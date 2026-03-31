El Burgos Burpellet BH disputará dos monumentos por primera vez en su historia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La temporada 2026 sigue brindando grandes oportunidades al Burgos Burpellet BH, que está afrontando un amplio calendario de clásicas en Bélgica y ha debutado en numerosas pruebas del UCI WorldTour. El equipo morado seguirá haciendo historia este mes, ya que disputará por primera vez dos de los llamados ‘monumentos’ del ciclismo: el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Carreras que reciben este nombre por su dilatada historia -más de 100 ediciones-, su extenso kilometraje -siempre muy por encima de los 200 km- y su reconocido prestigio en el pelotón internacional. Clásicas que todo ciclista sueña con ganar y que el conjunto burgalés afrontará este mes de abril con la mayor de las ilusiones.

Como muestra del crecimiento que está experimentando el Burgos Burpellet BH en los últimos años y como premio a su buen trabajo, la estructura ha recibido dos de las anheladas invitaciones que otorgan los organizadores de dichas carreras a unos pocos UCI ProTeams. Dos pruebas que se disputan en Bélgica, pero con trazados completamente distintos.

El Tour de Flandes (Ronde van Vlaanderen) recorre la región Flamenca y se caracteriza por sus tramos adoquinados o de ‘pavés’ y sus colinas de grandes pendientes. Por su parte, la Lieja-Bastoña-Lieja se celebra en la región de Ardenas, contando en su recorrido con colinas igualmente duras, pero mayoritariamente asfaltadas.

La 110ª edición del Tour de Flandes tendrá lugar el domingo 5 de abril sobre un trazado de 279 kilómetros entre Amberes y Oudenaarde. En ‘De Ronde’, los ciclistas se enfrentarán a un total de 16 colinas y 16 tramos adoquinados. No faltarán ascensiones emblemáticas como el Oude Kwaremont, el Paterberg, el Kruisberg o el Koppenberg, algunas de las cuales ya han descubierto los ciclistas morados en las recientes clásicas en Bélgica. El equipo burgalés acudirá bien preparado con un grupo de rodadores, escaladores y clasicómanos que han acumulado una valiosa experiencia en sus primeras carreras de la primavera.

Jesús Herrada y José Manuel Díaz, dos ciclistas que podrían brillar en la Lieja-Bastoña-Lieja.Rafa Gomez/ SprintCyclingAgency

Tres semanas después, el domingo 26 de abril, se celebrará la 112ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja. Su recorrido lo componen 259 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Lieja, atravesando por el camino una veintena de pequeñas y exigentes cotas. Su mayor dureza se concentra en la parte final del recorrido, ascendiéndose las célebres Côte de la Redoute, Côte de Forges o Côte de la Roche-aux-Facons, entre otras. No será la primera vez que el Burgos Burpellet BH se enfrente a una de las Clásicas de las Ardenas. En 2023, los morados debutaron en La Flecha Valona, mostrándose desde la fuga por medio del ahora director deportivo, Jetse Bol.

Damien Garcia, director deportivo del Burgos Burpellet BH destaca que "es una oportunidad enorme que nos dan los organizadores, tanto Flanders Classics como A.S.O., y estamos muy agradecidos por ello".

Sobre el Tour de Flandes señala que "es una carrera muy particular, tanto por la afición que hay alrededor, como por su recorrido, con las colinas adoquinadas. Estamos deseando descubrir esa prueba y dar la mejor imagen del equipo. Sabemos que el nivel será altísimo, pero es un paso más en el crecimiento del Burgos Burpellet BH".

Y el objetivos es que "vamos a ir con intención de hacerlo bien y aprender con nuestros jóvenes ciclistas".

Respecto a La Lieja-Bastoña-Lieja "tiene un recorrido que, sobre el papel, se nos adapta mejor. Contamos con ciclistas que lo pueden hacer bien y que, como Jesús Herrada, tienen ya experiencia en este tipo de carreras. Trataremos de hacerlo lo mejor posible y mostraremos los colores del Burgos Burpellet BH. Es un honor estar invitados a dos monumentos e intentaremos estar a la altura”.