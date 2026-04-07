Adrián Fajardo se estrena en la fuga de la etapa navarra de la Vuelta al País Vasco

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Vuelta al País Vasco (Itzulia Basque Country) arrancó con presencia del Burgos Burpellet BH en la escapada de la primera etapa en línea. Después de la contrarreloj inicial en Bilbao, la carrera recorrió Navarra en una dura etapa de montaña que contó con el joven Adrián Fajardo al frente de la carrera. El ciclista de 22 años de Almansa, en su debut en el UCI WorldTour, formó parte de una fuga de mucho nivel. La carrera se decidió en el puerto de San Miguel de Aralar y hasta tres morados -Okamika, Faura y Díaz Gallego- acabaron dentro o cerca del top-30. Una buena actuación colectiva que sitúa al conjunto burgalés en el noveno puesto del ranking por equipos.

La primera escapada de esta Itzulia se formó pronto tras la salida desde Pamplona. Adrián Fajardo entró en un grupo de cinco ciclistas que después creció hasta las siete unidades en el ascenso a Etxauri, donde el albaceteño sumaba sus primeros puntos de la montaña. El neoprofesional del Burgos Burpellet BH se estrenaba en una carrera del máximo nivel, tras disputar sus primeras carreras del año en la India, Marsella, Murcia, Almería y Tarragona. El pelotón nunca dio mucho margen a la escapada en loas ascenso a Lezaun y el Alto de Lizarraga.

La aventura de Fajardo terminó pronto, al verse descolgado a mitad de carrera en el ascenso a Zuarrarrate. El grupo de favoritos pisaba los talones a la fuga y la brecha se cerró en el puerto de San Miguel de Aralar (9 km al 8%), donde atacó el maillot amarillo. La carrera se rompió completamente y tres corredores morados aguantaron en uno de los primeros grupos. Ander Okamika, José Luis Faura y José Manuel Díaz coronaron juntos el puerto y llegaron posteriormente a la meta en la Cueva de Mendukilo a cuatro minutos del ganador, en los puestos 30º, 34º y 35º, respectivamente.

Adrián Fajardo se mostraba “muy contento por verme rodando ahí delante. He podido coger una fuga de mucho nivel en una carrera muy importante. Vi arrancar a los otros escapados y salí a por ellos, aunque un poco a destiempo".

Aseguraba que "me tocó perseguir unos 10 o 12 kilómetros en solitario hasta alcanzarlos. Me llevaron todo el día sufriendo, pero es lo que toca ahora. Estoy aprendiendo mucho y ‘haciendo la mili’, como me han dicho los compañeros al llegar a meta”.

La tercera etapa de la Itzulia Basque Country será la menos montañosa, pero no por ello sencilla. Los 153 kilómetros de recorrido circular con salida y llegada en Basauri incluyen tres subidas puntuables y una gran cantidad de exigentes repechos. Toda la parte inicial de la jornada en dirección a Balmaseda y Amurrio, con una breve incursión en la provincia de Burgos, presenta varias subidas no categorizadas, camino del ascenso a Barrerilla (5 km al 6%) a mitad de carrera. Los pasos por Bikotx-Gane (8 km al 5%) y Sarasola (2 km al 5%) seguirán endureciendo la carrera en el tramo de retorno hacia la localidad de llegada. En los kilómetros finales quedarán dos pequeñas trampas en Zaratamo (1,5 km al 7%) y la rampa final en Basauri (1 km al 6%), con rampas cercanas al 9% de desnivel.