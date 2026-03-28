Victoria de peso del UBU San Pablo

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Confía Base Oviedo recibió en Vallobín a UBU San Pablo Burgos en un partido de alta intensidad que terminó con victoria visitante por 24-30. Desde los primeros minutos, el choque mostró igualdad y tensión, con ambos equipos buscando imponer su ritmo de juego.

Los locales arrancaron con determinación, apoyándose en la rapidez de Elian Jesús y la experiencia de Joaquín Pérez. Sin embargo, UBU San Pablo Burgos respondió con un ataque sólido liderado por Miguel Malo, autor de 10 goles, y Fabrizio Casanova, quien añadió 4 tantos a la ofensiva visitante.

El primer cuarto fue igualado. Tras cinco minutos, el marcador reflejaba un 3-4 a favor de los visitantes. Oviedo se mantuvo cerca gracias a los goles de Helio Lopes y Jorge Ureña, mientras que Burgos apostaba por su juego colectivo y la solidez de Pablo Gómez en la defensa. Con el paso de los minutos, la igualdad se mantuvo. Al descanso, el marcador reflejaba apenas una ventaja mínima para Burgos, 14-15. Los equipos demostraban gran intensidad defensiva y ritmo elevado en las transiciones, con Oviedo tratando de aprovechar el empuje de su afición en Vallobin.

Tras el descanso, UBU San Pablo Burgos ajustó su defensa y encontró mayor efectividad en ataque. Entre los minutos 35 y 50, los visitantes lograron abrir brecha en el marcador gracias a los goles de Adrian Sánchez (4) y Jaime Fernández (2). La diferencia se hizo insalvable para los locales, que veían cómo sus intentos de remontada se frenaban en la defensa visitante. Confía Base Oviedo contó con aportaciones destacadas de Elian Jesús, autor de 9 goles, y de Helio Lopes, con 3 tantos, pero las exclusiones acumuladas de Colias, Lopes, Emiliano y Raul Blanco dificultaron la fluidez ofensiva y la contención defensiva en momentos claves del partido.

UBU San Pablo Burgos supo aprovechar estos momentos de superioridad, controlando los tiempos del partido y cerrando espacios. La efectividad en el lanzamiento exterior y la consistencia defensiva marcaron la diferencia, consolidando una victoria que les permite mantenerse terceros en la clasificación con 34 puntos.

El conjunto visitante mostró mayor consistencia y aprovechó los errores locales, mientras que Confía Base Oviedo luchó hasta el final pero no logró superar la defensa visitante ni la efectividad de Miguel Malo, figura del encuentro.

Con este resultado, los ovetenses deberán replantearse estrategias y gestionar mejor las exclusiones si quieren recuperar terreno en la competición. Por su parte, Burgos sigue sumando y se prepara para recibir la próxima jornada al Trops Málaga con la moral reforzada tras dos victorias consecutivas.

Vallobin fue testigo de un choque intenso donde la juventud y talento local se midieron contra la experiencia y eficacia visitante, dejando como conclusión que UBU San Pablo Burgos está firme en la lucha por los play-off, mientras Confía Base Oviedo tendrá que seguir trabajando para revertir la situación en casa.