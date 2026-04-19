La amarga derrota (en imágenes) del Recoletas Salud San Pablo Burgos

El Recoletas Salud San Pablo Burgos dejó escapar un oportunidad para dar un paso adelante de cara a la salvación, pero sus errores y su falta de acierto en momentos clave le condenaron ante el Breogán, un rival directo en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.
Amarga derrota del Recoletas Salud San Pablo Burgos
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