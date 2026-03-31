El Mirandés deja escapar una ocasión de oro para soñar con la salvación

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El Mirandés dejó escapar una oportunidad de oro para empezar a alejarse de la zona de descenso con el empate a uno ante el Albacete. El conjunto rojillo dominó la contienda, pero un penalti sobre la bocina para el cuadro de Alberto González acabó con toda esa ilusión de los jabatos por estar un poco más cerca de la permanencia. Pese al resultado, los de Antxon Muneta compitieron de tú a tú con un rival que supo aguantar para llevarse medio premio a domicilio.

El Mirandés, jugando en casa y ante los suyos, tenía un partido más que importante: no solo tres puntos en juego en Anduva, sino también la necesidad, cada vez más imperante, de sellar sus partidos con victorias y poder salir de la zona de descenso. El conjunto rojillo afrontó este envite siendo plenamente consciente de que la permanencia es algo palpable y no una quimera, y sumar un triunfo ante un Albacete que llegaba en plena forma era una tarea difícil, pero no imposible para los pupilos de Muneta. Otra de las asignaturas pendientes del cuadro local era intentar no encajar goles, como ya destacó el técnico en la previa.

El arranque del choque para el Mirandés fue de nota: los locales estuvieron certeros con su juego y buscaron fidelidad a su estilo de no dejar que el rival jugara con tranquilidad. El buen ambiente de Anduva acompañó a unos primeros compases de partido en los que el equipo visitante buscó alguna que otra acción ofensiva por el costado izquierdo con centros al área, bien despejados por la siempre ordenada defensa rojilla. Los de Alberto González tuvieron poca fluidez ofensiva gracias al buen hacer sobre el tapete verde de los locales. Con el paso de los minutos, el equipo jabato fue de menos a más y gozó de mayor posesión y llegadas con peligro al área rival, con un Medrano que se movió bien entre líneas y estuvo muy participativo para solidarizarse con sus compañeros.

Llegados al minuto 18, se produjo la primera clara ocasión para el cuadro de Antxon: internada por la banda izquierda con un centro-chut que cogió efecto y obligó a Lizoain a despejar con los puños. Con un Albacete que dio un paso al frente e igualó el ritmo de su rival, llegó el primer tanto para el Mirandés: Javi Hernández sacó su talento a relucir, aprovechó un error de Meléndez y el mediapunta puso la directa para entrar en el área y sacarse un magnífico disparo que pegó primero en Vallejo y acabó sorprendiendo a Lizoain para colarse al fondo de las mallas.

Tras la reanudación, Alberto González movió ficha, varió el sistema y buscó soluciones desde el banquillo. Pese a estos movimientos, los locales siguieron con el buen hacer sobre el verde y, en el minuto 54, Unax estuvo a punto de marcar para los rojillos en una acción que no acabó con el esférico dentro de la portería. Siguió insistiendo el Mirandés y lo hizo con ganas: pocos minutos después, Medrano volvió a hacer de las suyas y rozó el segundo gol con un potente disparo que estuvo a punto de convertirse en el segundo tanto de la tarde.

Los últimos compases de partido fueron para un Albacete que empezó a mover sus piezas atacantes y llegó con más peligro al área defendida por Juanpa. Jefté, que entró de refresco en el segundo acto, la tuvo en una acción en la que el balón se marchó por muy poco. Los albaceteños subieron el ritmo de juego y el movimiento de piezas al técnico visitante le salió redondo: en el minuto 87, otra vez Jefté se encargó de poner las tablas en Anduva con un gol de penalti. Enmudeció el estadio cuando el cronómetro estaba a punto de marcar el tiempo extra. El delantero visitante engañó a la perfección a Juanpa y el esférico acabó al fondo de las mallas, 1-1, cuando la certeza es que los rojillos merecieron algo más.

Ya en el tramo final del partido y con muy poco por jugarse, el conjunto local se volcó al ataque y gozó de alguna que otra ocasión para llevarse los tres puntos. Ali Houary tuvo una de las más claras de todo el encuentro en lo que fue la última jugada del partido, con un tiro cruzado, con la puntera y con mucha intención, que se marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Lizoain para dejar el encuentro con el definitivo empate a uno con un Mirandés que estuvo solvente y que mereció llevarse los tres puntos ante los suyos.

CD MIRANDÉS - ALBACETE BALOMPIÉ, 1-1

CD Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano (Iker, 82´), Bauzà, Thiago, Javi Hernández, Unax (Ali, 64´), El Jebari (Selvi, 73´) y Carlos Fernández (Pascual, 82´).

Albacete Balompié: Lizoain, Lorenzo, Vallejo, Pepe Sánchez (López, 30´), Neva, Dani Bernabéu (Martín, 46´), Meléndez, Capi (San Bartolomé, 73´), Pacheco (Antonio, 46´), Álex Rubio (Jefté, 46´) y Obeng.

GOLES: 1-0 (36´): Javi Hernández. 1-1 (87´): Jefté, de penalti.

ÁRBITRO: Alonso de Ena Wolf (colegio aragonés). Tarjetas amarillas al local Ali; y a los visitantes Martín, Carlos, Capi y Vallejo.

CAMPO: Estadio Municipal de Anduva.