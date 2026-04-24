El Burgos Burpellet BH busca protagonismo en un renovado Tour de Turquía

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El Burgos Burpellet BH afrontará la próxima semana una nueva participación en el Tour de Turquía, una prueba que este año llega con cambios en el recorrido y con un perfil abierto tanto para velocistas como para escaladores. La ronda otomana, que comienza este domingo en Çeşme, será la octava presencia del conjunto burgalés en esta carrera y añadirá además un tercer frente competitivo para la escuadra morada, que también tendrá actividad en Asturias y en la Lieja-Bastoña-Lieja.

La edición de 2026 presenta dos novedades destacadas. La primera es la aparición de un nuevo final en alto en Feslikan, previsto para la sexta etapa. La segunda está en el cierre de la carrera, ya que Ankara tomará el relevo de Estambul como sede de la última jornada, algo que no ocurría desde 1999. El equipo burgalés llega además con la intención de dejar atrás lo ocurrido en 2025, cuando varias caídas condicionaron su rendimiento.

La carrera abrirá el domingo con una etapa de 149 kilómetros entre Çeşme y Selçuk, diseñada para los hombres rápidos en un trazado casi llano y muy próximo a la costa. El segundo día aparecerá un terreno algo más exigente en los 158 kilómetros entre Aydin y Marmaris, aunque sin cerrar del todo la puerta a una llegada para velocistas. El recorrido incluirá dos subidas no puntuables cerca de meta en las que podrían producirse movimientos.

La primera jornada realmente decisiva para la general llegará el martes con final en alto en Kiran, una subida de nueve kilómetros al 10 por ciento que pondrá a prueba a los escaladores. La etapa, de 134 kilómetros, incluirá además otro puerto de categoría especial a mitad de recorrido. Un día después, la carrera volverá a ofrecer una oportunidad más favorable para los sprinters en un parcial de 131 kilómetros entre Marmaris y Fehtiye, con una sola ascensión puntuable.

La quinta etapa, entre Patara y Kemer, será la más larga de esta edición con 186 kilómetros. El principal obstáculo del trazado será un puerto de segunda categoría situado a 40 kilómetros de la llegada. El viernes aparecerá el segundo gran examen de montaña con la subida final a Feslikan, un ascenso de 21 kilómetros al 8 por ciento que marcará otra jornada importante para los aspirantes a la general. La etapa partirá desde Antalya y discurrirá llana hasta el pie del puerto.

El penúltimo día volverá a tener como escenario Antalya, con un recorrido circular de 156 kilómetros y perfil favorable para una resolución al sprint, salvo que la pequeña cota de cuarta categoría situada en la última parte altere el desarrollo previsto. El Tour concluirá el domingo 3 de mayo en Ankara con un circuito urbano de siete vueltas a un trazado de unos 15 kilómetros, con largas rectas y pocos sectores técnicos. La meta estará situada en un ligero repecho que puede favorecer a corredores con punta de velocidad y cierta capacidad para resolver en ese tipo de finales.

El Burgos Burpellet BH se presenta en Turquía con una alineación equilibrada y con opciones de dejarse ver en varios terrenos. En la montaña sobresalen Merhawi Kudus, segundo de la general en 2024 y tercero en 2019, Mario Aparicio, octavo el pasado año, y José Luis Faura. Para las llegadas masivas, el equipo contará con César Macías, apoyado por Vojtech Kmínek y Tomoya Koyama, mientras que Adrián Fajardo aparece como una de las bazas para buscar presencia en fugas.