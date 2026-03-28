El Tizona resiste, remonta y corta en casa una racha de ocho derrotas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos recuperó el aliento en el momento más crítico de la temporada tras doblegar su destino y poner fin a una asfixiante racha de ocho derrotas consecutivas. En un duelo de alta tensión donde la permanencia asomaba como el gran botín en juego, el conjunto burgalés tiró de orgullo para sumar su sexto triunfo del curso. La resistencia visitante se desmoronó en un último cuarto imperial, donde un parcial de 20-8 blindó la victoria local y devolvió la fe a la grada de El Plantío. Bajo el aro y desde el perímetro, el checo Jan Zidek emergió como el héroe de la jornada, liderando la ofensiva con 20 puntos que valieron oro puro. Esta victoria no solo detiene la hemorragia de resultados, sino que reinserta de lleno al Tizona en la encarnizada lucha por la salvación. Con este golpe de autoridad, el equipo demuestra que aún tiene mucho baloncesto que ofrecer para conservar su plaza en la categoría.

El arranque del encuentro estuvo marcado por una igualdad asfixiante sobre el parqué. Ni Tizona Burgos ni Grupo Alega Cantabria lograban imponer su ley, sumergidos en un intercambio de golpes constante que mantenía el marcador en un puño (5-4). Con un ritmo de juego vertiginoso, se alcanzó el ecuador del primer cuarto con las espadas en todo lo alto (14-13), presagiando una batalla de desgaste. Sin embargo, el guion cambió cuando los cántabros castigaron la falta de contundencia defensiva local. Un parcial de 2-7 permitió a los visitantes abrir la primera brecha seria (16-20), aprovechando el colapso ofensivo burgalés. Tuvo que aparecer Gerard Jofresa desde el perímetro para devolver la calma a la grada, aunque fue un triple sobre la bocina de Ramón Vilà el que selló el 27-25, cerrando un primer acto eléctrico.

El segundo cuarto comenzó con un Tizona gélido. Los de Lolo Encinas no perdieron el rumbo en ataque, situación que Powell no desaprovechó para voltear el luminoso con un triple (30-32). La renta cántabra llegó a estirarse hasta los cinco puntos, pero el sueco Terins salió al rescate para frenar la sangría. A partir de ahí, el partido se convirtió en un auténtico concurso de triples en ambos aros (36-38). La insistencia de Mike Nuga logró equilibrar de nuevo la balanza (41-41), obligando al técnico visitante a solicitar tiempo muerto ante el descontrol táctico. La pizarra surtió efecto. Rodríguez respondió de inmediato desde la larga distancia y los problemas crecieron para los locales con la tercera personal de Parrado. Con el Tizona sufriendo en la pintura y el Grupo Alega Cantabria más sólido, el partido se marchó al descanso con un ajustado 46-50.

El paso por vestuarios no enfrió la igualdad inicial, pero un chispazo de Samu Rodríguez desde el perímetro otorgó al Grupo Alega Cantabria su renta más generosa (53-59). La sequía local obligó a Denís Pombar a detener el crono, buscando soluciones tácticas ante un bloqueo ofensivo preocupante. Sin embargo, la inercia visitante continuó imparable. Un triple de Johnson y un posterior 2+1 del mismo protagonista silenciaron El Plantío al establecer una brecha de doce puntos (55-67). Con la situación al límite, el Grupo Ureta Tizona Burgos apeló a la casta. Teris salió al rescate y el acierto de Zidek en los instantes finales del tercer cuarto dejó el marcador en un ajustado 66-69, devolviendo la esperanza a la grada burgalesa.

En el asalto definitivo, el Tizona se puso el mono de trabajo. Un parcial de 4-0 culminado por dos tiros libres de Jackson devolvió el liderato a los locales (70-69). El vendaval burgalés no se detuvo ahí. Un triple de Zidek puso el 77-71, forzando a Lolo Encinas a pedir tiempo muerto ante un parcial de 8-2 que amenazaba con romper el partido. Pese a la eliminación de Parrado y los intentos de remontada cántabra (77-75), una falta antideportiva de Regie Johnson sobre Jackson terminó por hundir las opciones de los de Torrelavega. La solvencia final de los locales en el tiro libre y la falta de acierto visitante sentenciaron un duelo vibrante que concluyó con un definitivo 86-77 tras una remontada de carácter.

PRIMERA FEB . JORNADA 27

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - GRUPO ALEGA CANTABRIA, 86-77 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (12), Terins (15), Parrado (0), Vilà (9) y Seoane (0). También jugaron Nuga (11), Gil (1), Zidek (20), Brown (8), A. Alonso Cuevas (0), Jofresa (6) y A. Alonso Ruiz (4).



Grupo Alega Cantabria: Rodríguez (14), Alderete (7), Lapornik (10), Johnson Jr. (18) y Kande (6). También jugaron Powell (11), Taboada (0), Van Oostrum (0), Yu (2) y Hernández (9).



PARCIALES Primer Cuarto: 27-25 Segundo Cuarto: 19-25 Tercer Cuarto: 20-19 Cuarto Cuarto: 20-8



ÁRBITROS: Quintas Álvarez, Martín Vázquez y Calvo Aceña. Eliminado el local Parrado.



PABELLÓN: El Plantío.