La Vuelta a Burgos Féminas 2026 arrancará en la capital bajo el sello ‘Burgos Eclipsa’

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La XI Vuelta a Burgos Féminas, prueba de categoría World Tour -la máxima del ciclismo mundial- y que reunirá a las mejores corredoras del pelotón internacional, se celebrará del próximo 21 al 24 de mayo y dará comienzo en la capital burgalesa, con salida y llegada en la ciudad bajo la denominación ‘Burgos Eclipsa’, en referencia al fenómeno astronómico que podrá observarse este 12 de agosto en la provincia.

La jornada inaugural arrancará en un escenario emblemático como la Catedral de Burgos, desde donde el pelotón se dirigirá hacia el Alfoz para afrontar un recorrido exigente y variado, con protagonismo para la media montaña. Desde los primeros kilómetros, las corredoras pondrán rumbo a Sotragero, Villanueva de Ubierna y Celadilla de Sotobrín antes de encarar el Alto de las Rebolledas, primera dificultad puntuable del día.

Este ascenso, de tercera categoría, presenta una longitud aproximada de 2 kilómetros y una pendiente media cercana al 4,9 por ciento, con un tramo final más exigente. Tras superar este primer puerto, la carrera continuará por Las Rebolledas, Mansilla de Burgos, Miñón de Santibáñez, Santibáñez Zarzaguda y Huérmeces, en un tramo que permitirá consolidar las primeras diferencias en el pelotón. El recorrido seguirá hacia San Pantaleón del Páramo, Quintanilla Pedro Abarca, Acedillo y Coculina, donde se afrontará el segundo punto clave de la jornada.

El Alto de Coculina, también de tercera categoría, cuenta con unos 2 kilómetros de ascensión y una pendiente media del 4 por ciento, con una segunda mitad más constante que puede endurecer la carrera. El trazado no dará tregua y llevará a las ciclistas hasta Montorio para afrontar el Alto de la Ermita de las Mercedes, última dificultad montañosa del día. Este puerto, de aproximadamente 3,3 kilómetros y con una pendiente media del 3,5 por ciento, incluye rampas más exigentes en su tramo final, lo que lo convierte en un punto estratégico de cara al desenlace de la etapa.

A partir de ahí, el recorrido avanzará hacia Masa y Cernégula antes de iniciar el regreso hacia Burgos. En los kilómetros finales, el pelotón pasará por Peñahorada, Villaverde Peñahorada, Rioseras, Riocerezo y Hurones antes de encarar la llegada en la Avenida Derechos Humanos, donde se conocerá a la primera líder de la ronda. Esta primera etapa combina patrimonio, paisaje y exigencia deportiva en un recorrido diseñado para ofrecer espectáculo desde el inicio y comenzar a marcar diferencias en la clasificación general desde el primer día de competición.