bajo palos Álvaro Aceves. Fran Escribá buscó soluciones en el banquillo, dando entrada a Carlos Clerc por el lesionado Iván Garriel en el minuto 66, y posteriormente a Víctor Meseguer y Clément Michelin por Julien Ponceau e Iván Alejo en el 84. El técnico visitante también gastó su último cambio en el 86, metiendo a Vegard Erlien por Sergi Canós.

El partido entró en su fase decisiva con una jugada polémica. En el minuto 74, Ramón Martínez traba a un jugador del Mirandés en una acción que el árbitro pitó inicialmente como penalti. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, el colegiado rectificó su decisión y señaló falta al borde del área y amarilla para el defensor. La falta, lanzada por Javi Hernández, fue enviada a córner por un inspirado Aceves.

Cuando el partido parecía abocado al empate, apareció la figura de Carlos Fernández. El delantero, que había entrado en la segunda parte por el lesionado Unax del Cura, aprovechó un error de bulto de Tomeo en el cruce en el minuto 83. Fernández se plantó solo ante Aceves y definió con calidad, picando el balón por encima del portero blanquivioleta para hacer el 2-1, sumando su undécimo gol en liga.

El Valladolid intentó reaccionar a la desesperada en los nueve minutos de tiempo añadido concedidos por el cuarto árbitro. Aceves subió a rematar un córner en el 91, sufriendo un choque con Juanpa del Mirandés que detuvo el juego unos minutos. Víctor Meseguer remató alto de cabeza tras el saque de esquina en el 93, y Latasa tuvo la oportunidad de empatar con un cabezazo inapelable que salió rozando el larguero en el 97 tras centro de Carlos Clerc. El Mirandés defendió con uñas y dientes su botín, consumando una remontada balsámica ante un Valladolid que dejó una imagen preocupante en Anduva.

CD MIRANDÉS - REAL VALLADOLID CF, 2-1

CD Mirandés: Juanpa; Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Sia (Ali Houary, 68´), Clua, Javi Hernández, Bauzà, El Jebari (Pablo Pérez, 67´); Del Cura (Carlos Fernández, 49´).

Real Valladolid CF: Aceves; Alejo (Michelín, 85´), Tomeo, Ramón Martínez, Garriel (Clerc, 67´); Chuki, Juric, Ponceau (Meseguer, 85´), Sergi Canós (Erlien, 87´); Marcos André (Peter, 46´), Latasa.

GOLES: 0-1 (23´): Latasa. 1-1 (45´): Unax Del Cura. 2-1 (84´): Carlos Fernández.

ÁRBITRO: Carlos Muñiz (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a Medrano; R. Martínez, Peter Federico.

CAMPO: Anduva.