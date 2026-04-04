El Recoletas Salud San Pablo Burgos se refuerza con Max Heidegger

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Max Heidegger (05/06/1997, California, Estados Unidos) se suma a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos para competir en el tramo final de la temporada de Liga Endesa acb. El combo estadounidense de 1,91m cuenta con pasaporte de Israel y tiene experiencia en la máxima categoría del baloncesto español.

El jugador inició su trayectoria deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte del UC Santa Barbara Gauchos desde 2016 hasta 2020. En la temporada posterior, puso rumbo a Israel, con el fichaje por Maccabi Tel Aviv, que le cedió al Bnei Herzeliya.

Heidegger se unió al EWE Baskets Oldenburg (Alemania) en el curso 2021/22, cuando coincidió con el San Pablo Burgos disputando la Basketball Champions League. Tras su paso por el conjunto alemán, el combo llegó al Merkezefendi (Turquía), desde donde se incorporaría a Baskonia, equipo con el que disputó 17 partidos de Liga Endesa, en los que firmó unas medias de 8,8 puntos (49% de acierto en la media distancia y 38,1% desde el perímetro), 1,2 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

En las siguientes campañas, el jugador ha formado parte de las plantillas de Windy City Bulls (G- League NBA), Reyer Venezia (Italia), Turk Telekom (Turquía) y Bnei Herzeliya (Israel), donde militaba en la presente temporada, con unos promedios de 15,2 puntos, 3,5 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro.