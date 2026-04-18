El Castellón frena la racha del Burgos CF y aprieta el play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF vio frenada su racha de ocho partidos sin perder tras caer derrotado ante el CD Castellón en un duelo directo por los puestos de play-off de ascenso, en un encuentro en el que compitió con personalidad, pero terminó cediendo ante la pegada del conjunto local en la segunda mitad. Los burgaleses se mantienen en puestos de play-off, sextos con 60 puntos.

La primera parte en el Skyfi Castalia respondió a las expectativas de un duelo entre aspirantes al play-off de ascenso. Ambos contendientes, en dinámica positiva en las últimas jornadas, ofrecieron un choque intenso, de ritmo alto y con alternativas, aunque sin un dominador claro durante buena parte del primer acto.

El encuentro enfrentaba a dos equipos en gran momento. El conjunto castellonense llegaba tras encadenar cinco partidos sin perder, mientras que los burgaleses, dirigidos por Ramis, acumulaban ocho jornadas invictos y presumían de ser el equipo menos goleado de la categoría, un dato que marcaba su solidez defensiva.

El inicio fue vibrante, con ambos equipos compitiendo a gran intensidad. El Burgos se mostró muy sólido, sin fisuras en su estructura, mientras que el Castellón trató de asumir la iniciativa, aunque sin generar peligro claro en los primeros compases.

Sin embargo, el equilibrio se rompió pronto.

En el minuto 12, Lucas Alcázar, desde la banda izquierda, puso un preciso centro al segundo palo que Camara transformó en el 1-0 con un certero remate de cabeza. Un gol que premiaba la ambición inicial del conjunto local. La reacción del Burgos no se hizo esperar, aunque el Castellón estuvo cerca de ampliar la ventaja. En el minuto 17, Jakobsen protagonizó una gran acción individual que culminó con un potente disparo desde fuera del área que rozó el poste, poniendo en alerta a la defensa visitante.

Pero el fútbol volvió a demostrar su imprevisibilidad. En la primera llegada clara del Burgos, el conjunto visitante logró igualar el encuentro. Un centro de Mollejo desde la derecha impactó en la mano de Alberto dentro del área, y el colegiado señaló penalti. Curro asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, estableciendo el 1-1 en el minuto 20.

El empate no frenó al bloque albinegro, que volvió a buscar la portería rival con insistencia. Camara, muy activo, estuvo cerca de firmar su doblete tras robar un balón, internarse por el costado derecho y sacar un remate casi sin ángulo que obligó a Cantero a intervenir con acierto en el minuto 25. Con el paso de los minutos, el Burgos fue creciendo en el partido gracias a su orden colectivo y su capacidad para competir cada duelo. El conjunto visitante empezó a sentirse más cómodo y a generar peligro, especialmente a partir de la media hora.

Fer Niño se convirtió en el gran protagonista en ese tramo. En el minuto 35, vio cómo el guardameta Matthys desviaba su disparo dentro del área en una acción posteriormente anulada por un ajustado fuera de juego. Apenas un minuto después, volvió a intentarlo tras una acción por velocidad por banda derecha, encontrándose de nuevo con la respuesta del portero local. El tramo final de la primera mitad fue de claro intercambio de golpes, un auténtico ida y vuelta en el que el Burgos ofreció mejores sensaciones ofensivas, poniendo en aprietos al conjunto castellonense. Con todo, el descanso llegó con empate 1-1 en el marcador, tras una primera parte muy competida y con alternativas, dejando todo por decidir para la segunda mitad.

Tras el descanso, el equipo burgalés dio un paso adelante y salió con mayor amenaza ofensiva. Nada más comenzar, Mollejo tuvo una ocasión clarísima tras quedarse solo ante el portero, pero el balón se le marchó largo tras regatearle. La respuesta del Castellón llegó de inmediato con un disparo lejano de Cala que obligó a intervenir a Cantero.

El encuentro entró en una fase de ida y vuelta, con ambos equipos jugando con ambición. Appin estuvo cerca de adelantar a los visitantes en el minuto 54 con un remate de cabeza que rozó el larguero, mientras que Camara respondió poco después con otro cabezazo en posición franca que se marchó por encima del travesaño. Con el partido completamente abierto, cualquier detalle podía decantar la balanza. Y fue el Castellón quien acertó en el momento clave.

En el minuto 78, Camara filtró un gran pase para Cala, que definió con un disparo cruzado para hacer el 2-1. El golpe dejó tocado al Burgos, y apenas dos minutos después llegó la sentencia. Jakobsen se internó por la izquierda hasta línea de fondo y puso un pase con el exterior que Mabil empujó a la red para firmar el 3-1 en el minuto 80. En el tramo final, el cuadro castellano intentó reaccionar y recortar distancias, pero no encontró la manera de superar a un conjunto levantino que supo gestionar su ventaja y cerrar el partido. En definitiva, derrota para un Burgos competitivo y valiente, que tuvo sus opciones, especialmente al inicio de la segunda mitad, pero que acabó pagando la efectividad de un Castellón que dio un paso firme en la lucha por el play-off de ascenso.

CD CASTELLÓN - BURGOS CF, 3-1

CD Castellón: Matthys; Gerenabarrena, Brignani (Sienra, 55´), Alberto, Lucas Alcázar; Diego Barri, Ronaldo (Cipenga, 55´), Pablo Santiago, Jakobsen (Suero, 83¡); Cala (Doué, 83´) y Camara (Álvaro García, 89´)

Burgos CF: Cantero; Lizancos (Aitor Buñuel, 46´), Sergio González (Mario González, 80´), Grego Sierra, Miguel; Atienza, Morante, Mollejo (Íñigo Córdoba, 63´), Appin (David González, 63´); Curro (Luengo, 75´) y Fer Niño (Mateo Mejía, 90´+1´).

GOLES: 1-0 (12´) Camara. 1-1 (20´) Curro (p.). 2-1 (78´) Cala. 3-1 (80´) Cala.

ÁRBITRO: Manuel Ángel Pérez Hernández (Colegio madrileño). Tarjetas amarillas a los locales Gerenabarrena, Brignani, Alberto, Camara y Doué, y a los visitantes Sergio González, Curro y Luengo.

CAMPO: Skyfi Castalia.