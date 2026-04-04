Victoria balsámica para el Recoletas Salud San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Victoria balsámica para el San Pablo Burgos, que respira tras asaltar con autoridad el feudo canario. En un duelo a vida o muerte por la permanencia, el conjunto burgalés exhibió su mejor versión para romper una dinámica negativa y recuperar el aliento en la tabla. El triunfo llevó el sello personal de un Gonzalo Corbalán estelar, cuyos 27 puntos dinamitaron la defensa rival y devolvieron la fe al proyecto. Los de Burgos demuestran así que saben competir bajo presión cuando el descenso acecha.

El inicio del encuentro en el Gran Canaria Arena fue un espejismo para la afición local. Los hombres de Jaka Lakovic saltaron al parqué con una energía eléctrica, sellando un parcial de 5-0 coronado por un triple de Isaiah Wong. Sin embargo, la alegría fue efímera. El conjunto castellano, dirigido por Porfi Fisac, no solo mantuvo la compostura ante el estallido inicial, sino que le dio la vuelta al marcador con una autoridad pasmosa. Bajo el liderazgo de un Jermaine Samuels infalible, el equipo visitante comenzó a castigar la pasividad defensiva de los canarios. Un parcial demoledor llevó el luminoso a un 9-14 mediado el cuarto, que pronto se transformó en un sonrojante 10-21 tras cinco puntos consecutivos de Gonzalo Corbalán. Max Heidegger debutó con un triple. Con un 12-25 en el marcador, Lakovic se vio obligado a detener el tiempo, pero la hemorragia no cesó. El primer asalto terminó con un contundente 18-34 y Samuels como estilete con 14 puntos.

El segundo cuarto arrancó con un intercambio de canastas que parecía favorecer la estabilidad burgalesa (21-37). Jaden Shackelford asumió el protagonismo ofensivo para mantener las distancias, pero el Gran Canaria, herido en su orgullo, empezó a dar señales de vida. Un amago de remontada local con un parcial de 4-0 puso en alerta a Fisac, quien tuvo que parar el partido con 30-42 para evitar el colapso de los suyos. Aunque Ethan Happ trató de poner calma, el impulso de los canarios era ya imparable. Mike Tobey redujo la diferencia a la barrera psicológica de los diez puntos (34-44) y, poco después, dos triples consecutivos de los locales incendiaron las gradas al situar al Gran Canaria a solo seis puntos (42-48). En el momento de mayor nerviosismo visitante, la veteranía de Dani Díez y el empuje de Corbalán dieron aire a Burgos, pero un triple sobre la bocina de Kassius Robertson dejó el partido totalmente abierto al descanso con un emocionante 48-53.

Tras el paso por los vestuarios, el San Pablo de Burgos saltó a la pista con una marcha más que su rival. Gonzalo Corbalán asumió la responsabilidad ofensiva de inmediato, anotando los primeros cinco puntos del tercer periodo para estirar la ventaja hasta el 48-58. La inercia positiva continuó cuando Leo Meindl se sumó al ataque, castigando la defensa canaria para situar un esclarecedor 53-62 en el luminoso. El conjunto castellano demostró una solidez impropia de un visitante, respondiendo a cada intento de reacción local. Jermaine Samuel se erigió como el estilete del equipo burgalés durante un intercambio de canastas que mantuvo la renta en torno a los diez puntos (57-67). El Gran Canaria, por su parte, se mostraba incapaz de reducir las distancias de forma significativa, viéndose superado por la efectividad de un San Pablo que no perdonaba (60-71). Un triple estratosférico de Max Heidegger silenció las gradas del pabellón, elevando la máxima a un 62-74 que empezaba a pesar en el ánimo de los locales. Mientras Corbalán seguía con su exhibición particular, el cronómetro avanzaba hacia el final del tercer cuarto con un 64-77 que obligó a Jaka Lakovic a solicitar un tiempo muerto. El técnico local se mostraba desesperado ante la falta de intensidad de su equipo, pero la pausa no surtió el efecto deseado. Una última canasta de Fischer selló el 70-84 al término del periodo. Aunque el marcador era abultado, la narrativa del encuentro sugería que nada estaba todavía decidido.

Sin embargo, el inicio del último cuarto fue el factor determinante que terminó por romper el partido de forma definitiva. Una salida espectacular del San Pablo de Burgos, con un parcial demoledor de 0-10, dictó la sentencia definitiva al poner el electrónico en un inalcanzable 70-94. Luke Fischer tomó el protagonismo en la pintura, dominando ambos tableros y desactivando cualquier atisbo de remontada por parte de un Gran Canaria que ya solo jugaba por orgullo. A partir de ese momento, el enfrentamiento perdió tensión competitiva pese a que los locales nunca bajaron la guardia por completo. Un ligero relajamiento burgalés permitió al conjunto canario maquillar el resultado bajando de la barrera de los 20 puntos (79-98). Porfi Fisac, precavido, pidió tiempo muerto para evitar sorpresas de última hora y reajustar su defensa. Finalmente, dos puntos del islandés Jon Axel Gudmundsson fijaron el 79-100 superado el ecuador del periodo. Sobraron los últimos minutos.

DREAMLAND GRAN CANARIA - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS, 95-109

Dreamland Gran Canaria: Wong (19), Albicy (4), Brussino (18), Tobey (10) y Metu (10). También jugaron Samar (3), Alocén (9), Pelos (6), Kuath (0) y Robertson (16).

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (19), Rubio (3), Corbalán (27), Happ (8) y Heidegger (10). También jugaron Shackelford (4), Gudmundsson (5), Almazán (0), Díez (5), Meindl (13) y Fischer (15).

PARCIALES Primer Cuarto: 18-34 Segundo Cuarto: 30-19 Tercer Cuarto: 22-31 Cuarto Cuarto:25-25

ÁRBITROS: Martín Caballero, Sergio Manuel y Roberto Lucas. Eliminados los locales Tobey y Brussino; y el visitante Happ.

PABELLÓN: Gran Canaria Arenas.