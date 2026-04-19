Muneta: "Nuestra necesidad está por encima de la de cualquiera"

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El Mirandés juega a vida o muerte cada uno de los partidos que le restan de temporada para lograr la salvación. Este lunes visita al Deportivo de La Coruña, que se está jugando estar en la lucha por el ascenso. El técnico del conjunto rojillo, Antxon Muneta, señala que "parece que está cerquita" la posibilidad de la permanencia, ante los resultados del resto de equipos que luchan por salvarse. Se muestra satisfecho porque se ha conseguido "llegar a este último tramo final con opciones".

Sobre la visita al Depor, el técnico del Mirandés destaca que "es un candidato muy claro al ascenso directo, diría, pero, como siempre, sin mirar la clasificación y mirando nuestra necesidad, que está por encima de la de cualquiera". Ante el Deportivo "la consistencia defensiva va a ser vital". ya que se trata de un equipo que "tiene unos jugadores de una pegada tremenda en último tercio, en todas las líneas, pero en último tercio tiene jugadores muy, muy diferenciales que en cualquier momento te hacen gol".

La mención a la consistencia defensiva está relacionada con el hecho de que el Mirandés tiene que marcar más de un gol para ganarte. De hecho, "te diría que es insostenible tener que hacer dos goles cada semana para ganar un partido, pero si ganar los partidos no supone recibir un gol y hacer dos, pues lo firmo". Y "evidentemente es uno de los debes importante de este equipo no conseguir dejar porterías a cero".

A eso se suma, según Muneta, que es un equipo con "posesiones largas y no debemos desesperarnos, no debemos desordenarnos, y mantenernos muy consistentes los 90 minutos". En la labor ofensiva, Muneta reitera que es necesario "seguir siendo un equipo que genera situaciones y ese punto de acierto que siempre es necesario para ganar, pues que lo tengamos de cara también".

No da importancia a jugar un lunes o un viernes, "ya estamos hechos y lo mismo que decimos siempre, no debemos mirar lo que han hecho otros. Si nosotros sumamos de tres, casi te diría que nos da igual lo que hayan hecho los demás". Y, ante todo, "no hacer cuentas".

Muneta señala que cada vez está cerca de tener un once tipo. "No sé si once ideal, pero sí que ya hemos hablado de que tenemos ahora mismo un bloque un poco reconocible que funciona bastante bien y que se está repitiendo en un porcentaje alto, se está repitiendo y evidentemente es un bloque que está funcionando y al que le daremos continuidad", destaca.

El entrenador del conjunto rojillo quiere que el Mirandés sea el que "no tenga que reaccionar, sino que seamos nosotros los que demos el primer golpe". Y contra el Depor señala que " no vas a poder ganar siendo un equipo que espere, siendo un equipo que las vea pasar, que vea pasar los minutos".