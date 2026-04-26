El mejor Neto de la temporada impulsa al San Pablo Burgos hacia la permanencia

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Recoletas Salud San Pablo Burgos sumó un triunfo que puede valer la permanencia tras un encuentro que se le puso muy cuesta arriba en el primer cuarto. Sin embargo, templaron nervios los de Fisac, que en el segundo cuarto consiguieron rehacerse para ir recortando distancias y culminar su remontada en el inicio del tercero, en el que consiguieron una renta de diez puntos que acabó siendo decisiva.

Neto, con 26 puntos, 3 rebotes y cinco asistencias, cuajó su mejor partido de la temporada y lideró la victoria de los suyos junto a un Corbalán inconmensurable.

Porfirio Fisac felicitó a sus jugadores tras una victoria que consideró especialmente valiosa por la situación clasificatoria del equipo. “Bueno, felicitar a mi equipo porque creo que es una victoria muy importante para nosotros y más en el estado tan tan agrupado como estamos en esa parte de abajo y luchando cada día como si fueran finales”, señaló.

El técnico reconoció que Baxi Manresa llevó la iniciativa durante buena parte del primer tiempo. “En cuanto al partido creo que ha habido una parte primera en en el que ellos han sido capaces de dominarnos, de controlar el ritmo”, explicó Fisac, que destacó la reacción de los suyos antes del descanso para reducir el impacto del juego vertical del conjunto catalán.



A partir de ahí, el entrenador azulón situó la clave en la capacidad de San Pablo Burgos para igualar la batalla tras el paso por vestuarios. “Después del descanso en todo momento hemos los dos equipos luchado por conseguir quién era el que dominaba o el que tenía un poco o el que estaba más acertado en dentro del juego que cada uno queríamos hacer”, apuntó.



Fisac también puso el foco en el acierto en los momentos decisivos, determinante para que el equipo pudiera cerrar el triunfo. “Sí que es verdad que lo que unos días metes, otros días no metes. En momentos claves e importantes hemos metido algunos tiros que nos han hecho sacar el partido hacia adelante”,





Porfirio Fisac da instrucciones desde la banda del Nou Congost.Basquet Manresa / Joaquim Alberch

Recoletas Salud San Pablo Burgos tenía una nueva final, esta vez en Manresa, donde los de Porfirio Fisac estaban de nuevo obligados a ganar, sobre todo después de conocer que su máximo rival en la lucha por la permanencia, Morabanc Andorra, había perdido. Unas noticias que parecía que daban alas a los azulones en unos minutos iniciales muy igualados (7-8). Sin embargo, la defensa local tardaba poco en imponerse y los burgaleses, sin ideas en ataque, veían como el rival firmaba un parcial de 9-0 que les lanzaba hasta el 20-13 y obligaba a Fisac a pedir su primer tiempo muerto cuando se cumplía el minuto 5 de partido.

Conseguían los castellanos frenar la escapada del rival, aunque las perdidas de balón les impedían recortar diferencias. Aguantaban los de Fisac y en la recta final del cuarto acudía Neto al rescate con seis puntos que permitían a los suyos llegar al minuto 10 todavía con vida (28-23).

Ya en el segundo cuarto, sin embargo, recuperaba el control Baxi Manresa, con una defensa asfixiante que ahogó de nuevo el ataque de su rival. Se perdía Recoletas Salud San Pablo Burgos, que tras tres fallos consecutivos en el lanzamiento veía cómo los catalanes se iban hasta los 9 puntos de renta en apenas dos minutos (32-23). Happ conseguía romper la sequía inicial de los suyos, que apretaban los dientes en defensa y secaban el ataque de Baxi Manresa.

Pero lo cierto es que los burgaleses no conseguían calmarse, se precipitaban demasiado en sus acciones y dos pérdidas consecutivas de Fischer permitían a Baxi Manresa mantenerse por delante en el marcador (37-29). Aún así, no estaba contento el técnico local, que veía cómo los suyos sufrían ante la presión defensiva del rival y quería más. Paraba el partido Diego Ocampo mediado el cuarto, pero no conseguían los catalanes volver a imponer su ritmo.

Basquet Manresa / Joaquim Alberch

Recoletas Salud San Pablo Burgos seguía creciendo desde la defensa y Corbalán y Neto ayudaban en ataque para ir recortando distancias hasta poner el 49-47 con el que se llegaba al descanso.

Ya en el tercer cuarto, sin embargo, volvían los errores de San Pablo, que no conseguía ahora defender con contundencia y permitía a su rival tirar hasta en cuatro ocasiones en un ataque, hasta que Álex Reyes ponía el 54-49. Pero no arrojaban la toalla los de Fisac, que de la mano de Happ y Corbalán se enganchaban de nuevo al partido (54-53, a 7´31 para el final del tercer cuarto).

La intensidad era máxima y Baxi Manresa conseguía volver a escaparse con dos triples consecutivos (60-55), pero Happ aparecía de nuevo para empatar el partido con un mate y un tiro adicional (60-60) y Neto culminaba la remontada burgalesa con un tiro libre a 5´41 (60-61). A partir de ahí, Recoletas Salud San Pablo Burgos se encomendaba al mejor Neto de la temporada, que con su vigésimo primer punto conseguía abrir una brecha de 7 puntos a favor de los burgaleses tras una técnica a Ocampo (65-72, minuto 27).

Basquet Manresa / Joaquim Alberch

No bajaron el ritmo el equipo ni el brasileño, que a 1´44 para el final del tercer cuarto firmaba su punto 26, superando su máxima anotación hasta el momento en ACB (68-77). Corbalán se unía a la fiesta y con un triplazo elevaba la renta azulona hasta los diez puntos con que entraban los burgaleses en el último cuarto (72-82).

Quedaba por hacer lo más difícil, aguantar los envites de Baxi Manresa, pero los de Porfirio Fiac supieron jugar sus cartas desde el inicio del cuarto, poniendo una máxima de 14 puntos en el inicio con dos tiros libres de Meindl y aguantando hasta el final pese a todos los intentos de su rival, que nunca llegó a estar a menos de seis puntos de los burgaleses.