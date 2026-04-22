La Vuelta a Burgos Féminas se adentra en el corazón del vino

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La XI Vuelta a Burgos Féminas, que se celebrará del 21 al 24 de mayo y está organizada por la Diputación de Burgos, afrontará el viernes, 22 de mayo, su segunda etapa con un recorrido de 122 kilómetros entre Castrojeriz y Bodegas Viña Pedrosa, en Pedrosa de Duero. La prueba, de categoría UCI Women’s WorldTour, reunirá a las mejores corredoras del panorama internacional en una jornada marcada por el protagonismo del paisaje vitivinícola burgalés.

Bajo la denominación ‘Patrimonio enológico’, esta segunda etapa discurrirá por enclaves vinculados a dos de las denominaciones de origen más representativas de la provincia, Arlanza y Ribera del Duero, ofreciendo un recorrido que combina historia, cultura y deporte a través de un territorio profundamente ligado al vino.

La salida tendrá lugar en Castrojeriz, desde donde el pelotón se dirigirá hacia Villaquirán de los Infantes, Pampliega y Santa María del Campo, adentrándose posteriormente en localidades como Mahamud, Villahoz y Tordómar. La carrera continuará por Villafruela y Torresandino, antes de encarar el tramo final con paso por Pinillos de Esgueva, Sotillo de la Ribera y La Horra.

En la parte decisiva, las corredoras atravesarán Roa de Duero en dos ocasiones. Tras un primer paso por Pedrosa de Duero, el recorrido se prolongará hacia Boada de Roa, Quintanamanvirgo y Anguix. Posteriormente, el pelotón regresará de nuevo a Roa de Duero antes de afrontar el desenlace definitivo en las instalaciones de Bodegas Viña Pedrosa, un final que podría decidirse al sprint.

Esta segunda jornada se presenta como un recorrido sinuoso y expuesto, donde el viento y la colocación en el pelotón serán factores determinantes. Además, el terreno quebrado en su tramo final con una ligera pendiente, invitará a los movimientos tácticos y a posibles ataques antes de la llegada.

La Vuelta a Burgos Féminas continúa consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario internacional, proyectando la imagen de la provincia a través del deporte de élite y mostrando la riqueza paisajística, cultural y gastronómica de su territorio, según estacaron hoy fuentes de la Administración provincial a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.