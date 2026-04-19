Los errores condenan al Recoletas Salud San Pablo Burgos ante un rival directo

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Recoletas Salud San Pablo Burgos sufrió un duro varapalo en el Coliseum tras caer ante Rio Breogán en un encuentro muy disputado hasta le minuto 35. Sin embargo, los fallos en los tiros libre y el rebote condenaron a los burgaleses ante un rival mucho más preciso en sus lanzamientos.

Recoletas Salud San Pablo Burgos tenía un duelo vital ante un rival de su liga, un Rio Breogán inmerso también en la pelea por la permanencia y que no estaba dispuesto a regalarle nada al rival. Comenzaba así el encuentro con mucha intensidad e igualdad, con los de Porfirio Fisac golpeando primero y consiguiendo abrir la primera brecha a su favor en el minuto 3 gracias a un triple de Gonzalo Corbalán (10-6).

Aumentaba la presión en toda la pista el conjunto gallego, que secaba el ataque de los burgaleses y conseguía darle la vuelta al marcador mediado el primer cuarto (10-11). Lo intentaban los locales, pero los pequeños detalles pueden marcar la dinámica de un partido y el acierto de los visitantes en el tiro exterior y, sobre todo, en el tiro libre, impedían a San Pablo hacerse con el control (15-18, minuto 7).

Aún así, lo cierto es que los burgaleses estaban moviendo bien el balón y cometiendo menos errores que en otros encuentros, aunque le faltaba un punto de intensidad defensiva a los locales, que permitían una y otra vez los triples fáciles de su rival e incluso dobles y triples intentos en algunos ataques, lo que permitía a Rio Breogán mantenerse por delante en el marcador (19-21), aunque al final dos tiros libres de Happ ponían el 21-21 al final del primer cuarto.

Ya en el segundo cuarto se mantenía la igualdad en la cancha, con un Recoletas Salud San Pablo Burgos que se ponía pronto por delante en el marcador, pero que seguía sin cerrar bien el rebote defensivo, dando segundas oportunidades al rival. Aguantaba así Rio Breogán en el partido, sin dar un respiro a su rival (30-30, minuto 14). Volvía a mostrar algunas debilidades en defensa San Pablo y un nuevo triple de Breogán ponía el 30-33, obligando a Porfirio Fisac a pedir tiempo muerto a 5´29 para el descanso.

Volvía a la cancha San Pablo Burgos con un punto más de intensidad para firmar una jugada de 2+1 que le volvía a colocar por delante en el luminoso (35-33). Pero no conseguían los locales abrir brecha, y dos jugadas de mala fortuna en las que el aro escupía el balón, los burgaleses veían como el rival volvía a ponerse por delante a 2´29 para el descanso (38-40). A partir de ahí, llegaban de nuevo los errores de los locales, tanto en los lanzamientos de tiros libres como en los pases, obligando a Fisac a parar el partido a 1´23 para el final del cuarto con el rival a 7 puntos (39-46). No cambió la situación en esa recta final y al descanso se llegaba con 43-50 en el marcador.

Volvía la igualdad a la cancha tras el descanso, una igualdad que, sin embargo, impedía a recoletas San Pablo Burgos reducir diferencias hasta que en el minuto 23 una jugada de estrategia la aprovechaba Neto para firmar un triple que daba alas a los suyos. Acto seguido, defendía bien San Pablo el ataque local, pero no conseguía finalizar el ataque el equipo de Fisac, que pudo ponerse a dos desde la línea de tiros libres, aunque solo anotaba uno Raúl Neto (54-57, minuto 24).

El partido se calentaba por momentos y San Pablo Burgos, aunque hacía la goma una y otra vez, seguía fallando demasiados tiros libres que le habrían permitido incluso ponerse por delante. Al final lo conseguía Corbalán con un triple que ponía el 62-61 a 4´19 para el final del cuarto.

Llegaban buenos minutos de los locales, que con un triple de Gudmundsson ponían el 66.63, pero aparecía Alonso para convertirse en la pesadilla de los locales de ahí al minuto 30, lanzando a los suyos hasta el 66-70. No bajaba los brazos San Pablo, que en la última acción del cuarto se colocaba a solo un punto con un nuevo triple de Corbalán.

Y tal y como acabó el tercer cuarto comenzó el último, con un nuevo triple de Corbalán para poner el 72-70 a partir de ahí, sin embargo, las cosas fueron de mal en peor para los locales. La cuarta personal de Neto, con un equipo con problemas de bases, y los errores en el tiro libre y defensa condenaban otra vez a los burgaleses, que veían como el rival abría la brecha hasta el 77-83 a 5´32 para el final del partido. Tenía que pedir tiempo muerto Porfirio Fisac, pero los suyos seguían sin corregir errores y el rival, muy acertado en los lanzamientos triples, iba poco a poco confirmando lo que sería su victoria.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - RIO BREOGÁN, 94-99

Recoletas Salud San Pablo Burgos: J. Samuels (12), G. Corbalán (23), R. Neto (13), E. Happ (16), L. Meindl (9). También jugaron: J. Shackelford, J. Gudmundsson (8), J. Rubio, P. Almazán (2), D. Díez (5), L. Fischer (6).

Rio Breogán: Cook (13), Sakho (9), Quintela (6), Andric (7), Kurucs (9). También jugaron: B. Dibba (4), Apic, Alonso (25), Aranitovic (2), Mavra (11), Brankovic (13).

PARCIALES

Primer Cuarto: 21-21

Segundo Cuarto: 22-29 (43-50)

Tercer Cuarto: 26-20 (69-70)

Cuarto Cuarto: 25-29

ÁRBITROS: Carlos Cortés (Colegio gallego), Alberto Sánchez Sixto (Colegio andaluz) e Iyán González (Colegio asturiano).

ELIMINADO: Raúl Neto.

PABELLÓN: Coliseum Burgos.