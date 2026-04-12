El Mirandés rescata un punto que le sabe a poco

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El Mirandés firmó tablas en el campo municipal de Anduva ante el Castellón (2-2), en un partido en el que los castellonenses se mostraron superiores en la primera mitad, llegando al descanso con una ventaja de 0-2. Sin embargo, los jabatos, en una excelente segunda mitad, lograron equilibrar la contienda con los goles de Unax y de Javi Hernández, y casi culminan la remontada con grandes ocasiones, que fueron desbaratadas por el portero visitante, Matthys, el mejor de los suyos en el segundo tiempo. Con este resultado, el conjunto burgalés se sitúa a cinco puntos de la permanencia, que marca el Cádiz.

Los compases iniciales de la primera parte arrancaron con un equipo castellonense que empezó a marcar el ritmo del partido y manejó más la posesión del balón, obligando a replegar filas a los burgaleses.

Los blanquinegros dispusieron de su primera gran ocasión en un saque de esquina lanzado por Cala desde la banda izquierda, el balón quedó muerto dentro del área y el zaguero Brignani disparó con la zurda en área pequeña, pero se encontró con el paradón de Juanpa, que tiró de reflejos para evitar el 0-1 a los 10 minutos.

A los rojillos les costó sacar el balón de su propio campo ante la fuerte presión arriba ejercida por el conjunto castellonense, que generó peligro por la derecha en un centro al área pequeña, donde Camara remató en posición forzada, alejando la zaga local el peligro a los 12 minutos. El Mirandés tuvo problemas para construir el juego, ya que Gerenabarrena y Diego Barri le estaban ganando la partida en el centro del campo a Thiago y Bauzà, que corrieron mucho detrás del balón, al igual que el resto del equipo. Los visitantes jugaron con las líneas muy juntas, anticipándose a todas las acciones de los jabatos.

El fútbol de precisión y de toque de los castellonenses desbordó una y otra vez a la zaga local, que pasó apuros para alejar el peligro. Los de Pablo Hernández pudieron abrir el marcador en el ecuador de la primera parte en otra buena jugada combinativa por banda derecha que terminó con un disparo dentro del área de Pablo Santiago, que le salió muy cruzado, pero Camara, solo en el segundo palo, no llegó por poco y el balón salió finalmente fuera.

Unax fue el autor del primer gol de los rojillos.LALIGA

Los levantinos recuperaron rápido una y otra vez el balón con su fuerte presión, lo que desesperó a los jabatos, que apenas pudieron salir de su propio campo. Lo mejor hasta el momento para los locales era el resultado, ya que el Castellón no pudo sacar partido de su superioridad hasta que al filo de la media hora se adelantó en el marcador en un saque de esquina, donde Jakobsen tocó levemente el balón y lo envió al fondo de las mallas. El bloque castellonense rubricó su mejor juego anotando el 0-2, con un latigazo de Cala desde la frontal del área, que se coló ajustado al palo dentro de la portería local a los 32 minutos. Al descanso se llegó con el 0-2.

Tras el paso por los vestuarios, el Mirandés salió buscando un fútbol vertical y directo, pero se encontró con un Castellón que perdonó hasta tres claras ocasiones en dos minutos para sentenciar el choque. Diego Barri lanzó un latigazo desde fuera del área, que se estrelló en el larguero en el 52. En la siguiente jugada, Camara disparó dentro del área y se encontró con el paradón de Juanpa en el 53.

De nuevo, Cala pudo marcar el tercero, pero su disparo se marchó fuera en este mismo minuto. Pero el Mirandés resucitó en la siguiente jugada y se metió en el partido en una jugada por la izquierda, que acabó con un tiro cruzado de Unax, que se alojó en el fondo de las mallas en el minuto 54. Este gol le dio alas a los jabatos, que tuvieron dos grandes oportunidades para poner las tablas.

El Jebari lanzó un duro disparo que sacó a córner Matthys en el 57. En el siguiente saque de esquina, Martín Pascual remató de cabeza y se encontró con la parada del meta visitante en el minuto 58. El partido se abrió mucho y el Castellón pudo marcar el 1-3 en una gran ocasión de Camara que dentro del área remató de cabeza en picado, pero el balón salió fuera en el 60.

El conjunto rojillo, con una cara bien distinta a la de la primera mitad, logró igualar la contienda en una rápida contra de Javi Hernández, que rompió el fuera de juego, encaró al portero Matthys, al que batió por bajo en el 64. Los jabatos, desmelenados, volvieron a sorprender en otra rápida contra, en la que El Jebari se quedó solo ante el portero, pero Mellot, que era el último defensor castellonense, le derribó en la frontal del área, recibiendo la tarjeta roja directa en el minuto 65. Bauzà lanzó la falta directa y el balón se marchó ajustado al poste.

Los rojillos, muy superiores en la segunda parte, dispusieron de dos grandes ocasiones en el tramo final del encuentro para llevarse la victoria. La primera la tuvo Javi Hernández en una gran jugada dentro del área, con recorte incluido a su defensor, que acabó con un disparo a bocajarro, que sacó con un paradón Matthys, enviando el esférico a córner a los 85 minutos.

La segunda oportunidad llegó a los 87 minutos en un saque de esquina botado por Bauzà, y Martín Pascual conectó un testarazo, que se encontró con una nueva parada de reflejos de Matthys, el mejor de los suyos en esta segunda parte, que envió de nuevo el balón a saque de esquina. Al final, justo reparto de puntos en una primera parte en la que los castellonenses fueron superiores, mientras que los burgaleses fueron mejores en los segundos 45 minutos.