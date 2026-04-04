Doble escapada y actitud combativa del Burgos Burpellet BH en el GP Indurain

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El Burgos Burpellet BH dio una gran imagen en el Gran Premio Miguel Indurain disputado este sábado en Estella (Navarra), dando la cara en todas las fases de la carrera. Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández entraron en la escapada del día, pelearon por las clasificaciones secundarias y aguantaron en cabeza hasta los últimos 50 kilómetros. Jesús Herrada y Ander Okamika pasaron al ataque en el tercio decisivo de la carrera entrando en sendos cortes peligrosos, mientras que José Manuel Díaz fue el primer morado en meta, en la 18ª posición.

Antes de afrontar su segunda vuelta por etapas del UCI WorldTour de la temporada, la Itzulia Basque Country, el Burgos Burpellet BH acudió con un gran bloque de escaladores al Gran Premio Miguel Indurain. El equipo morado tuvo doble presencia en la fuga, al entrar Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández en un grupo delantero de cinco corredores. Ambos llevaban varias semanas sin competir y acudían a la cita con ganas de mostrarse desde la escapada. El grupo alcanzó pronto los cinco minutos de ventaja máxima en el primero de los cuatro circuitos en torno a Estella.

Sinuhé puntuó en los dos primeros sprints intermedios, aunque ambos se enfocaron en la pelea por la montaña, sumando en el Alto de Eraul y el Alto de Guirguillano. Sin embargo, al final de la jornada un solo punto separó al asturiano del Burgos Burpellet BH del premio de los escaladores. Fue precisamente tras el Alto de Guiguillano cuando la fuga llegó a su fin tras casi 150 kilómetros por delante del pelotón. El grupo principal pisaba los talones a los hombres de cabeza y Fernández decidió atacar, manteniéndose por delante casi hasta el Alto de Lezaun, a 50 kilómetros de la conclusión.

José Manuel Díaz asciende el muro de Ibarra.Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Comenzaron entonces los ataques entre los favoritos a la victoria y Jesús Herrada dio un paso adelante, entrando en un grupo que se marchó por delante del pelotón. La carrera se unificó después del penúltimo paso por la meta y, tras el Alto de Irache, se formó otro grupo numeroso en el que entró Ander Okamika. En el último ascenso a Eraul, el grupo fue absorbido tras un buen trabajo del vizcaíno y Herrada tomó el mando del pelotón en la cima.

José Manuel Díaz, Lorenzo Quartucci y Merhawi Kudus se mantenían también entre los más fuertes, aunque el eritreo sufrió una caída y quedó eliminado de la pelea. Tres corredores se marcharon por delante y los ciclistas del Burgos Burpellet BH hicieron su último esfuerzo en el muro de Ibarra, donde José Manuel Díaz aguantó en posiciones delanteras y pudo llegar a la meta en Estella en la 18ª posición. Ander Okamika acabó 23º y Jesús Herrada concluyó en el puesto 25º.

David Echavarri, (director deportivo del Burgos Burpellet BH, destacó que "la idea era meter a Carlos o Sinuhé en la fuga. Han entrado los dos y lo han hecho perfecto. Con ello ya teníamos la mitad del trabajo hecho. Intentamos pelear por la montaña y nos quedamos segundos a un punto".

Después "la idea fue guardar a Lorenzo para el final, ya que la carrera le venía bien por su punta de velocidad y creo que lo podía hacer bien en Ibarra. Cuando pillaron a la fuga, Okamika, Herrada y Kudus estuvieron atentos a los cortes. Si se hacían grupos grandes y caminaban, queríamos tener siempre a uno delante".

Echavarri aseguró que "Jesús estuvo en un primer grupo y Okamika después en otro que llegó hasta Eraul. Después Lorenzo se quedó con calambres en Eraul, a 10 kilómetros de meta. Kudus iba bien, pero se cayó terminando la subida. Por suerte no se ha hecho nada. Nos quedaban tres para disputar los puestos delanteros".

Resumía la actuación del equipo al indicar que "Tenemos que estar muy satisfechos todos. Hemos tenido presencia y estado en los cortes importantes, aunque la clasificación no luzca tanto como la carrera en sí. Hemos dado buen nivel y nos deja con muchas ganar para la Itzulia. A nivel personal, estoy muy contento. Es la carrera de casa, que muchos años he estado organizando, así que es un día siempre especial”.