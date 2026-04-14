Shackleford: “Soy consciente de lo mucho que significa ganar aquí y es lo que quiero hacer”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha presentado a Jaden Shackleford, en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Prevennova. El estadounidense ha estado acompañado por el director deportivo y gerente del club, Albano Martínez, y por el director ejecutivo de Prevennova, Luis Sánchez Susinos.

El responsable de la empresa ha sido el encargado de abrir la comparecencia, en la que ha agradecido al San Pablo Burgos por continuar de la mano por cuarta temporada: “Estamos muy satisfechos de colaborar con ellos y de aportar nuestro pequeño grano de arena en este trabajo tan ardo, duro y sacrificado que están haciendo durante la temporada y que esperemos finalice con la consecución de sus objetivos”.

Por su parte, Albano Martínez ha devuelto las palabras de agradecimiento hacia una empresa que no solo colabora de forma económica a través del patrocinio, sino que también lo hace con los servicios de fisioterapia que presta desde su empresa NovaPlus. “Estamos muy contentos por el gran profesionalismo que vemos en esta casa y de que haya empresas como Prevennova, que no solo están con nosotros, sino que están con prácticamente todo el deporte burgalés. Los que nos dedicamos al deporte, como siempre digo, tenemos que darles las gracias por esa implicación y por ese compromiso con la sociedad burgalesa”, ha apuntado.

A continuación, el director deportivo del San Pablo Burgos ha realizado la presentación de Jaden Shackleford, al que ha agradecido “su compromiso, su actitud y predisposición desde un primer momento para estar aquí con nosotros”.

El fichaje se gestó “relativamente rápido, enseguida cuando él acabó su temporada en G-League y supo de nuestro interés, las cosas se realizaron en tiempo récord y estamos muy contentos por ello”.

Albano Martínez ha agregado: “Su actitud en esta semana y media ha sido increíble, tanto para conocer a los compañeros, como por su compromiso con el equipo. Lo único que queremos es que su adaptación se pueda traducir en ayudarnos a conseguir el objetivo y que nosotros podamos ayudarle también a que su carrera sea importante en esta primera experiencia en Europa”.

El escolta del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha iniciado su intervención hablando de su incorporación al conjunto castellano: “Nunca había oído hablar de Burgos antes de venir aquí. Estaba familiarizado con la acb y con el baloncesto español, lo he seguido durante un tiempo. La ciudad de Burgos específicamente no, pero desde que he venido aquí, es bonita y me ha encantado”.

Jaden Shackleford ha explicado cómo se produjo su fichaje por el equipo: “No quiero decir que estaba en mis planes, pero sabía que podía llegar una oportunidad así. Cuando Burgos me llamó, estuve súper feliz de venir y de ayudar al equipo a ganar partidos”.

El estadounidense ha comentado las diferencias que ha encontrado hasta ahora entre la G-League, la liga de desarrollo de Estados Unidos, y la competición en la Liga Endesa: “Aquí todo significa más: cada posesión, cada vez que subimos y bajamos la pista, en ataque, en defensa... Todo el mundo está unido para hacer el mismo trabajo. En la G-League no es así, no significa tanto. Estar jugando aquí en España es un sentimiento distinto y un ambiente diferente". Asegura que "los aficionados de Burgos son increíbles. No tienes eso en la G-League”.

Shackleford se ha definido como “un jugador de equipo”, sobre lo que ha detallado: “Se me conoce por anotar, pero puedo hacer otras cosas: puedo pasar, rebotear... Soy un jugador de equipo y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar. Siempre he sido así. Además de anotar, creo que puedo aportar más cosas al equipo”.

Tras esta semana y media junto a la plantilla, el jugador ha hablado de su adaptación: “Me encantan mis compañeros. Me lo han puesto muy fácil para venir y hacer esa transición desde la G-League. Me han recibido con los brazos abiertos y ya les quiero. Son mis hermanos”.

Asimismo, ha comentado cómo es estar a las órdenes de Porfi Fisac: “Porfi es una persona increíble, me ha ayudado también a adaptarme a Burgos y al equipo. Le costó un par de días a mi cuerpo aclimatarse a todo, con los vuelos y los entrenamientos... Después de un par de días, mi cuerpo se ha vuelto a sentir normal y estoy muy bien ahora”.

Ahora, el objetivo pasa por evitar el descenso, un concepto que no es tan habitual en Estados Unidos: “No es así en Estados Unidos. La idea del descenso no existe allí. Me gusta luchar. Me va bien la presión y tener que ganar partidos. Siento que podemos hacerlo como equipo. Es nuevo para mí, pero soy consciente de lo mucho que significa ganar aquí y eso es lo que quiero hacer".