Chris Czerapowicz, nueva incorporación para el Grupo Ureta Tizona Burgos

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Grupo Ureta Tizona sigue perfilando su plantilla para afrontar la recta final de la Primera FEB y lo hace con una nueva pieza en su puzzle. Se trata del alero sueco Chris Czerapowicz (15 de septiembre de 1991), que llega a Burgos tras su paso por el GTK Gliwice de Polonia, donde promedió 10,8 puntos, 5,3 rebotes y 1,5 asistencias la temporada pasada.

Czerapowicz conoce bien el baloncesto español, ya que ha militado en tres equipos diferentes, jugando tanto en ACB como en la anterior LEB Oro. Morabanc Andorra fue su primera experiencia en la temporada 2016-2017, donde jugaría una temporada y media antes de recalar en el BC Nizhny Novgorod ruso para la 2018-2019.

Regresaría a España de la mano de Monbus Obradoiro. Con el cuadro gallego pasaría las dos campañas siguientes hasta fichar por UCAM Murcia en la 2021-2022.

Ese año volvería al Principado, lugar en el que lograría un nuevo ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. La 2023-2024 sería su última campaña en ACB, desde donde puso rumbo a Polonia.