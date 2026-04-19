El Recoletas Burgos Caja Rural cae en el descuento con VRAC y se jugará el play off con Ordizia

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El Recoletas Burgos Caja Rural encajó una derrota en el descuento, en la última jornada de la segunda fase de la División de Honor, ante el VRAC Quesos Entrepinares (29-31) y se medirá en la eliminatoria de cuartos de final por el título al Ordizia. Los burgaleses terminaron en la segunda plaza, gracias al tropiezo en casa de su máximo rival, el Silicius Alcobendas, ante el Complutense Cisneros. Los burgaleses jugarán en casa los partidos de vuelta si consigue llegar hasta la final.

El equipo burgalés salió como un cohete en ataque en los primeros compases de la primera parte, en la que se situaron rápido en la línea de 22, torpedeando a la línea defensiva de los vallisoletanos. Los gualdinegros forzaron dos golpes de castigo cerca de la línea de marca, que decidieron jugar primero con una melé a favor y otra a la mano a los 3 minutos de juego, pero no las pudo aprovechar. Posteriormente, Santiago Mansilla intentó sorprender y buscar una anotación para los locales con un ´drop´, que buscó anotarlo entre palos, pero sin éxito a los 6 minutos. Sin embargo, en su tercer golpe de castigo a su favor, los de José Basso decidieron buscar la patada entre palos y Mansilla puso por delante a su equipo con un puntapié de castigo, colocando el 3-0 a los 10 minutos. No obstante, el cuadro pucelanologró forzar su primer golpe de castigo a su favor. El inglés Sam Hollingsworth logró anotar el puntapié de castigo y poner las tablas en el partido (3-3) a los 13 minutos. Los visitantes forzaron la máquina y presionaron a la línea defensiva local, logrando darle la vuelta al partido, gracias a un espectacular ensayo de Cian, que rompió por el centro y logró poner el ovalado en la zona de marcas en posición centrada. Hollinsworth logró la transformación y ampliar la ventaja de los visitantes con el 3-10 a los 20 minutos. El encuentro estuvo trepidante, con ataques continuos en las dos zonas de línea de 22. El Recoletas Burgos no bajó la guardia y buscó con ahínco equilibrar la contienda. Así, los burgaleses consiguieron empatar de nuevo el partido y anotar su primer ensayo por medio de Rocaríes, que dejó el ovalado bastante centrado en la zona de marcas para que el ´Bichito´ Mansilla lograra una fácil conversión (20-20) a los 29 minutos. Los dos equipos demostraron tener una poderosa delantera y sus ofensivas llevaron un gran peligro. Esta vez le tocó el turno al VRAC situarse en la zona de línea de 22, cerca de la zona de ensayo, logrando forzar la expulsión temporal de Lucho Molina a los 35 minutos. Los visitantes sacaron provecho de esta superioridad y lograron el ensayo por medio de González del Pino, con la posterior conversión de Hollingsworth, dejando el marcador en 10-17 en el minuto 36. Los vallisoletanos desaprovecharon un golpe de castigo en una patada fallida entre palos de Hollingsworth (39´). Sin embargo, el equipo gualdinegro, en la última jugada de la primera parte con el tiempo cumplido (40´), logró la igualada en inferioridad, gracias a un gran ensayo de Rascón. Mansilla, en una patada muy escorada, logró la conversión (17-17)

Tras la reanudación, el Recoletas Burgos consiguió tomar la delantera en el marcador, gracias a un puntapié de castigo convertido por Mansilla (20-17) en el minuto 46. El conjunto local no quiso sorpresas y forzó otro golpe de castigo a su favor. Pidieron tirar entre palos y Mansilla, en un lanzamiento de más de 40 metros, anotó el puntapié de castigo, aumentando la ventaja local a 23-17 (52´). Los burgaleses consiguieron forzar un golpe de castigo a su favor. Santiago Mansilla transformó el puntapié de castigo y aumentó la renta de su equipo a 26-17 (68´). Pero los vallisoletanos recortaron distancias, gracias a un ensayo de Pablo Mateos y la transformación de Hollingsworth, estrechando el marcador (26-24, 72´). La réplica la volvió a dar el Aparejadores, que amplió su renta con un puntapié de castigo de Mansilla, que colocó el 29-24 (77´). Sin embargo, el VRAC se llevó el triunfo ´in-extremis´, con un ensayo de Pablo Mateos y la posterior transformación de Hollingsworth (29-31, 82´).

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - DH VRAC QUESOS ENTREPINARES, 29-31

Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Aduriz, Urraza, Wagenaar, Zumeta, Luchi Molina, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Rascón, Sorreluz e Iñaki Mateu. También jugaron: Vázquez, Ovejero, Domínguez, Sacovechi, Snyman, Mata y Lander Gómez

DH VRAC Quesos Entrepinares: Alberto Gómez, Tchumburidze, Genco, Kalokalo, Serrano, Marc Sánchez, Saleta, Ermakov, Gonzalo Domínguez, Sam Hollingsworth, Molinero, Del Pino, Cian, Pablo Mateos y Andrés. También jugaron: Muñiz, Vélez, Turabelidze, Perotti, Baltazar Taibo y Pirez

MARCADOR: 3-0 (10´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 3-3 (13´) Puntapié de castigo de Sam Hollingsworth. 3-10 (20´-21´) Ensayo de Cian y transformación de Sam Hollingsworth. 10-10 (28´-29´) Ensayo de Rocaríes y transformación de Santiago Mansilla. 10-17 (36´) Ensayo de González Del Pino y transformación de Sam Hollingsworth. 17-17 (40´-41´) Ensayo de Rascón y transformación de Santiago Mansilla- -DESCANSO-. 20-17 (46´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 23-17 (52´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 26-17 (68´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 26-24 (71´-72´) Ensayo de Pablo Mateos y transformación de Sam Hollingsworth. 29-24 (77´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 29-31 (80´+2´) Ensayo de Pablo Mateos y transformación de Sam Hollingsworth.

ÁRBITROS: Eki Fanlo Antzin, José Roberto Bartolomé Marqués y Peio Santacruz Rubio (Colegio vasco).

Tarjetas: al local Luchi Molina (35´).

CAMPO: Bienvenido Nieto (Complejo Deportivo San Amaro).