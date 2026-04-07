El Scheldeprijs da continuidad a la temporada de clásicas del Burgos Burpellet BH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH completó el domingo en Flandes su bloque de carreras del UCI WorldTour en Bélgica, pero su temporada de clásicas aún se extenderá varias semanas más. El equipo morado disputará en los próximos días otras tres carreras de un día con adoquines o colinas, comenzando este miércoles 8 con el Scheldeprijs. Otra prueba centenaria que está dirigida a los velocistas y que incluye varios tramos de pavés en su tramo final. Daniel Cavia y César Macías liderarán el bloque de hombres rápidos del UCI ProTeam burgalés de cara a un nuevo debut en suelo flamenco.

Pese a ser una prueba belga, la salida se dará en los Países Bajos, en la localidad de Terneuzen. En los primeros kilómetros, los ciclistas cruzarán bajo el agua el Túnel del Escalda Occidental y, después, circularán por carreteras neerlandesas en las dos horas iniciales de carrera. El recorrido es igualmente llano una vez se entra en Bélgica, buscando el circuito final en torno al municipio de Schoten. Tras el breve sector de pavés de Sint Jobsteenweg, el pelotón pasará por primera vez por el Broekstraat y sus 1500 metros de adoquines.

Este camino sin asfaltar se deberá repetir otras tres veces en las respectivas vueltas que se darán al bucle final. Se prevé un final al sprint tras los 205 kilómetros de recorrido, por lo que el Burgos Burpellet BH acude con sus principales velocistas y rodadores. César Macías, Daniel Cavia y Georgios Bouglas llegarán escoltados por Rodrigo Álvarez, Jambaljamts Sainbayar, Vojtech Kmínek y Tomoya Koyama. Todos ellos ya han podido estrenarse en los adoquines flamencos en las últimas semanas en las clásicas del máximo nivel, acumulando una experiencia valiosa de cara a nuevos objetivos como este Scheldeprijs.