Así ha sido (en imágenes) el emocionante partido entre Recoletas Burgos Caja Rural y VRAC

Los partidos entre el Recoletas Salud Caja Rural y el VRAC Quesos Entrepinares siempre son emocionantes, con finales de infarto, como el vivido en el campo Bienvenido Nieto, en el que los de José Fasso cayeron por 29-31 y jugarán los cuartos de final ante Ordizia.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC