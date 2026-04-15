El UBU San Pablo Burgos sufre para rascar un punto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aunque el empate pueda parecer poco, lo cierto es que a UBU San Pablo Burgos 2031 le sabe a victoria después de un encuentro muy complicado, sobre todo en la segunda mitad, en la que un mal inicio condenó a los de Dani Gordo a ir a remolque. Y es que, tras ir por delante casi toda la primera parte y ver como el rival epataba en el último suspiro, cinco minutos nefastos de los burgaleses tras el descanso permitieron a Servigroup Hoteles Benidorm colocarse con 3 goles de renta que pesaron como una losa en las filas de un UBU que solo en la recta final conseguía enjugar diferencias.

UBU San Pablo Burgos 2031 visitaba a un Benidorm que tras una mala racha de resultados necesitaba recuperar la fortaleza en su feudo y salió a por todas. Los locales intentaron hacerse fuertes en defensa desde el inicio y consiguieron abortar los primeros ataques del conjunto de Dani Gordo. Estaba inconmensurable el meta local en estos primeros minutos, evitando un gol de Tomás Moreira y otro de Miguel Malo desde los 7 metros. Dos paradas que permitieron a BM Servigroup Benidorm adelantarse en el luminoso cuando se habían disputado 3 minutos y medio de partido. A partir de ahí, los burgaleses intentaron meter una marcha más y el partido se abrió un poco. Asier Pedroarena apenas tardó medio minuto en anotar el primer tanto de los visitantes que aprovecharon la primera exclusión en las filas locales (minuto 6), para poner el 1-3 en el electrónico. Pero la alegría duró poco en las filas cidianas y aún en inferioridad, Benidorm conseguía reducir diferencias. Tuvo Marcos García el 2-4, pero el portero local volvía a impedir el gol de los burgaleses, que sufrían ante la intensidad de su rival. Y eso que en el minuto 9 volvían a quedarse con un hombre menos en cancha los locales, pero ni siquiera así conseguían distanciarse los de Dani Gordo y el rival ponía el 4-4 en el luminoso (minuto 11).

La igualdad era máxima, y aunque UBU San Pablo Burgos 2031 conseguía un a y otra vez adelantarse en el marcador, no se deshacía de la presión del rival, que en otras tantas ocasiones igualaba el marcador. Parecía que conseguían despegar los de dani Gordo con una parada de Santamaría que propició el contraataque de Jaime González para poner el 7-9 en el marcador (minuto 18), pero apareció Pol Roy en las filas locales para meter dos goles consecutivos aprovechando una pérdida de balón de los burgaleses y volver a igualar la contienda (9-9).

Volvía a ponerse con dos goles de renta UBU San Pablo Burgos 2031, pero dos balones perdidos condenaban otra vez a los de Dani Gordo que en esta ocasión veían, incluso, como el rival le daba la vuelta al marcador (12-11, minuto 27). No lo dudaba el técnico visitante y pedía tiempo muerto para llamar a capítulo a los suyos que a la vuelta se encomendaban al acierto de Jaime Fernández para poner el 13-13 al descanso.

Ya en la segunda mitad las cosas se le complicaron más a los de Dani Gordo. BM Servigroup Benidorm metió una marcha más en defensa, ahogando el ataque de un UBU San Pablo Burgos 2031 que no encontraba espacios para lanzar y acababa haciéndolo a la desesperada, directamente fuera. Y mientras, a la contra, los locales apenas tardaban tres minutos y medio en firmar un parcial de 3-0 que les lanzaba hasta el 16-13. Jaime Fernández rompía la sequía visitante desde los 7 metros, pero el equipo no conseguía mover el balón con fluidez y Dani Gordo optaba por parar el juego en el minuto 37 (18-15). Parecía que los burgaleses conseguían sacudirse la presión y con una importante mejoría en defensa y más movilidad en ataque recortaban distancias hasta el 18-17, pero no conseguían los visitantes mantener ka intensidad en defensa durante demasiado tiempo y los Servigroup Hoteles Benidorm volvía a escaparse hasta los tres puntos incluso en inferioridad numérica (20-17, minuto 13).

No le salía nada a los burgaleses, que vieron como el rival llegaba a irse hasta los 4 goles de ventaja a 17 minutos para el final (23-19), aunque no bajaba los brazos el equipo de Dani Gordo, que conseguía acercarse hasta el 24-22 en el minuto 52. Apretaban los visitantes de nuevo y un lanzamiento de 7 metros de Jaime González y un gol en contraataque de Fabrizio Casanova ponían el 25-25 en el marcador a falta todavía de tres minutos de juego. Benidorm no fallaba su ataque y se adelantaba de nuevo, pero Pablo Gómez ponía el 26-26 y ya en el último minuto UBU San Pablo Burgos conseguía defender con contundencia el ataque de los locales para llegar a los últimos nueve segundos todavía con la igualdad en el luminoso.

Lo intentaban los visitantes con un balón largo, pero el marcador ya no se movía.

BM SERVIGROUP BENIDORM - UBU SAN PABLO BURGOS 2031, 26-26

BM Servigroup Benidorm: Samuel Ibáñez, Pol Roy (4), Marc López (1), Leo Alonso, Ramiro Martínez (5), Juan Carlos Sempere (5), Diego Pérez (4). También jugaron: Uros Ostojic, Daniil Zhukov (2), Carlos Fernández, David Mach (P), Ferran Prieto (2), Hugo Vila (3).

UBU San Pablo Burgos 2031: Daniel Santamaría, Tomás Moreira (1), Miguel Malo (4), Asier Pedroarena (1), Jaime Fernández (7), Marcos García, Fabrizio Casanova (1). También jugaron: Joao Furtado (2), Pablo Gómez (2), Sergio Sarasola, Jaime González (6), Pedro Martins (1), Gerard Forns (P), Brian Estebanez, Adrián Sánchez (1).

PARCIALES: 1-1 (5’); 3-4 (10’); 6-6 (15’); 7-9 (20’); 10-11 (25’); 13-13 (descanso); 17-15 (35’); 19-17 (40’); 23-19 (45’); 23-20 (50’); 25-23 (55’); 26-26 (final).

ÁRBITROS: David Montes González y Abel Pérez Pomares (Colegio andaluz).

EXCLUSIONES: Leo Alonso (2), Marc López, Daniil Zhukov; Furtado, Casanova, Martins.

PABELLÓN: Palau d´Esports l´Illa de Benidorm.