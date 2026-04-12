El Recoletas Burgos arrasa a La Vila y se acerca al liderato

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural recuperó su mejor versión y logró una aplastante victoria en casa ante el Huesitos La Vila por 76-22, en un partido donde los burgaleses anotaron la friolera de diez ensayos, lo que les permitió sumar un punto bonus, que les permite recortar diferencias y colocarse a cinco del líder, el VRAC Queso Entrepinares, que perdió en casa ante el Silicius Alcobedas (17-35).

El equipo burgalés recibirá la última jornada de la segunda fase al cuadro vallisoletano.

El conjunto burgalés saltó al terreno de juego del campo Bienvenido Nieto muy enchufado para salir a por todas para lograr su primera victoria en esta segunda fase. No tardó en imponer su ley con su poderosa delantera, que consiguió llegar a la línea de 22 y anotar su primer ensayo por medio de Zumeta. Santiago Mansilla anotó la patada entre los tres palos, que colocó el marcador en 7-0.

Sin embargo, los alicantinos supieron reaccionar bien a esta ofensiva inicial de los gualdinegros y consiguieron hacer su primer ensayo por medio de Pedro Martínez. Alfonso Castro se encargó de anotar la transformación e igualar la contienda (7-7) a los 7 minutos.

El partido comenzó con mucho ritmo, con un bloque local que siguió torpedeando a la defensa rival. Forzó un golpe de castigo a su favor, que convirtió con un punta, Una patada en largo sorprendió al conjunto visitante porque Sorreluz consiguió capturar el ovalado en la misma zona de marcas y consiguió el segundo ensayo para los suyos. Mansilla transformó los dos puntos extra, que le pusieron de nuevo con ventaja (10-7, 10').

El Recoletas Burgos siguió jugando en la línea de 22 y supo sacar provecho de una patada en largo, ya que la defensa visitante no estuvo muy atenta, lo que aprovechó Sorreluz para capturar primero el bote del ovalado para lograr el ensayo. Mansilla anotó la transformación para poner en clara ventaja a los locales con el 17-7, pero los vileros no dieron su brazo a torcer y recortaron diferencias con un ensayo de Demergasso. Pero Castro falló su patada a palos (17-12, 17').

Sin embargo, los mejores minutos del conjunto burgalés estaban por llegar porque su delantera sacó partido de un 'pick and go', que culminó en ensayo Sivori, aunque Mansilla no pudo convertir la patada entre palos, quedando el marcador en 22-12 (23´). Los burgaleses estaban desmelenados en su ofensiva, logrando de nuevo un nuevo ensayo, el cuarto del día, de Casteglioni, que le dejó una patada fácil para el apertura Mansilla, dejando el resultado en 29-12 a los 28 minutos.

Tras el paso por los vestuarios, el Recoletas Burgos siguió buscando la línea de 22 en busca de lograr un quinto ensayo que le podría dar el punto bonus extra en el partido. Y logró su objetivo en una magnífica patada de Guille Mateu al lateral derecho, que capturó en el aire Sorreluz, que anotó el quinto ensayo de los gualdinegros, ampliando la ventaja a 34-12 (49'). Los burgaleses se quedaron con un jugador menos durante diez minutos por la tarjeta amarilla mostrada a Iñaki Mateu (55'), pero no les impidió convertir un nuevo ensayo por medio de Facundo López, que fue acompañado por la conversión de Mansilla para que pusiera el marcador en 41-12 (58').

El conjunto vilero tiró de orgullo y recortó distancias con un ensayo de Melián, aunque Castro no logró la conversión (41-17, 63'). Sin embargo, el conjunto gualdinegro siguió desmelenado en ataque y consiguió un doble ensayo consecutivo, el primero de Lander Gómez y el segundo de Ovejero, que fueron respaldados por las dos transformaciones de Iñaki Mateu, que les colocó con una clara ventaja de 55-17 (68'). La Vila recortó diferencias con un ensayo de Matamoros (55-22, 70'). En plena borrachera de ensayos, el Recoletas Burgos puso un brillante colofón con otros dos ensayos convertidos, uno por Bustos y otro por Lander Gómez, que fueron acompañados por las conversiones de Iñaki Mateu y su hermano Guille, que dejaron el marcador final en 76-22.

DIVISIÓN DE HONOR - 2ª FASE - JORNADA 4

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - CR HUESITOS LA VILA, 76-22 Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Aduriz, Urraza, Wagenaar, Zumeta, Culubret, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Iñaki Mateu, Sorreluz y Casteglioni. También jugaron: Dambola, Ovejero, Domínguez, Vázquez, Luchi Molina, Snyman, Lander Gómez, Mata.



CR Huesitos La Vila: Caini, Demergasso, Caracciolo, Hidalgo, Matamoros, Pedro Martínez, Melián, Castro, Ponce, Redondo, Estanislao Pérez, Fenocchio, Di Prima y Montoya. También jugaron: Llinares, Manzano, Santiago Gómez, Caputto y Román



MARCADOR: 7-0 (3´-4´) Ensayo de Zumeta y transformación de Santiago Mansilla. 7-7 (7´) Ensayo de Pedro Martínez y transformación de Alfonso Castro. 10-7 (10´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 17-7 (14´) Ensayo de Sorreluz y transformación de Santiago Mansilla. 17-12 (17´) Ensayo de Demergasso. 22-12 (23´) Ensayo de Sivori. 29-12 (28´-29´). Ensayo de Casteglioni y transformación de Santiago Mansilla. -DESCANSO- 34-12 (49´) Ensayo de Sorreluz. 41-12 (58´) Ensayo de Facundo López y transformación de Santiago Mansilla. 41-17 (63´) Ensayo de Melián. 48-17 (66´) Ensayo de Lander Gómez y transformación de Iñaki Mateu. 55-17 (68´) Ensayo de Ovejero y transformación de Iñaki Mateu. 55-22 (70´) Ensayo de Matamoros. 62-22 (74´) Ensayo de Facundo López y transformación de Iñaki Mateu. 69-22 (78´) Ensayo de Bustos y transformación de Iñaki Mateu. 76-22 (80´+3´) Ensayo de Lander Gómez y transformación de Guille Mateu



ÁRBITROS: Jon Ibisate Alday, Peio Santa Cruz Rubio y Fernando Raposo Rodríguez. (Colegio Vasco).

Tarjetas: al local Iñaki Mateu (55´).



CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro).