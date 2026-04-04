El Burgos Burpellet BH se cita con la historia en el prestigioso Tour de Flandes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Este domingo se vivirá uno de los momentos más esperados de la actual temporada del Burgos Burpellet BH. El equipo que dirige Julio Andrés Izquierdo vivirá un día para el recuerdo en su primera participación en uno de los monumentos del ciclismo.

Los morados correrán De Ronde van Vlaanderen, el Tour de Flandes, la más prestigiosa clásica belga de adoquines y una de las carreras más grandes del mundo. Un desafío mayúsculo, con sus casi 280 kilómetros plagados de colinas y sectores de pavés, para el que el conjunto burgalés se ha preparado durante los últimos meses. Siete ciclistas morados darán su mejor versión para mostrar al mundo el nombre de Burgos ante las grandes estrellas del pelotón.

La 110ª edición de ‘De Ronde’ amplía su recorrido hasta los 278,9 kilómetros, partiendo en esta ocasión desde la ciudad de Amberes. Los ciclistas morados deberán enfrentarse a un total de 16 tramos adoquinados y 16 colinas, tanto asfaltadas como de pavés. La primera mitad de la carrera es completamente llana y favorece la formación de una fuga, donde tratará de estar presente el Burgos Burpellet BH. Adentrarse en la escapada en este tipo de carreras supone llegar a la parte final de la misma con opciones de lograr un buen resultado.

No será hasta el kilómetro 110 cuando se afronten los adoquines del Lippenhovestraat y el Paddestraat. Aunque la mayor dureza comenzará en el kilómetro 140 con un primer paso por el famoso Oude Kwaremont, puerta de entrada al entramado final de carreteras estrechas y obstáculos encadenados. La carrera comenzará a seleccionarse los pasos por el Eikenberg, el Kerkgate, el Molenberg o el Berendries, donde el posicionamiento en el grupo será decisivo para no quedar eliminado de la pelea.

Después habrá un tramo de carrera más asequible camino del Berg Ten Houte y el Nieuwe Kruisberg, previos al segundo ascenso al Oude Kwaremont, que en esta ocasión sí llegará acompañado por el Paterberg. En los últimos 50 kilómetros, con la carrera seguramente rota, faltará por superar el Koppenberg, el Mariaborrestraat o el Taaienberg, como antesala del último y decisivo encadenado de Oude Kwaremont y Paterberg. En los 13 kilómetros finales llanos se vivirán las últimas persecuciones entre grupos en dirección a Oudenaarde, donde estará ubicada la línea de meta.

De cara a este histórico debut en el Tour de Flandes, el Burgos Burpellet BH acude con siete ciclistas de perfil clasicómano que aúnan velocidad, combatividad, capacidad escaladora, perfiles todoterreno y ganas de dejarse ver en carrera: Daniel Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, Clément Alleno, César Macías, Jambaljamts Sainbayar y Georgios Bouglas. Todos ellos han podido aproximarse a los adoquines flamencos en las seis grandes clásicas que el equipo ha disputado en las semanas previas y tendrán el privilegio añadir un monumento a sus carreras deportivas.