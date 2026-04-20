El Mirandés cae en Riazor con polémica

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El Club Deportivo Mirandés cae estrepitosamente frente al Real Club Deportivo de La Coruña (3-1) en un partido marcado por la polémica después de que el colegiado decidiera no expulsar a Ferllo en el penalti que permitió a Carlos Fernández abrir el marcador. Unos minutos fatídicos en el inicio del segundo tiempo terminaron con la remontada local gracias a los goles de Mario Soriano y Yeremay Hernández, desde los once metros, antes que Nsongo Bil materializarse el tercer y definitivo tanto coruñés. Javi Hernández falló un penalti en el tiempo de descuento y consumó una dura derrota que no permite al Mirandés no aprovechar un fin de semana de resultados positivos que daba alas a soñar con la permanencia.

El Mirandés llegaba a esta trigésima jornada de LaLiga Hypermotion con una oportunidad única de dar un golpe sobre la mesa en su lucha por la permanencia. Los resultados de este fin de semana han sonreído a un conjunto dirigido por Antxon Muneta, con las derrotas del Cádiz y el Real Valladolid, que se veía obligado a sumar tres puntos si quería seguir con su escalada y salir de los puestos de descenso. “Venimos con ganas de aprovechar la oportunidad que se nos presenta”, aseguraba Muneta en la entrevista previa al partido. Sin embargo, para ello debía conquistar Riazor y superar a un duro rival como el Real Club Deportivo de la Coruña que aspira a ascender a LaLiga EA Sports.

No obstante, esto es la Segunda división española, una categoría que nos ha enseñado que puede ocurrir cualquier cosa durante noventa minutos. Para el inicio del partido, ambos entrenadores salieron con dos onces muy reconocibles con la intención de atacar e ir a por los tres puntos. Sin embargo, no vimos mucho a los ataques durante los primeros compases de partido, con ambos conjuntos mostrando respeto. Aunque tampoco tardaron mucho en acechar el área rival. La primera ocasión llegó para los locales con una internada de Luismi por banda derecha que puso un centro raso para la entrada de Alti en la frontal del área, pero su disparo no terminó de coger rosca y se fue por encima del larguero. El del Puerto de Santa María fue el principal incordio en ataque para los jabatos. A los visitantes les costó mantener el balón y generar peligro en jugada. No fue hasta pasados los primeros diez minutos de juego que no dio trabajo a Ferllo con un tímido disparo.

Mientras tanto, el Deportivo seguía gustándose y saliendo con rapidez al ataque. Así llegó una de las más claras, con un contraataque que terminó Alti con un disparo cruzado que estuvo a punto de colarse por el palo largo de Juanpa. Sin embargo, fue en la siguiente jugada donde Riazor cantó un gol que finalmente no se materializó tras un gran pase de Mario Soriano que dejó a Luismi solo frente al guardameta jabato, pero la vaselina del gaditano se fue rozando el palo izquierdo de la portería visitante.

El Mirandés lo intentaba con tímidos disparos lejanos que apenas pusieron en problemas al guardameta local. A los veinte minutos, una gran recuperación de Ximo Navarro permitió salir al ataque con una conducción de Yeremay que terminó con Nsongo Bil errando en la definición y mandando el esférico arriba.

Carlos Fernández fue de lo más destacado del conjunto jabato, lo intentó y buscó a sus compañeros con centros al área, pero no encontró nunca rematador. A la media hora de juego, el Mirandés aviso con una gran jugada colectiva que terminó Javi Hernández con un disparo que Ferllo tuvo que enviar a córner. En el lanzamiento del córner, el Deportivo sacó el balón y produjo un contraataque que Yeremay finalizó con un pase de la muerte que Nsongo finalizó a la perfección. Gol, pero el linier levantó el banderín. Fuera de juego. Todo seguía igual, pero los equipos comenzaban a animarse. Tanto que en la siguiente jugada, Unax estuvo apunto de estrenar el marcador con un disparo que se estrelló contra el palo izquierdo de Ferllo.

El tramo final de la primera parte parecía deparar emoción y entretenimiento. Y a falta de cinco minutos para el descanso llegó la polémica, un balón muerto donde el guardameta local y el central no se entienden y el más listo de la clase, Unax, se adelantó para robar el balón y recibir la falta de Ferllo cuando tenia todo para estrenar el electrónico. Penalti, pero el colegiado consideró que era amarilla y no tarjeta roja. Pese a la polémica, Carlos Fernández no falló y adelantó a los jabatos para marcar su decimoquinto tanto de la temporada.

Se animaron los equipos, se rompió el partido y aparecieron los espacios en los minutos finales. Javi Hernández estuvo a punto de ampliar distancias con un disparo colocado y raso que obligó al guardameta local a estirarse para evitar el tanto. Pero no fue la única, en el último suspiro Carlos Fernández envió el balón a la cruceta gracias a un remate de cabeza tras un gran lanzamiento de falta de Javi Hernández. Con el posible 0 a 2 y las quejas del banquillo visitante por la posible expulsión de Ferllo acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos.

Las tornas cambiaron en el segundo tiempo, donde el Depor salió al ataque en busca de igualar las fuerzas. La insistencia terminó dando sus frutos y el empate terminó llegando a los cinco minutos, cuando Mario Soriano entró por el centro del área y finalizó ajustando al palo. Fueron unos minutos fatídicos para los visitantes, quienes vieron como, dos minutos después, el colegiado señalaba la peña maxima por una supuesta falta de Medrano sobre Alti dentro del área. No estaba nada claro y el VAR llamaba al árbitro para que revisara el penalti que había señalado. Finalmente Moreno Aragón mantenía su decisión y Riazor rugía. Yeremay Hernández tampoco fallaba y le daba la vuelta al marcador desde los once metros en cuestión de pocos minutos.

Tras unos minutos para olvidar, el Mirandés comenzó a controlar algo más el balón. No generaba peligro, pero controlaba el ritmo y la posesión y poco a poco comenzaba a sentirse más cómodo.

No obstante, a falta de veinte minutos para el final, el conjunto de Antonio Hidalgo cerró el partido con una gran internada de Yeremay que terminó con un centro atrás para que Nsongo Bil definiera con un disparo cruzado al que no pudo llegar Juanpe. Un duro golpe de autoridad que castigó a un Mirandés que quizás mereció más, pero el poderío local le dejó sin opciones.

Javi Hernández mandó un balón al larguero en el lanzamiento de un córner. El Mirandés lo siguió intentando en busca de dar emoción a los minutos finales. A los cuatro minutos de tiempo añadido, un recién entrado Pablo Pérez se adelantó a un balón dentro del área y logró sacar un penalti que Ferllo detuvo a Javi Hernández para evitar el 3 a 2. Una parada que quizás el guardameta local nunca tuvo que haber podido realizar.

RC DEPORTIVO CORUÑA - CD MIRANDÉS, 3-1

RC Deportivo Coruña: Ferllo, Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata, A. Alti, Rik (Jurado, 86’), Mario Soriano (C. Herrera, 89’), Luismi Cruz (Diego Villares, 76’), Yeremay (Stoickhov, 76’)y Nsongo Bil (Zakarian, 85’).

CD Mirandés: Juanpa, Novoa, Medrano, Thiago (Ali, 76’), Carlos Fernández (Pablo Perez, 84’), Cabello, Bauza (Aaron Martin, 89’), Juan Gutiérrez, Javi Hernández, El Jebari (Diao, 84’) y Unax.

GOLES: 0-1 (42’): Carlos Fernández. 1-1 (50’): Mario Soriano. 2-1 (57’): Yeremay. 3-1 (72’): Nsongo Bil.

ÁRBITRO: Moreno Aragón, Álvaro (Colegio madrileño). Tarjeta amarilla a Ferllo, Noubi y Diao; Javi Hernández y Novoa.

CAMPO: Partido correspondiente a la trigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Riazor ante 25.146 espectadores.