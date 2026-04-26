El UBU San Pablo Burgos tumba al Eivissa sobre la bocina y sigue en la pelea por la zona alta

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El UBU San Pablo Burgos firmó una victoria de carácter en El Plantío tras imponerse por 23-22 al HC Eivissa en un duelo vibrante decidido en los últimos segundos. El conjunto burgalés, que necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por la zona alta, sumó así su sexta victoria consecutiva y alcanza los 41 puntos, igualando al segundo clasificado y manteniéndose tercero a falta de dos jornadas.

El arranque del partido fue favorable a los locales, que imprimieron un alto ritmo defensivo y lograron un 2-0 en apenas cinco minutos. Sin embargo, el Eivissa reaccionó pronto gracias al acierto de Biel Valera, muy inspirado durante todo el encuentro. La igualdad fue la tónica dominante del primer tiempo, con intercambios constantes de goles y ventajas mínimas para Burgos.

En ese contexto, Adrián Sánchez y Miguel Malo asumieron la responsabilidad ofensiva del equipo local, permitiendo a los suyos llegar al descanso con una ligera ventaja (13-11). Pese a ello, el partido estaba completamente abierto y cualquier detalle podía marcar la diferencia en la segunda mitad.

Tras la reanudación, el conjunto ibicenco dio un paso adelante y elevó el nivel defensivo, lo que le permitió recortar distancias e igualar el choque (17-17 en el minuto 40). Incluso logró ponerse por delante en el minuto 45 (17-18), generando incertidumbre en el pabellón y obligando a Burgos a reaccionar.

El tramo final fue un ejercicio de tensión máxima. El Eivissa llegó a mandar en el marcador (19-20) a falta de diez minutos, pero el UBU San Pablo Burgos supo mantener la calma. Con el apoyo de su afición y un mayor acierto en los momentos clave, los locales firmaron un parcial decisivo que les devolvió la ventaja (21-20 en el minuto 55). En los últimos minutos, el partido se convirtió en un intercambio de golpes donde cada posesión tenía un valor enorme. El conjunto visitante dispuso de opciones para empatar, pero la defensa burgalesa resistió con firmeza hasta sellar el definitivo 23-22, que desató la euforia en El Plantío.

En el plano individual, volvió a destacar Miguel Malo, que continúa liderando el ataque burgalés y alcanza ya los 138 goles en la temporada. Por parte visitante, Biel Valera fue el jugador más determinante con nueve tantos, sosteniendo a su equipo en los momentos más complicados. El encuentro también estuvo marcado por las exclusiones, reflejo de la intensidad con la que ambos equipos afrontaron un choque clave en este tramo de la competición. Ninguno dio su brazo a torcer, lo que elevó el nivel competitivo del duelo.

Con esta victoria, el Burgos mantiene vivas sus aspiraciones y afronta con confianza las dos últimas jornadas, en las que se medirá al Barça Atlètic a domicilio y cerrará la temporada en casa ante Santander. El objetivo sigue claro, apurar sus opciones hasta el final. Por su parte, el HC Eivissa se queda con 32 puntos tras rozar una victoria de mérito lejos de casa. A pesar de la derrota, dejó una imagen muy competitiva que confirma su buen momento en este tramo final de liga.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA - JORNADA 28

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - 23

TRASMAPI GOBYCARCITUBO HC EIVISSA - 22 UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro Morais, Pablo Gómez (2), Tomas Moreira, Jaime Fernandez (4), Marcos García, Sergio Sarasola, Jaime Gonzalez (1), Fabrizio Casanova (3), Miguel Malo (5), Pedro Rodrigues (2), Gerard Forns, Dani Santamaria, Brian Estebanez, Adrian Sanchez (6), Asier Pedroarena, Gonzalo Andino.



Trasmapi GobycarCitubo HC Eivissa: Ignacio Pérez, Joel Pararols, Biel Valera (9), Karlos Rubio, Diego Rueda (2), Jorge Broto, Santi Alejo (4), Dani Bernardez (4), Mauricio Basualdo (1), Marc Vega (1), Edu Ortiz, David Martinez (1), Chychykalo Roman, Rares State.



PARCIALES: 2-0 (5’); 4-3 (10’); 5-5 (15’); 8-7 (20’); 10-8 (25’); 13-11 (descanso); 14-12 (35’); 17-17 (40’); 17-18 (45’); 19-20 (50’); 21-20 (55’); 23-22 (final).



ÁRBITROS: David Montes, Abel Pérez.

EXCLUSIONES: a los locales Jaime Fernandez (2), Miguel Malo; a los visitantes Pararols (2), Valera, Karlos Rubio (DD), Santi Alejo, Mauricio, Chychykalo (2).



PABELLÓN: El Plantío.