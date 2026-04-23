El Burgos Burpellet BH debuta en la Lieja-Bastoña

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El Burgos Burpellet BH disputa este domingo por primera vez la Lieja-Bastoña-Lieja, una de las cinco clásicas monumento del ciclismo mundial y segunda carrera de este rango que afronta el equipo burgalés tras su participación este mes en el Tour de Flandes. La formación morada debuta así en ‘La Decana’, prueba centenaria que cierra el tríptico de las Ardenas y que presenta un recorrido de 259 kilómetros marcado por la acumulación de cotas en la parte decisiva.

Jesús Herrada encabezará al conjunto burgalés en una carrera que conoce bien y en la que tomará la salida por undécima vez como profesional. El ciclista conquense, que suma ya 23 monumentos en su trayectoria, ha logrado acabar tres veces entre los 30 primeros de la Lieja-Bastoña-Lieja, con un 17º puesto en 2018 como mejor resultado.

El trazado mantiene un perfil similar al de ediciones anteriores, con salida y llegada en Lieja y paso intermedio por Bastoña. Los primeros cien kilómetros, en dirección sur, incluyen varios repechos que suelen favorecer la formación de la escapada del día, un movimiento en el que el Burgos Burpellet BH intentará tener presencia. Si en Flandes la dureza venía marcada por los tramos de adoquín, en la clásica de las Ardenas el desgaste se concentra en una sucesión de subidas cortas y explosivas, con pendientes que alcanzan el 10%.

La Côte de Saint-Roch y el Col de la Haussiere figuran entre las primeras dificultades, aunque la carrera entra realmente en su fase decisiva a unos 90 kilómetros de meta. A partir de ahí se encadenan cotas como Wanne, Stockeu y Haute-Levée antes del paso por el Col du Rosier, un punto donde el pelotón suele empezar a fragmentarse.

Sin apenas tregua, el recorrido conduce después por el Col du Maquisard y la Côte de Desnié antes de afrontar las tres ascensiones más reconocibles de la prueba en su tramo final: La Redoute, Forges y Roche-aux-Faucons. Esta última se corona a 13 kilómetros de la llegada y acostumbra a dejar definida la resolución de la carrera antes del descenso hacia Lieja y el tramo llano final.

Para este estreno en la Lieja-Bastoña-Lieja, el equipo burgalés presenta una alineación formada por corredores de perfil escalador y puncheur. Junto a Herrada estarán Eric Fagúndez, Jambaljamts Sainbayar, Josh Burnett, Lorenzo Quartucci, Clément Alleno y Martín Rey. Fagúndez y Sainbayar ya lograron dejarse ver en la escapada del Tour de Flandes, mientras que el resto afrontará también su debut en la clásica belga.