Burgos recibe a La Vila en un partido decisivo antes de los play-offs

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La División de Honor entra en su penúltima jornada de la fase regular con varios frentes todavía abiertos, tanto en la zona alta como en la baja, y en ese contexto Recoletas Burgos Caja Rural regresa este domingo a la competición doméstica con el objetivo de defender su segundo puesto en la clasificación en la visita de Huesitos La Vila de Villajoyosa al campo Bienvenido Nieto (12:30 horas). Con el VRAC asentado en el liderato y el Barça Rugby ya descendido matemáticamente, la jornada va a definir las posiciones antes del cierre de la fase regular.

El conjunto burgalés vuelve además a jugar en casa después de encadenar sus tres últimos compromisos de la segunda vuelta en Madrid, un tramo en el que sumó un empate ante Silicius Alcobendas Rugby (22-22) y dos derrotas frente a Complutense Cisneros (30-20) y Societe Generale Liceo Frances (35-21). El encuentro más reciente dejó a Recoletas Burgos Caja Rural por detrás de un Liceo Frances más eficaz durante todo el partido, en una cita en la que el equipo madrileño ajustó todavía más las primeras posiciones del Grupo A.

En el estadio Ramón Urtubi, los burgaleses se encontraron con un rival muy activado y sin demasiadas grietas, y no dieron con la manera de desordenar su defensa, una dificultad que fue empujando al equipo hacia la frustración y que terminó reflejándose también en varias acciones de indisciplina cerca de su propia línea de marca.

Ese panorama obliga ahora al equipo burgalés a proteger una posición que ha dejado de tener margen. Silicius Alcobendas Rugby aparece como perseguidor inmediato con 43 puntos, uno más que el conjunto castellano, de modo que el partido de este domingo gana aún más valor para Recoletas Caja Rural, que busca afirmarse en esa segunda plaza y llegar con mejores sensaciones al tramo decisivo de los play-offs.

La jornada, además, deja otro foco importante en Valladolid, donde el VRAC Quesos Entrepinares recibirá también el domingo, a las 12:00, a Silicius Alcobendas Rugby.

En la previa del encuentro, Jose Basso dio mucho valor al partido ante Huesitos La Vila tanto por lo que representa en la clasificación como por lo que puede aportar en el plano interno «para recuperar la confianza de los jugadores» y apuntalar «detalles concretos del juego, que se tienen que ver plasmados en el terreno de juego». Una idea que encaja con el momento que atraviesa el conjunto burgalés tras varias semanas lejos de casa y una secuencia de resultados que ha estrechado la pelea por el segundo puesto.

El rival tampoco permite una lectura cómoda del partido. Huesitos La Vila ocupa la quinta posición con 26 puntos y, además, fue el único equipo que consiguió imponerse al conjunto burgalés en la primera vuelta, cuando se llevó el duelo por 32-25. De ahí que el cuerpo técnico haya orientado la semana hacia una puesta en escena firme desde el arranque. Basso señaló que «para nosotros es un duelo que hay que ganar y lo hemos preparado con el objetivo de salir al terreno de juego con la mentalidad fuerte y con la meta de mantener el nivel de concentración desde el inicio, tanto en defensa como en ataque».

La Vila, un rival difícil

El plan del Recoletas Burgos Caja Rural pasa, según el entrenador, por apoyarse en su consistencia defensiva, gobernar mejor el partido y recuperar presencia ofensiva delante de su público. Así lo resumió al afirmar que «tenemos que basarnos en la defensa y control del partido, además de mejorar nuestro nivel ofensivo para este duelo frente a nuestros aficionados. Recuperar el nivel físico y de confianza que hemos tenido a lo largo de la temporada».

Sobre esa misma línea de trabajo, Basso añadió que «es momento de demostrar de lo que somos capaces, haciendo un buen juego», en una llamada directa a que el equipo vuelva a reconocerse en un encuentro que puede marcar el tono con el que afrontará la fase final del curso.

También dedicó parte de su análisis al conjunto vilero, al que atribuye capacidad para castigar cualquier concesión y para producir peligro con rapidez cuando pisa campo rival. El técnico burgalés describió a Huesitos La Vila como «un equipo que sabe aprovechar bien las oportunidades, que llega fácil a la línea de 22 contraria, con un juego compacto y muy dinámico de sus tres cuartos», una valoración que obliga a Burgos a elevar su nivel de atención en defensa y a responder con sus propias fortalezas, apoyado en el trabajo de delantera y en la experiencia de sus tres cuartos.

En el apartado de la convocatoria, el cuerpo técnico podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla, incluidos los internacionales, y solo se caen de la lista Vicente Boronat, Pablo Rascon y Facundo Sacovechi, que arrastran molestias y golpes del último encuentro.