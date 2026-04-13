El Burgos Burpellet BH quiere volver a triunfar en O Gran Camiño

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El Burgos Burpellet BH participará esta semana en O Gran Camiño, importante cita del calendario nacional a la que los morados acuden con el grato recuerdo de su victoria en 2025. La pasada temporada, Sergio Chumil se hizo con el triunfo en la etapa reina con final en O Cebreiro. Es por ello que el equipo burgalés regresa con máxima ilusión a la carrera gallega, donde presentará un siete de máximas garantías, con escaladores de entidad y el debut del joven pontevedrés Martín Rey. La carrera comenzará el martes 14 con una contrarreloj en La Coruña y finalizará con dos etapas de alta montaña con finales en el Alto de Cabeza de Meda y el Monte Trega.

La quinta edición de O Gran Camiño - The Historical Route comenzará con una contrarreloj individual en La Coruña con inicio y final en la Torre de Hércules. El recorrido de 15 kilómetros será idéntico al de la etapa inicial de 2024, manteniendo la subida a San Pedro (2 km al 5%) a mitad de carrera. La segunda jornada recorrerá la provincia de Lugo, con un trazado de 148 kilómetros entre Villalba y Barreiros. Será la oportunidad más clara para los hombres rápidos, siempre que puedan superar el Alto de Noceda (3 km al 8%), ubicado a 22 kilómetros de la meta.

El tercer parcial de la carrera tendrá un carácter especial para el Burgos Burpellet BH, puesto que terminará en Padrón, sede del Club Ciclista Padronés y de su patrocinador CORTIZO. La etapa más larga de la carrera, con sus 169 kilómetros de recorrido, incluye el Alto de Campello (7 km al 4%) de salida, un recorrido más llano hasta Boiro y el decisivo ascenso al Pico Muralla (11 km al 4%) en la última hora de carrera, antes de dirigirse hacia Padrón.

El cuarto día llegará el primer final en alto en una jornada de 145 kilómetros con salida en Xinzo de Limia. La parte inicial de la carrera es siempre favorable, hasta llegar al primer y largo ascenso al Alto de Cabeza de Meda (21 km al 4%). Después se subirá el Alto do Rodicio (5 km al 6%) y se finalizará con una nueva subida a Cabeza de Meda (5 km al 9%) desde Xunqueira de Espanedo.

La ronda gallega concluirá el sábado con otra etapa de 145 kilómetros para escaladores en Pontevedra, cerca de la frontera con Portugal. Los ciclistas saldrán desde As Neves y, tras unos primeros 100 kilómetros llanos, llegarán al doble ascenso al Alto da Valga (5 km al 7%). Esta subida servirá como aperitivo previo al final en el Monte Trega (4 km al 7%) en A Guarda, que regresa a la carrera tres años después.

El Burgos Burpellet BH acude a O Gran Camiño con varias de sus grandes estrellas, incluido Sergio Chumil, ganador de etapa y sexto clasificado en la general en 2025. También regresa Eric Fagúndez, que acabó quinto la pasada temporada. Martín Rey, natural de Vilagarcía de Arousa, se estrenará en la carrera de su tierra en su primer año como profesional. Jesús Herrada y Mario Aparicio serán otros dos pilares del equipo en los finales en alto, tras su buen rendimiento en la Clásica de Pascua. Finalmente, Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández intentarán mostrarse en las escapadas.