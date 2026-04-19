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La amarga derrota (en imágenes) del Recoletas Salud San Pablo Burgos

Los errores condenan al conjunto de Fisac ante el Breogán, un rival directo

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Breogán.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Breogán.SANTI OTERO

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos dejó escapar un oportunidad para dar un paso adelante de cara a la salvación, pero sus errores y su falta de acierto en momentos clave le condenaron ante el Breogán, un rival directo en la lucha por la permanencia en la máxima categoría. 

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Breogán.

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Amarga derrota del Recoletas Salud San Pablo Burgos

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Amarga derrota del Recoletas Salud San Pablo Burgos

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