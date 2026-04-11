Fisac exige un San Pablo al límite para dar la sorpresa ante el líder

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos recibe este domingo al Real Madrid con el alivio que dejó la victoria en Gran Canaria, pero a sabiendas de que ese triunfo, por mucha moral que aporte, apenas alivia la dureza del camino que sigue teniendo por delante en la competición. Porfi Fisac es consciente de que la victoria ha mejorado el ambiente alrededor del equipo, aunque entiende que ante el Real Madrid todas las opciones de realizar un buen papel y quizá aspirar al triunfo pasan por sostener un nivel muy alto durante los cuarenta minutos, frente a “probablemente, uno de los dos o tres mejores equipos de Europa, líder absoluto en la liga, destacado, peleando por los dos o tres primeros puestos de Europa y luchando por conquistar y ganar todos los títulos”.

Enfrente estará el líder de la Liga Endesa, un Real Madrid que enlaza once victorias y que cuenta con una plantilla larguísima que copa las principales estadísticas de la competición.

«Quiero que juguemos cada uno de los minutos como si fuera el último del partido»

Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos

El técnico segoviano valora la mejora en el ánimo del equipo y en la afición de cara a un partido señalado para la grada, pero cree que ante el Real Madrid el San Pablo tendrá que ofrecer bastante más. En ese sentido, reclamó que el equipo sea capaz de encontrar “ese punto de nivel físico por encima del que hemos dado hasta ahora y ese punto de acierto por encima del que hemos tenido hasta ahora”, convencido de que solo desde ahí podrá discutir el partido a un rival de ese nivel.

Aunque desde fuera los últimos triunfos hayan cambiado el tono que acompaña al equipo, Fisac sostuvo que dentro del vestuario “no ha cambiado nada” desde su llegada cuando encontró en sus jugadores “una ambición, una ilusión, un carácter, un empuje y, sobre todo, que querían por todos los medios luchar por Burgos, luchar por su gente, luchar por nuestro club y salvar este proyecto”.

«Necesito ayuda, necesito claridad y, sobre todo, lo que no necesito son halagos»

Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos

En su lectura, la variación ha sido más externa que interna, ligada a que el equipo ha ganado algunos partidos y ha mejorado su posición, pero sin que ese avance permita pensar que el recorrido está hecho. De hecho recordó que “el camino todavía es muy largo” y pidió que alrededor del equipo se ofrezca “ayuda” y “claridad”, porque “lo que no necesito son halagos”.

En esa misma línea encaja una de las ideas que más repite el técnico cuando trata de definir a su plantilla. Para Fisac, el equipo debe reconocerse en una identidad competitiva muy concreta, la que resume en esa etiqueta de “los indomables”, un grupo que, como él mismo recalcó, “no se rinden ante nada ni ante nadie” y que debe centrar toda su energía en lo que ocurre sobre la pista, con independencia del nombre del rival. Lo que quiere ver en el Coliseum pasa por “luchar cada uno de los balones, pelear cada uno de los minutos y tener un grado de acierto y un grado de equilibrio importante entre lo que es fortaleza o atleticismo y lo que es baloncesto”.

«Tanto Max como Shackelford no tienen tiempo que esperar»

Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos

Fisac entiende que el partido tendrá una resonancia mayor en el ambiente y en lo mediático, pero para su equipo la obligación es la misma de cualquier otra jornada, porque cada victoria cambia mucho en una pelea tan apretada por la permanencia y por eso insistió en que lo único importante es lo que el Burgos tiene delante.

La dificultad del encuentro aumenta además por la propia configuración del Madrid, un equipo al que Fisac ve muy complicado de preparar durante la semana por la cantidad de variantes que puede introducir en función de los jugadores que ponga en pista. El técnico explicó que el plan de partido queda inevitablemente condicionado por esa amplitud de recursos, ya que el rival puede cambiar mucho según opte por más tiradores, más intimidación o más ritmo, y esa incertidumbre obliga al cuerpo técnico burgalés a trabajar con distintas opciones defensivas.

«A los seis que no juegan con ellos yo les pondría de titulares en nuestro equipo»

Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos

Aun así, por encima de cualquier ajuste táctico, volvió a llevar la reflexión hacia su propio equipo y a la respuesta que espera de sus jugadores, con una exigencia muy concreta que resumió de forma tajante al pedir “un límite físico del jugador al 100%” y al reclamar que “un minuto en la pista es un minuto final”, de manera que cada posesión se juegue “como si fuera el último del partido”.

También se detuvo en lo que supone para el San Pablo Burgos enfrentarse a una plantilla como la madridista construida para competir en todos los frentes y con capacidad para asumir sin demasiado desgaste una semana cargada de encuentros, hasta el punto que el propio Fisac descartó que ese aspecto pueda alterar demasiado a un equipo de ese nivel y llegó a ironizar con la profundidad de banquillo del conjunto blanco al afirmar que “a los seis que no juegan con ellos yo les pondría de titulares en nuestro equipo”. Desde ahí construyó una comparación que retrata bien la distancia económica y deportiva entre unos y otros, al recordar que quienes verdaderamente sufren son los equipos a los que les cuesta fichar un jugador, mientras que un club con margen para descartar piezas durante todo el año convive con otro tipo de problemas.

Fisac, en el concesionario de Lexus Burgos.SPB/CINTIA CORTÉS.

De hecho, al reflexionar sobre esa diferencia, admitió que casi siempre preferiría tener una plantilla larga y verse obligado a elegir, antes que afrontar la competición con menos recursos.

En el capítulo de la plantilla, el entrenador espera llegar al domingo con los trece jugadores disponibles, aunque la semana ha dejado algunos contratiempos físicos y se está “intentando recuperar a Raúl” y también a John, que “ha sufrido un pequeño golpe muscular” y que por eso ha estado algo apartado del trabajo grupal, aunque mantiene la esperanza de poder contar con todos para el partido.

«El camino todavía es muy largo» Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos

Esta ha sido la primera semana completa de entrenamiento con los nuevos fichajes, Max Heidegger y Jaden Shackelford, ya integrados en la dinámica del equipo después de incorporarse sin un margen para una adaptación larga y obligados a responder desde ya. Por eso fue tan directo al afirmar que “tanto Max como Shackelford no tienen tiempo que esperar” y que “si quieren demostrar algo es el momento”, una idea que prolongó al explicar que aquí “no es momento ni de adaptarse ni de esperar a nadie” porque el ritmo de la competición y el nivel de exigencia empujan a todos a rendir de inmediato. Aun así, sí destacó que el vestuario ha facilitado mucho su entrada en el grupo, al asegurar que ambos “son tipos sanos” y que el equipo “les ha aceptado fenomenal”, algo que siempre ayuda a incorporar a cualquiera a un proyecto necesitado de respuestas urgentes.