El San Pablo Burgos se vacía ante Valencia y muere en la orilla por culpa de un mal tercer cuarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Coliseum fue escenario de un duelo intenso en el que el Recoletas Salud San Pablo Burgos estuvo muy cerca de sorprender al Valencia Basket, aunque finalmente terminó cayendo por 74-79 en un partido marcado por los altibajos y, sobre todo, por un tercer cuarto decisivo.

El conjunto burgalés arrancó el encuentro con una puesta en escena sobresaliente, mostrando una gran intensidad defensiva y un ritmo ofensivo que descolocó a su rival. Liderados por Samuels y Corbalán, los locales firmaron un primer cuarto muy completo que se cerró con un 22-15, reflejando su ambición y el empuje de un Coliseum completamente entregado.

Durante estos primeros minutos, San Pablo Burgos jugó con personalidad y confianza, encontrando buenas situaciones de tiro y dominando el rebote en ambos lados de la pista. El equipo transmitía sensaciones muy positivas, compitiendo sin complejos ante uno de los equipos más potentes de la liga.

Sin embargo, el Valencia Basket reaccionó en el segundo cuarto, ajustando su defensa y mejorando la circulación de balón en ataque. Poco a poco, los visitantes fueron recortando diferencias hasta igualar el partido gracias a un parcial de 16-23 que equilibró el marcador al descanso (38-38).

Tras el paso por vestuarios llegó el momento clave del encuentro. El tercer cuarto cambió por completo el guion del partido, con un Valencia Basket mucho más efectivo y liderado por un brillante De Larrea, que se convirtió en el referente ofensivo de su equipo. El base firmó una actuación decisiva con 20 puntos y 7 asistencias.

El parcial de 16-30 en este tercer periodo fue un golpe muy duro para los intereses burgaleses. Valencia Basket aprovechó cada error local, mostró mayor acierto exterior y dominó el ritmo del juego, abriendo una ventaja que parecía definitiva.

A pesar de ello, San Pablo Burgos no bajó los brazos en ningún momento. En el último cuarto, el equipo volvió a mostrar carácter y orgullo, elevando su nivel defensivo y encontrando mejores opciones en ataque. El parcial de 20-11 devolvió la emoción al encuentro y acercó a los locales en el marcador.

Corbalán, con 15 puntos, fue el máximo anotador del conjunto burgalés, bien acompañado por Samuels (13) y Gudmundsson (10). Además, Meindl destacó en el rebote con 10 capturas, siendo una pieza clave en la lucha bajo los aros.

No obstante, el esfuerzo final no fue suficiente para culminar la remontada. Valencia Basket supo gestionar su ventaja en los minutos decisivos, apoyándose también en las aportaciones de Badio (12 puntos) y Reuvers (10), que resultaron importantes en momentos clave del partido.

Las estadísticas reflejan algunos de los factores determinantes del encuentro. Valencia dominó el rebote (52 frente a 46) y mostró un juego más colectivo, con 23 asistencias por las 14 de San Pablo Burgos. Además, el desacierto exterior de los locales, con un 3 de 26 en triples, condicionó seriamente sus opciones.

Pese a la derrota, el equipo burgalés dejó una imagen muy competitiva, especialmente por su capacidad para sobreponerse a un mal tercer cuarto y volver a meterse en el partido. La actitud y el compromiso del grupo fueron incuestionables.

El Coliseum reconoció el esfuerzo de los suyos con una ovación final, consciente de que el equipo está en una línea ascendente. Más allá del resultado, San Pablo Burgos demostró que tiene argumentos para seguir peleando por la salvación y que puede competir ante cualquier rival si mantiene este nivel de intensidad y compromiso.

LIGA ENDESA - ACB - JORNADA 24

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - 74

VALENCIA BASKET - 79 Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (13), Gudmundsson (10), Corbalán (15), Meindl (11), Fischer (8). También jugaron: Nzosa (2), Almazán, Díez (8), Neto (5), Lima, Taboada (2).



Valencia Basket: Badio (12), Puerto (9), Pradilla (4), de Larrea (20), Sako (5). También jugaron: Reuvers (10), Key (5), Moore (7), Thompson (7), Costello, Nogués.



PARCIALES Primer Cuarto: 22-15. Segundo Cuarto: 16-23. Tercer Cuarto: 16-30. Cuarto Cuarto: 20-11.



ÁRBITROS: Jordi Aliaga, Joaquin Garcia, Esperanza Mendoza.

ELIMINADOS: ninguno.



PABELLÓN: Coliseum Burgos. 8742 espectadores.