Daniel Cavia acaba 12º en el Scheldeprijs y Sinuhé se muestra en la fuga de la Itzulia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Daniel Cavia se quedó a las puertas del top-10 en la clásica belga Scheldeprijs tras completar un gran sprint final en la localidad de Schoten. El vallisoletano del Burgos Burpellet BH acabó 12º en la volata masiva. César Macías (19º) y Rodrigo Álvarez (28º) sumaron también puntos UCI en una llegada con mucha tensión y algunas caídas. Los morados se desenvolvieron a la perfección y mantuvieron sus opciones hasta la recta final. En la Itzulia Basque Country, el equipo burgalés volvió a mostrarse en la escapada por medio de Sinuhé Fernández, que fue atrapado por el pelotón a cinco kilómetros del final. Además, Josh Burnett ya se encuentra en Australia para disputar este jueves y viernes el Campeonato de Oceanía.

El Burgos Burpellet BH firmó una gran actuación en otra de las clásicas flamencas que disputa esta primavera. El Scheldeprijs -o Gran Premio del Escalda- se decidió, como estaba previsto, con un sprint masivo de mucha tensión en el que los morados tuvieron siempre claro su objetivo. El tramo adoquinado de Broekstraat no fue suficientemente duro como para seleccionar el grupo, pero las caídas sí provocaron varios cortes en la última vuelta al circuito final. Ningún ciclista burgalés se fue al suelo, pero Kmínek, Sainbayar o Bouglas quedaron eliminados de la pelea, que se redujo a unos 40 ciclistas.

En este grupo delantero aguantaron Rodrigo Álvarez, César Macías y Daniel Cavia. Los tres supieron moverse en el pelotón, buscar los huecos y ganar posiciones. El burgalés llegó a situarse casi en cabeza ejerciendo de lanzador y sus compañeros esprintaron para acabar dentro del top-20. El vallisoletano terminó 12º y el mexicano, 19º. Una gran actuación colectiva que premia el trabajo realizado en Bélgica en las últimas semanas. Las clásicas en este país continuarán para el Burgos Burpellet BH la próxima semana, con el Tour de Limburgo y la Flecha Brabanzona.

En la Vuelta al País Vasco, el equipo burgalés repitió presencia en la escapada en la tercera etapa. En esta ocasión fue Sinuhé Fernández quien entró en un grupo delantero de 16 ciclistas que se formó a mitad de carrera. Durante las dos primeras horas, se sucedieron los ataques e intentos de fuga, con un Carlos García Pierna muy activo en busca de la escapada. No fue hasta la subida a Barrerilla cuando se formó el grupo definitivo que acabaría disputándose la victoria parcial.

Sinuhé aguantó en cabeza de carrera hasta el encadenado de subidas a Bikotx-Gane y Sarasola, donde quedó descolgado. Sin embargo, se unió a dos ciclistas que habían saltado desde el pelotón y aguantó por delante del grupo principal hasta el repecho de Zaratamo, a cinco kilómetros de la meta. En el final en ascenso en Basauri, Lorenzo Quartucci acabó en las primeras posiciones del pelotón, donde también llegaron José Luis Faura, José Manuel Díaz y Carlos García Pierna. Todos ellos escalan en la clasificación general, mientras que el Burgos Burpellet BH ya es séptimo en el ranking por equipos.

Sinuhé Fernández, escapado en la tercera etapa de la Itzulia.Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

La cuarta etapa de la Itzulia Basque Country traerá de nuevo la montaña con un recorrido marca de la casa. Hasta ocho ascensos enlazados a lo largo de los 168 kilómetros con inicio y final en Galdácano. Un trazado circular en dirección a la costa a través de Guernica y Bermeo y de regreso por Lezama y Derio. La subida a Aretxabalgane (4 km al 5%) ayudará a formar a la fuga, antes de que comiencen a encadenarse los ascensos a San Pelaio (5 km al 4%), Jata (4 km al 6%) y Unbe (2 km al 7%). Elorritxueta (8 km al 5%) añadirá más dureza a mitad de carrera, antes de los dos últimos obstáculos montañosos: un nuevo paso por El Vivero (4 km al 8%), pero por otra de sus vertientes, y Legina (3 km al 7%). La llegada a Galdácano será también en un duro repecho final para escaladores.

El Burgos Burpellet BH competirá en un nuevo frente esta semana. Josh Burnett se encuentra en Mount Walker (Australia) para disputar el Campeonato de Oceanía. El neozelandés disputará la contrarreloj individual en la madrugada del jueves sobre un recorrido de 18 kilómetros. El viernes volverá a la acción el viernes en la prueba en ruta, que tendrá lugar en un circuito de 28 kilómetros relativamente quebrados al que se darán cinco vueltas. La última participación de los morados en estos campeonatos se saldó con una medalla de oro y una de plata, por parte de Aaron Gate en 2024, ya que el evento continental no se celebró en 2025.