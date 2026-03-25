El UBU San Pablo Burgos se queda a las puertas de avanzar en la Copa del Rey

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El balonmano de alto nivel regresó al Polideportivo Municipal El Plantío con un gran partido que recordó viejos tiempos. En un duelo correspondiente a la Copa de S.M. El Rey, el UBU San Pablo Burgos demostró que tiene nivel de élite al plantar cara y llevar hasta el último suspiro al Bada Huesca. El marcador final de 29-30 refleja la igualdad absoluta de un choque que se decidió por detalles mínimos y que dejó a la afición burgalesa con el orgullo herido pero la cabeza muy alta.

El pitido inicial desató una tormenta de balonmano. El conjunto local, dirigido por Dani Gordo, salió sin complejos. Miguel Malo asumió los galones desde el primer segundo, inaugurando el marcador y liderando un parcial de salida que puso al Burgos por delante con un prometedor 3-1 a los cinco minutos. La conexión con Joao Pedro Morais funcionaba y la defensa burgalesa lograba frenar las acometidas oscenses.

Sin embargo, el Bada Huesca, haciendo valer su veteranía en la máxima categoría, no se puso nervioso. Daniel Pérez y Oscar García empezaron a encontrar huecos en el muro local, logrando igualar la contienda 5-5 en el minuto 10. A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio de golpes brutal. Drasko Nenadic, con un despliegue físico imponente, mantenía al San Pablo en la lucha, mientras que las exclusiones empezaban a pesar en ambos bandos. Una exclusión temprana de Wilson Davies condicionó la rotación local, permitiendo que el Huesca se marchara al descanso con una ventaja mínima de 14-15.

Tensión máxima y un final de infarto

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El Bada Huesca golpeó primero mediante Alfonso Rodríguez, pero el UBU San Pablo Burgos respondió con una racha de coraje. Jaime Fernández y, de nuevo, un eléctrico Miguel Malo (máximo anotador local con 7 tantos) espolearon a la grada del Plantío.

El momento crítico llegó en el ecuador del segundo tiempo. Con 18-21 abajo, el Burgos parecía flaquear, pero la casta de Samuel Cordiés y la efectividad de Asier Pedroarena volvieron a apretar el marcador. La defensa local se ajustó, provocando errores en los visitantes y permitiendo transiciones rápidas.

Los últimos cinco minutos fueron no aptos para cardíacos. Con un 26-27 en el electrónico, cada posesión quemaba. Dani Gordo solicitó sus tiempos muertos estratégicos para organizar un ataque que buscaba la épica. El Burgos lo intentó todo, apoyado en un Nenadic estelar que terminó con 7 goles, pero el oficio del Huesca en los segundos finales y la dirección de su banquillo impidieron la remontada completa. El pitido final con el 29-30 dejó un sabor agridulce: la derrota duele, pero la imagen ofrecida por el San Pablo es la de un equipo que no tiene techo.

El análisis para el UBU San Pablo Burgos es claro: compitieron de tú a tú contra un equipo ASOBAL. Miguel Malo fue el faro del equipo, no solo por sus goles, sino por su capacidad para leer los momentos críticos del choque. Por el lado visitante, la veteranía de Nenadic y la solidez de su bloque fueron suficientes para llevarse el billete de ronda.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - BADA HUESCA, 29-30

UBU San Pablo Burgos 2031: Gerard Forns (0), Miguel Malo (7), Jaime Fernández (5), Joao Pedro Silva (4), Jaime González (4), Asier Pedroarena (3), Fabrizio Casanova (2), Pedro Henrique (2), Tomás Moreira (1), Sergio Sarasola (1), Daniel Santamaría (0), Pablo Gómez (0), Marcos García (0), Juan Ortega (0), Brian Estébanez (0) y Adrián Sánchez (0).

Bada Huesca: Fabricio de Souza (0), Drasko Nenadic (7), Alfonso Rodríguez (4), Samuel Cordiés (4), Oscar García (3), Aurelien-Morgan Tchitombi (3), Daniel Pérez (2), Carlos Pérez (2), Amjad Saa (2), Ignacio Suárez (1), Wilson Francisco Fernandes (1), Gabor Decsi (1), Fradj Ben Tekaya (0), Ian Pedro Moya (0), Artur Parera (0) y Frank Cordiés (0).

PARCIALES: 3-1 (5´), 5-5 (10´), 7-8 (15´), 10-10 (20´), 13-11 (25´), 14-15 (30´), 17-18 (35´), 18-21 (40´), 21-23 (45´), 24-25 (50´), 26-27 (55´) y 29-30 (60´).

ÁRBITROS: Alejandro Hoz y Axel Ribola.

EXCLUSIONES: Joao Pedro Morais, Tomás Moreira y Miguel Malo; Wilson Francisco Fernandes, Oscar García y Drasko Nenadic.

PABELLÓN: El Plantío.