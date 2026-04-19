Quartucci y Alleno acaban en el top-10 final del Tour de Hainan

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH completó el Tour de Hainan posicionando a cuatro ciclistas en el top-20 de la clasificación general. Lorenzo Quartucci cerró la carrera china en la cuarta posición final y su compañero Clément Alleno finalizó séptimo. Burnett (15º) y Kudus (19º) ayudaron también a sumar un total de 237 puntos UCI en la ronda asiática. Daniel Cavia acabó 11º en la última llegada al sprint, después de que Jambaljamts Sainabayar rodara escapado en la segunda mitad de la etapa y fuera atrapado por el pelotón a menos de un kilómetro de la línea de meta. Un balance positivo, sumando a los dos podios de etapa logrados por el velocista vallisoletano en las jornadas previas.

La etapa final del Tour de Hainan se decidió con un sprint masivo en el que estuvieron presentes todos los velocistas de la carrera. Al contrario que en la tercera jornada, los puertos de montaña del inicio del día no rompieron la carrera. Pronto se formó una fuga y el pelotón rodó con calma hasta pasado el sprint intermedio del kilómetro 100. Una vez fue alcanzado este grupo, se formó otro contraataque de seis ciclistas con presencia morada. Jambaljamts Sainbayar se marchó por delante del pelotón y se quedó muy cerca de disputar la victoria de etapa.

El grupo del mongol contaba con apenas 20 segundos de ventaja en el primer paso por la línea de meta, pero pudieron resistir hasta el kilómetro final. Sainbayar fue neutralizado a unos 500 metros de la meta, con el sprint de grupo ya lanzado. Daniel Cavia quedó algo encerrado y acabó 11º en la volata masiva. Con las bonificaciones en poder de los fugados y los sprinters, no hubo cambios en la general, quedándose Quartucci a solo siete segundos del podio final y Clément, a doce. En la clasificación por equipos, el Burgos Burpellet BH acaba en la segunda posición.

Josh Burnett y Clément Alleno ruedan en el pelotón en la última etapa.Tour of Hainan

La competición para el UCI ProTeam continuará sin descanso durante el siguiente mes. La próxima semana, el conjunto morado volverá a competir en tres países al mismo tiempo. El jueves 23 comenzará la Vuelta a Asturias, carrera siempre montañosa en la que Hugo de la Calle se quedó a pocos segundos del podio en 2025. El domingo 26 arrancará una nueva edición del Tour de Turquía, donde los burgaleses se muestran siempre combativos y peleando por el top-10 de la general. Finalmente, el plato fuerte se vivirá ese mismo domingo con el debut en el segundo monumento de la historia del equipo: la Lieja-Bastoña-Lieja.