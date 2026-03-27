Mirandés rescata un punto en Córdoba tras remontar dos goles en cinco minutos

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Cinco minutos mágicos de los rojillos, con Unax y Carlos Fernández como protagonistas, dieron el empate al Mirandés, que salvó un punto en su duelo ante el Córdoba después de haber ido perdiendo 2-0 en el minuto 47, con dos goles locales en dos errores defensivos. Pudo incluso llegar el tercero en el 64 en un gol anulado al propio Carlos Fernández y a partir de ahí el equipo se fue deshaciendo para acabar conformándose y sufriendo ante un rival que tuvo el tercero en varias ocasiones, la última justo antes del final.

Comenzó bien el partido el Mirandés, con ganas y buscando la puerta contraria desde el inicio. Así, no tardó en llegar la primera ocasión clara, y en el minuto 4 los rojillos a punto estaban de adelantarse en un saque de esquina que acababa con una melé en el área, sin que nadie fuese capaz de rematar ni de despejar el balón hasta que Juan Gutiérrez, de cabeza, obligaba a lucirse al meta local que metía la mano lo justo para despejar el balón de nuevo a saque de esquina.

Un nuevo córner y una nueva ocasión para los de Muneta, pero esta vez el remate de Juan Gutiérrez se iba fuera rozando el palo. Una vez más, perdonaba el Mirandés, que recibía un duro castigo poco después, cuando en el minuto 12, en la primera llegada de los locales al área rojilla, forzaba un córner que Diego Bri remataba a la perfección, con todo el tiempo del mundo, ante la pasividad de la defensa visitante, colocando el balón donde era imposible que llegase Juanpa, colocando el 1-0 en el marcador.

Parecía que se rehacía el Mirandés tras el mazazo, pero lo cierto es que el empuje inicial de los rojillos se deshacía a partir del cuarto de hora. Le faltaba morder a los rojillos, que dominaban la posesión del balón, pero no conseguían generar ante un Córdoba que, por su parte, defendía bien en campo propio y generaba mucho más peligro y cada vez que conectaba dos pases acababa plantándose en el área visitante. Y así estuvo a punto de llegar el 2-0 a la media hora, en una gran acción de Bri, que tras irse de dos jugadores jabatos acababa viendo como Juanpa evitaba que el balón se colase en una gran intervención.

El partido cambiaba de nuevo y durante 10 minutos el Mirandés puso cerco a la portería contraria. La tuvo Carlos Fernández a la media hora, pero en el mano a mano ante Iker no consiguió definir y Javi Hernández, que no tuvo su mejor tarde, fallaba otras dos ocasiones en los mejores momentos de los rojillos. Y el equipo se deshacía en la recta final de la primera mitad, en la que el Córdoba las tuvo clarísimas para sentenciar ante los fallos de la defensa visitante. La mas clara, la última antes del descanso en un remate de Dalisson abajo que salvaba Juanpa.

Las cosas se complicaron más en el inicio de la segunda mitad, en un error en la salida de balón de Carlos Fernández, que intenta hacer un pase atrás a Bauza y acaba entregándole el balón a Fuentes, que no perdona y sentencia el partido con el 2-0.

Pero cuando parecía muerto el Mirandés Unax, que había entrado en el descanso, provoca un penalti que Carlos Fernández convertía en el 2-1, metiendo a los de Muneta en el partido, que a partir de ahí se volvió loco, con los rojillos atacando con todo y generando ocasiones de peligro hasta que en el 61 El Jebari completaba una buena jugada, con pase para Unax, que volvía a convertirse en protagonista con un centro pasado para que Carlos Fernández apareciese y anotase el 2-2.

El Mirandés pasa del 2-0 al 2-2 y salva un punto en un partido lleno de sobresaltos.LALIGA

Se crecía el Mirandés y en el minuto 64 Unax volvía a poner un balón de oro para Carlos Fernández, que remataba al fondo de las mallas, pero veía cómo el colegiado anulaba el gol por fuera de juego. Una jugada que acababa de traspasar todas las dudas al Córdoba, hundido en su campo ahora ante las internadas del Mirandés. Pero no conseguían finalizar jugada los rojillos, que daban vida de nuevo al equipo andaluz y poco a poco los locales conseguían dormir el partido y recomponerse para volver a encerrar a los rojillos en su área y volcarse en busca del gol del triunfo. Lo tuvo Dalisson en el 73, pero envió alto, y en el 75 Goti estrellaba el balón en el larguero. No se rehacía el Mirandés, que sufría el acoso del Córdoba y tuvo que emplearse a fondo Juanpa ya en el 85.

Parecía que se conformaba ya con el empate el cuadro de Muneta en los últimos minutos y el Córdoba pudo marcar el tercero en la última acción del partido, pero salvó Juanpa el gol.