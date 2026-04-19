El Correo de Burgos

Así ha sido (en imágenes) el emocionante partido entre Recoletas Burgos Caja Rural y VRAC

El conjunto burgalés cae en casa ante el equipo vallisoletano y jugará los cuartos de final por el título contra Ordizia

Imagen del partido entre el Recoletas Salud Caja Rural y VRAC.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud Caja Rural y VRAC.SANTI OTERO

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Los partidos entre el Recoletas Salud Caja Rural y el VRAC Quesos Entrepinares siempre son emocionantes, con finales de infarto, como el vivido en el campo Bienvenido Nieto, en el que los de José Fasso cayeron por 29-31 y jugarán los cuartos de final ante Ordizia. 

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.SANTI OTERO

Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

Imagen del partido disputado en el campo Bienvenido Nieto.

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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Emoción hasta el final entre Recoletas Caja Rural Burgos y VRAC

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