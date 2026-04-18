El UBU San Pablo Burgos suma y sigue

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El UBU San Pablo Burgos logró una victoria de peso en su visita al Club Balonmano Soria tras imponerse por 28-31 en un encuentro muy trabajado correspondiente a la jornada 27 de la División de Honor Plata. El conjunto burgalés supo manejar los tiempos del partido y mostró una gran regularidad para sumar dos puntos que refuerzan su posición en la parte alta de la tabla.

El inicio fue equilibrado, con ambos equipos midiéndose en los primeros minutos, como reflejó el 2-2 inicial. Sin embargo, el UBU San Pablo Burgos no tardó en encontrar su ritmo ofensivo, logrando las primeras ventajas gracias a una buena circulación de balón y a su acierto de cara a portería. Poco a poco, los visitantes comenzaron a abrir brecha en el marcador.

El equipo burgalés alcanzó el 5-7 en el minuto 15 y amplió la renta hasta el 8-11 en el 20, mostrando una versión muy sólida tanto en defensa como en ataque. Miguel Malo emergió como el referente ofensivo, firmando una actuación destacada con ocho goles que resultaron clave para sostener la ventaja visitante durante muchos tramos del encuentro.

El Balonmano Soria, necesitado de puntos al encontrarse en puestos de descenso, intentó reaccionar de la mano de jugadores como Marcos Vinicius y Luis Gavilanes. A pesar de sus esfuerzos, el UBU San Pablo Burgos mantuvo el control del partido y llegó al descanso con una ventaja de 14-16, dejando sensaciones positivas por su consistencia.

Tras la reanudación, el guion se mantuvo similar. El conjunto burgalés continuó firme, evitando que el rival pudiera igualar el marcador en los primeros compases. No obstante, el momento más comprometido llegó en el minuto 40, cuando el Soria logró acercarse hasta el 18-19, generando dudas momentáneas. Lejos de venirse abajo, el UBU reaccionó con madurez y volvió a tomar el control del juego. La aportación de Jaime González y Adrián Sánchez fue determinante en este tramo, permitiendo a los visitantes recuperar una ventaja más cómoda. El marcador volvió a estirarse hasta el 21-23 en el minuto 45, devolviendo la tranquilidad al cuadro burgalés.

En el tramo final, el UBU San Pablo Burgos mostró su mejor versión. Supo aprovechar las exclusiones del rival y castigar con rapidez en transición ofensiva. El parcial de 24-27 en el minuto 50 ya encaminaba el partido hacia una victoria visitante que quedó prácticamente sentenciada con el 25-29 a falta de cinco minutos. El resultado final de 28-31 confirmó el buen hacer del equipo burgalés, que mantuvo la concentración hasta el último instante pese al intento final del conjunto soriano por recortar distancias. La solidez defensiva y la eficacia en ataque fueron las claves del triunfo.

Con esta victoria, el UBU San Pablo Burgos alcanza los 39 puntos y se afianza en la tercera posición de la clasificación. Además, mete presión al liderato, que se sitúa a tan solo dos puntos, aunque con un partido menos. El equipo continúa mostrando una gran fiabilidad en este tramo decisivo de la temporada, destacando por su juego colectivo y la aportación de múltiples jugadores en ataque. La profundidad de la plantilla está siendo un factor diferencial en las últimas jornadas.

Por su parte, el Balonmano Soria agrava su situación en la tabla, sumando un nuevo partido sin conocer la victoria y permaneciendo en puestos de descenso, cada vez con menos margen de error. El UBU afronta ahora una nueva cita clave en su pabellón, donde recibirá al Ibiza con el objetivo de prolongar su buena dinámica. Una nueva victoria permitiría seguir presionando a los equipos de cabeza y mantener intactas sus aspiraciones en este final de temporada.

CLUB BALONMANO SORIA - UBU SAN PABLO BURGOS 2031, 28-31

Club Balonmano Soria: Marcos Vinicius (8), Carlos Pérez, Rene Jean (1), Unai Osa, Martin Ezequiel (3), Miguel Campos, Felipe García, Francisco Revuelta, Benjamin Rodrigo (2), Sergio Tobes (2), Pedro Berrio, Pedro Ibarra (1), Martin Santana (3), Luis Gavilanes (6), Brais Martinez (2), Eduardo Alonso.

UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro Morais (3), Pablo Gómez, Tomas Moreira, Jaime Fernandez (4), Marcos García (2), Sergio Sarasola, Jaime Gonzalez (5), Fabrizio Casanova (1), Miguel Malo (8), Pedro Rodrigues (2), Gerard Forns, Dani Santamaria, Brian Estebanez, Adrian Sanchez (4), Asier Pedroarena (2), Gonzalo Andino.

PARCIALES: 2-2 (5’); 3-5 (10’); 5-7 (15’); 8-11 (20’); 11-14 (25’); 14-16 (descanso); 17-19 (35’); 18-19 (40’); 21-23 (45’); 24-27 (50’); 25-29 (55’); 28-31 (final).

ÁRBITROS: Raul Lopez, Alvaro García.

EXCLUSIONES: a los locales Martin Ezequiel y Benjamin Rodrigo; a los visitantes Pablo Gómez, Fabrizio Casanova y Miguel Malo.

PABELLÓN: San Andrés.