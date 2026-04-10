Tizona se desploma tras rozar la sorpresa ante Estudiantes y se complica la permanencia

El acierto inicial y la solidez defensiva de Tizona no bastaron ante la reacción de un Estudiantes que fue creciendo con el paso de los minutos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo dar la campanada y se complica un poco más la permanencia tras caer en casa ante Movistar Estudiantes en un encuentro en el que fue de más a menos, llegando a disponer de una renta de 15 puntos en el inicio del segundo cuarto para acabar iniciando su descenso al final del mismo y acabar perdiendo por 20 puntos (76-96).

Grupo Ureta Tizona Burgos afrontaba la primera de las cinco finales que le restan y lo hacían con intensidad y mucho carácter. La empresa no era fácil, en frente los de Denís Pombar tenían a uno de los gallitos de la categoría, pero no se amilanaron los locales, con una sólida defensa y sin perder los nervios en ataque, los burgaleses conseguían hacerse pronto con el control del partido y en apenas un minuto y medio se colocaban con cinco puntos de renta (7-2).

Tenía muchos problemas Movistar Estudiantes para romper la zona local, pero conseguían los madrileños meterse en el partido apretando en defensa y saliendo bien a la contra (9-7, minuto 3). Era un momento crítico para los de Denís Pombar, pero el equipo aguantó el tirón, no perdió los nervios y consiguió reordenar su defensa para secar de nuevo el ataque visitante mientras, volvía a ver aro gracias a su acierto exterior, con dos triples de Terins que ponían el 17-7 en el minuto 4 y obligaban al técnico visitante a pedir su primer tiempo muerto.

Conseguían los madrileños cortar el acierto de su rival y empezaba a construir desde atrás para reducir diferencias con un parcial de 0-4 (17-11). Ahora era Pombar el que paraba el partido a 4´30 para el final del cuarto, y a la vuelta las tornas volvían a cambiar y la defensa burgalesa volvía a hacerse dueña de la pista para permitir a los locales devolverle el parcial a su rival y escaparse de nuevo hasta los 10 puntos de renta al final del cuarto (23-13).

Ya en el segundo cuarto, seguía dominando Grupo Ureta Tizona Burgos ante un rival completamente perdido en ataque al que no le funcionaban los cambios y que veía como los locales, con un parcial de 72, elevaban su renta hasta los 15 puntos en poco menos de un minuto y medio (30-15). Pero Movistar Estudiantes conseguía resucitar con dos tiros libres y un triple de Salin, que se convertía en el sostén de su equipo en estos minutos.

Mientras, los burgaleses trataban de no perder la calma y minimizar errores y a 5 minutos para el descanso ponía los madrileños protagonizaban un pequeño arreón y hacían la goma, una reacción que Denís Pombar trataba de frenar con un tiempo muerto (39-28, minuto 16). Esta vez, sin embargo, no conseguían los burgaleses recuperar el control y poco a poco Movistar Estudiantes se iba creciendo y recortando diferencias para irse al descanso con ´solo´ 8 puntos de desventaja (45-38).

Tras el descanso la reacción de Movistar se consumaba. Los madrileños mantenían la presión defensiva, ahogando el ataque de un Grupo Ureta Tizona Burgos que parecía haber perdido todo el fuelle y veía cómo su rival se colocaba a solo dos puntos en un minuto (45-43). Cambiaba el equipo casi al completo Denís Pombar, pero pese al triple de Seoane, los burgaleses no podían evitar que Movistar Estudiantes se pusiese por delante en el marcador por primera vez en todo el partido (48-49).

A partir de ahí, le tocaba remar contracorriente a los locales, que aguantaban el tirón hasta el ecuador del cuarto (57-57). Pero la presión defensiva de Movistar iba en aumento y Grupo Ureta Tizona Burgos tenía muchos problemas para aguantar el balón y llegar al aro contrario, lo que permitía a los madrileños irse de hasta 7 puntos (57-64, minuto 27). Apretaba los dientes el conjunto de Pombar y un triple de Zidek y un tiro libre de Terins acercaban a los locales (61-64), aunque ahí se le apagaba de nuevo la luz al equipo, que veía como el rival abría de nuevo la brecha hasta los 6 puntos cuando se llegaba al final del cuarto (61-67).

Había esperanza todavía, aunque la situación se complicó mucho más cuando, tras unos compases de idas y venidas, en el inicio del último cuarto, los madrileños firmaban dos triples consecutivos que les colocaban ya con 11 puntos de renta (65-76). Paraba el partido el técnico de Grupo Ureta Tizona Burgos, pero no conseguía cambiar la dinámica del partido. Los suyos seguían completamente atascados en ataque ante un rival que no aflojaba la presión y aprovechaba bien los contragolpes para ir abriendo la brecha y escaparse hasta los 20 puntos cuando faltaban aún cuatro minutos de partido (67-87), una diferencia que los madrileños aguantaron ya hasta el final.

PRIMERA FEB - JORNADA 29

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES, 76-96 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (8), Terins (11), Parrado (11), Czerapowicz (4), Brown. También jugaron: Nugu (14), Vilà (2), Huelves (2), Zidek (17), Seoane (3), Jofresa (2), Alonso (2).



Movistar Estudiantes: Salin (13), Granger (24), Stumbris (2), Nwogbo (15), Garino (12). También jugaron: González (6), Barton (5), Giovannetti, García (5), McGrew (7), Sola, López (7).



PARCIALES

Primer cuarto: 23-13

Segundo cuarto: 22-25 (45-38)

Tercer cuarto: 16-29 (61-67)

Cuarto cuarto: 15-29



ÁRBITROS: Leandro Nicolás Lezcano (Colegio catalán), Juan Gabriel Carpallo Miguélez (Colegio castellano y leonés) y José María Arresa Quintero (Colegio andaluz).

ELIMINADO: Brown.



PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío.