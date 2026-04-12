El San Pablo compite a rachas y cede ante un Madrid sin brillo, pero que no perdona

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Recoletas Salud San Pablo Burgos no pudo dar la campanada ante el líder en un encuentro en el que el Real Madrid no estuvo a su mejor nivel, circunstancia que no aprovechó el equipo local para haber, al menos, plantado cara hasta el final. Sin embargo, le faltó siempre intensidad al conjunto de Porfirio Fisac, que cometió además muchos errores ofensivos: Flojo en el tiro libre, flojo en los triples y flojo en las entradas a canasta el equipo local no tuvo opciones en un choque en el que el colegiado Emilio Pérez Pizarro acabó siendo el triste protagonista con decisiones más que polémicas.

Lo había dicho Porfirio Fisac en la previa, para derrotar al Real Madrid los suyos tenían que estar mejor que nunca a nivel físico y con más acierto que nunca. Lo tenían claro los burgaleses, que desde el inicio apretaban los dientes en defensa, cortando el juego interior del Real Madrid y colocando un esperanzador 5-0 en el electrónico. Sin embargo, el líder encontró la solución a sus problemas en el tiro exterior y con 3 triples consecutivos le daba la vuelta al marcador (7-11). Empezaban a aparecer los nervios en las filas de un Recoletas Salud San Pablo Burgos, que perdía dos balones y fallaba otros tantos lanzamientos, permitiendo a su rival ampliar su parcial hasta el 1-16 y colocar el 9-18 en el electrónico, obligando a Fisac a pedir su primer tiempo muerto a 4´40 para el final del primer cuarto. Conseguían los locales meterse de nuevo en el partido con un parcial de 6-0 (15-18, minuto 7), sin embargo, los errores defensivos y la falta de acierto en las segundas opciones condenaban a los de Fisac a seguir por detrás en el marcador. Eso, y los 7 tiros libres fallados en el primer cuarto que pesaron como una losa ante un Real Madrid que no perdona y llegaba al minuto 10 con 20-25 en el electrónico.

Seguían los errores locales y Fischer, por dos veces, fallaba bajo el aro en la primera acción del segundo cuarto. Le seguía faltando un punto más de intensidad a Recoletas Salud San Pablo Burgos que, sin embargo, conseguía aguantar en defensa para permitir a Fischer enmendar su error y poner el 22-25. Pero otros dos ataques consecutivos fallados por los locales daban de nuevo alas al líder, que ponía el 22-28 en un 2+1 de Llull.

No desfallecía San Pablo, y Fischer conseguía machacar el aro para poner el 24-28, pero lo cierto es que seguía cometiendo errores imperdonables el equipo local y dos de ellos en defensa permitían a los madrileños irse hasta los 8 puntos de renta (24-32). Movía el banquillo el técnico del Real Madrid y San Pablo aprovechaba las rotaciones del rival para recuperar sensaciones y meterse de lleno en el partido con un parcial de 7-0 que les colocaba a 2 puntos del rival, con tiro libre, además, para ponerse a 1. restaban 5´20 para el descanso y Scariolo pedía tiempo muerto (31-33).

A la vuelta, fallaban de nuevo en el tiro libre los locales, que solo habían conseguido anotar 2 de 13 intentos hasta el momento. Tampoco en el lanzamiento triple estaba acertado San Pablo, aunque pese a todo conseguía colocarse por delante en el marcador a 2´41 para el descanso (37-35). Sin embargo, nuevos errores en ataque, fallando canastas fáciles, facilitaban la remontada del líder, que aún así apenas conseguía llegar al final del segundo cuarto con solo 4 puntos de ventaja (39-43).

Tenía que corregir errores en ataque San Pablo en la segunda mitad, pero lo cierto es que tras el descanso los burgaleses salieron aún más despistados y el Real Madrid se fue de 10 puntos (43-53). Seguían haciendo regalos imperdonables los locales a un Real Madrid que, pese a estar cuajando un encuentro discreto, no fallaba y aprovechaba los errores de su rival para mantenerse con esos diez puntos de renta cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto, obligando a Fisac a pedir tiempo muerto (45-55). No mejoraba la situación.

Los locales seguían sin estar del todo en el partido y pese a que el Real Madrid jugaba con sus segunda línea, no conseguía apretar en defensa y reaccionar y Mario Hezonja, con su séptimo triple, ponía una máxima favorable a los suyos de 11 puntos (49-60, minuto 28). Pudo ponerse a siete San Pablo de no ser porque el colegiado, Emilio Pérez Pizarro, anulaba una canasta local cuando ya la había dado por buena Ariadna Chueca. Una decisión polémica seguida de otra que otorgaba un 2-1 a los madrileños, que se iban hasta los 13 puntos de renta (51-64).

Una diferencia que klos burgaleses conseguían recortar en la recta final del cuarto gracias a los tiros libres (57-66). Pero las esperanzas de San Pablo acabaron de diluirse en el inicio del último cuarto, con un parcial de 3-10 favorable al líder, que en apenas dos minutos dejaba el partido sentenciado (60-76). No hubo más historia que la que quiso el colegiado Emilio Pérez Pizarro, protagonizando en esos minutos finales decisiones más que polémicas siempre a favor de los madrileños.

LIGA ENDESA - ACB - JORNADA 26

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID, 78-94 Recoletas Salud San Pablo Burgos: J. Samuels (8), J. Rubio (3), Gonzalo Corbalán (4), Happ (10), Heidegger (5). También jugaron: M. Bella, Nzosa (4), J. Shackelford (10), Pablo Almazán (4), Raúl Neto (8), Leo Meindl (18), Fischer (4).



Real Madrid: Abalde (5), Campazzo (4), Okeke (12), Hezonja (20), Len (10). También jugaron: Lyles (6), Kramer (2), Procida (15), Maledon (10), Almansa (5), Garuba (2), Llull (3).



PARCIALES

Primer Cuarto: 20-25

Segundo Cuarto: 19-18 (39-43)

Tercer Cuarto: 18-23 (57-66)

Cuarto Cuarto:



ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (Colegio castellano manchego), Juan de Dios Oyón (Colegio catalán) y Ariadna Chueca Moreno (Colegio canario).

ELIMINADOS: Heidegger.



PABELLÓN: Coliseum Burgos.