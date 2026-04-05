El Grupo Ureta Tizona Burgos se hunde tras el descanso

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Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo imponerse en el feudo de un tocado Hestia Menorca, que llegaba al partido después de cosechar tres derrotas consecutivas. Lo intentaron los de Denís Pombar a base de defensa y mantuvieron la igualdad hasta el minuto 22, haciendo la goma una y mil veces ante un rival que imponía su acierto desde la línea de tiros libres y que conseguía romper el choque mediado el tercer cuarto.

La igualdad marcó los primeros compases del encuentro en Mahón (7-7, minuto 3). Sin embargo, la alegría duró poco y las cosas empezaron a complicarse pronto para los de Denís Pombar. Hestia Menorca apretaba en defensa y conseguía cortar las internadas de su rival, que empezaba a sufrir. Tampoco los triples entraban y con 4 lanzamientos fallados, los burgaleses veían como mientras, los menorquines salían bien al contragolpe. Aprovechaban los locales la debilidad defensiva de su rival para abrir la primera brecha en el luminoso con un 83% de acierto en sus lanzamientos de 2 que le servían para firmar un parcial de 7-0 y poner el 14-7 en el marcador mediado el primer cuarto.

Se rehacía Tizona, que apretaba en defensa y conseguía controlar las perdidas de balón. Brown conseguía romper la sequía de los suyos y Zidek y Nugu ponían el 14-13 en poco más de un minuto. Las tornas habían cambiado y ahora era Hestia Menorca el que perdía balones y sufría ante la presión del rival. Pero el partido se jugaba a pequeñas rachas. nadie era capaz de mantener la intensidad requerida durante demasiado tiempo y los pitiusos reaccionaban, volviendo a abrir la brecha hasta el 18-13. Un triple del recién llegado Czerapowicz y una canasta de Parrado ponían el 18-18, aunque los locales volvían a adelantarse en el último suspiro del cuarto (21-18).

La dinámica del partido no cambiaba demasiado en el inicio del segundo cuarto. Grupo Ureta Tizona Burgos no bajaba el ritmo y hacía la goma una y otra vez, manteniéndose con vida, aunque no conseguía colocarse por delante ante un rival que estaba sacando mucho partido de los tiros libres (23-22, minuto 12).

Una y otra vez la situación se repetía a lo largo del segundo cuarto, aunque en una de ellas Vilà cambiaba levemente el guión y conseguía colocar por delante a los suyos a 3´34 para el descanso (31-32). Pero duraba poco la alegría, Wembi y Littleson seguían haciendo daño en la pintura y Hestia Menorca recuperaba la delantera y se escapaba de nuevo hasta los 5 puntos (37-32). Jofresa y Vilà daban un nuevo empujón a los burgaleses para igualar a 37, aunque al descanso llegaban de nuevo por detrás los de Denís Pombar tras otra canasta de Wembi (39-37).

El toma y daca continuaba en el inicio del tercer cuarto y aunque Jofresa ponía de nuevo por delante a Tizona (40-41), un triple de Littleson devolvía la ventaja a los locales (43-41). Sin embargo, a partir del 43-43 Hestia Menorca conseguía imponer su defensa y secaba por completo el ataque de ,los burgaleses, que encajaban un parcial de 6-0 y veían cómo el rival se alejaba (49-43, minuto 24). Lo intentaba Denís Pombar moviendo el banquillo y ordenando un cambio de defensa, pero los suyos seguían atascados y los baleares abrían la brecha hasta una máxima de diez puntos a falta de 4 minutos para el final del tercer cuarto (55-45). Jackson y Vilà devolvían la esperanza a los visitantes (55-49), pero con el marcador a favor los pitiusos tiraron de oficio, forzando las personales de su rival para volver a ampliar su renta y conseguir entrar en el cuarto decisivo con diez puntos de renta (66-56). Hasta 23 tiros libres habían anotado los locales en los primeros 30 minutos del encuentro, convirtiendo 20 de ellos, por solo 7 de grupo Ureta Tizona Burgos, que solo había lanzado 11.

Lo intentó Grupo Ureta Tizona Burgos en el inicio del último cuarto, pero Hestia Menorca impuso una defensa asfixiante que apenas dejó maniobrar a su rival y que le permitió, sin asumir demasiados riesgos, ampliar su renta hasta los 14 puntos a falta de seis minutos para la conclusión. Ni las rotaciones ni los tiempos muertos parecían funcionar en un Grupo Ureta Tizona Burgos que veía cómo el reloj corría en su contra, y una nueva pérdida de balón significaba el 76-60 a 4´28 de la conclusión.

No hubo ya mucha historia. Los burgaleses tenían que asumir más riesgos, pero la falta de acierto y la presión defensiva del local les condenaban y Hestia Menorca iba ampliando ventaja para acabar el encuentro con 88-70 en el marcador.

HESTIA MENORCA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 88-70

Hestia Menorca: Vicedo (13), Schott (4), Zurbriggen (11), Littleson (16), Sola (7). También jugaron: Cone (2), Rotegard (3), Galette (8), Lobo (9), Molins, Wembi (13), Arteaga (2).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (4), Terins (3), Parrado (5), Vilà (12), Gil (3). También jugaron: Nugu (8), Czerapowicz (7), Zidek (13), Brown (5), Jofresa (10), Ayoze Alonso.

PARCIALES

Primer Cuarto: 21-18

Segundo Cuarto: 18-19 (39-37)

Tercer Cuarto: 27-19 (66-56)

Cuarto Cuarto: 22-14

ÁRBITROS: Carlos Javier García León (Colegio castellano y manchego), Héctor Sanhermelando García (Colegio valenciano) y Nicolás Murillo Khon (Colegio canario).

SIN ELIMINADOS

PABELLÓN: Pavelló Menorca.